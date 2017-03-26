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Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 2

Прочитав статью в «СГ» о пребывании в нашем городе Кремлевской больницы, самарцы предложили нам рассказать о двух женщинах-медиках, работавших в нашем городе в годы Великой Отечественной войны. Судьбы их просто поразительны! 

Война на несколько фронтов

Великая Отечественная война заставила наше государство вести борьбу не только с гитлеровской армией, но и с невидимой, но очень опасной армией микробов, бактерий и вирусов, которые прекрасно развиваются в условиях недоедания, скученности, физического и нервного истощения людей. А ведь все это было в годы войны обычными условиями жизни - и не только для солдат, находящихся в окопах, но и для мирного населения, вынужденного бежать все дальше от линии фронта, отправляться в эвакуацию, проводя недели и месяцы в вагонах и на перевалочных пунктах.

Война не могла не сказаться на эпидемической обстановке в стране. Это выразилось в распространении острых кишечных заболеваний и дизентерии, сыпного тифа, а также малярии, вирусного гепатита и других инфекций. На борьбу с ними была мобилизована вся куйбышевская медицина.

В годы войны в работе по профилактике инфекционных заболеваний активно участвовали городские поликлиники и, конечно, санэпидстанции. В 1941 году на базе Куйбышевской межрайонной санэпидстанции образуется областная санитарно-эпидемиологическая станция с ведомственным подчинением облздравотделу. Чтобы вовремя определить заболевание и отправить прибывших с признаками инфекции в карантин, вблизи железнодорожной станции в Куйбышеве был организован санпропускник.

В результате принятых мер в Куйбышеве, население которого почти удвоилось за время войны за счет беженцев и эвакуированных, в котором открылось множество госпиталей, принимавших раненых с фронта, удалось избежать эпидемий и даже победить издавна свирепствовавшую на Волге малярию.

Этим мы обязаны медикам - и местным, и тем, которые приехали в наш город в эвакуацию вместе с Кремлевской больницей.

Победа над эпидемиями

Поистине героической была работа сотрудников городской дезинфекционной станции. Подразделениями этого медицинского учреждения были санпропускник и отделение дезинфекции. В годы войны станцию возглавила Анна Жуканина.

В 1941 году молодой специалист Жуканина была направлена на станцию по распределению. В ее характеристике значится: «Обеспечивала планирование дездела, отвечала за расстановку кадров на станции и контролировала их работу».

Хорошо поставленная деятельность медицинских заведений города, в том числе и городской дезинфекционной станции, позволила держать под контролем эпидемиологическую обстановку в запасной столице России. Благодаря профессиональной, самоотверженной работе Анны Жуканиной и всех членов ее коллектива в годы Великой Отечественной войны было ограждено от эпидемий и тем самым спасено огромное количество бойцов и работников тыла.

После окончания войны, в ноябре 1945 года, за проявленную инициативу в укреплении дезинфекционного дела Анна Ивановна была награждена знаком «Отличник здравоохранения». В этом же году она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

Дело, которому служишь

Родилась Анна Ивановна 25 августа 1909 года, как она напишет в своей биографии, «в семье судоводителя Ивана Жуканина». В конце 20-х годов она поступила на учебу в фармацевтический техникум. Именно в этот период началась ее профессиональная деятельность. В 1931 году Анна Ивановна поехала по распределению работать фармацевтом в село Новоспасское, затем перевелась на работу в самарскую аптеку №7.

Постоянно стремясь расширить свои знания по выбранной специальности, Анна в 1934 году поступила в Самарский медицинский институт. Ее учителями были выдающиеся преподаватели, такие как заведующий кафедрой нормальной физиологи Михаил Сергиевский, профессор кафедры лорзаболеваний Финн.

Попав в 1941 году по распределению на дезинфекционную станцию, она проработала там восемь лет. А через пять лет после войны Анна Ивановна на основании решения городского совета депутатов трудящихся от 25.05.1950 года была назначена на должность государственного санитарного инспектора города Куйбышева. В этом же году Анну Ивановну направили на работу в качестве главного врача больницы №2. На этой должности она проработала больше двадцати лет.

Параллельно она успешно занималась общественной деятельностью. Более 15 лет, начиная с 1953 года, Жуканина была депутатом городского совета. За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», о чем свидетельствует публикация в «Медицинской газете» от 29 апреля 1964 года.

В 1979 году ей присвоено звание «Ветеран труда», а в 1985 году Анна Ивановна была награждена медалью «40 лет победы в Великой Отечественной войне». Анна Ивановна Жуканина состоялась не только в работе, но и в семье, как мать двоих детей и жена. По воспоминаниям ее дочери Людмилы, Анна Ивановна была спокойной и уравновешенной женщиной, любящей, но требовательной матерью. Только вот времени на общение с родными у нее было совсем немного.

- Медицина была для нее всем - и любимой работой, и хобби, - вспоминает дочь.

Свои выходные она любила проводить на даче, в кругу семьи. Настольной книгой Анны Ивановны была знаменитая трилогия Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все». В них описывается жизненный путь врача, искренне преданного своему делу, прошедшего Великую Отечественную войну и ставшего впоследствии главным врачом городской больницы. Это словно написано именно о ней. Судьба главного героя, его размышления о жизни были близки ей как человеку, врачу и гражданину. Сейчас в Самаре живут ее родственники, которые смогли передать своим детям любовь и уважение к этой замечательной женщине и ее благородному труду. 

Самарская городская дезинфекционная станция.

Год основания 1932-й. Включала в себя отдел дезинфекции и камерный отдел с санпропускником. Основная задача - борьба с сыпным тифом. Штат: врач - 1, дезинфекторов - 6.

Историческая справка:

В годы Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией промышленных предприятий в Куйбышев увеличился приток населения, возросла опасность возникновения эпидемий. Куйбышевская городская дезинфекционная станция внесла немалый вклад в профилактику инфекционных заболеваний и ликвидацию эпидемиологических очагов.

Дата: 26 марта 2017 , 16:30
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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