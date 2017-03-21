Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 1

Самое ценное для журналиста - это когда читатель настолько проникается материалом, который освещается в газетной публикации, что сам начинает заниматься поисками по затронутой в ней теме. И иногда даже делится найденным с автором статьи.Исторические данные о работе «Кремлевки» в Куйбышеве, изложенные в статье «СГ», были довольно сухи: слишком мало документов осталось и слишком многих свидетелей событий уже нет с нами.И вдруг сразу два телефонных звонка. Один - от исследователя истории больницы водников Николая Ретина. Он связался с Малосердобинским музеем, где хранятся документы одной из куйбышевских медсестер, работавшей в Кремлевской больнице во время войны. Ее имя Прасковья Козина. Другой звонок - от студента юрфака Самарского университета Володи Елина, который рассказал о своей прабабке Анне Жуканиной, возглавлявшей во время войны дезинфекционную станцию города Куйбышева. В предыдущей статье мы подчеркивали значение прекрасно организованной работы санитарных врачей и светил науки, работавших в «Кремлевке», в предупреждении в городе эпидемий. И вот с помощью наших читателей история трудового подвига самарских медиков военного поколения приобретает новые краски.Перебирая фотографии, которые любезно прислала из села Малая Сердоба хорошо знавшая Прасковью Козину бывшая сотрудница музея Валентина Манышева, я вдруг узнала женщину на снимке! Как-то в мои студенческие годы эта пожилая медсестра делала мне уколы в процедурном кабинете. Запомнились ее добрая улыбка и то, что уколы она делала очень ловко и безболезненно. Так что я находилась рядом с этой замечательной женщиной, а расспросить ее о жизни мне и в голову не приходило. Хорошо, что это сделала Валентина Манышева из Малой Сердобы, которая нам поведала историю медсестрички Панночки - так ее прозвали пациенты «Кремлевки».- Я познакомилась с ней перед подготовкой к празднованию 60-летия Великой Победы как с ветераном войны. Прасковья Ивановна приехала в наше село к племяннику несколько лет назад, поэтому в базе данных краеведческого музея ее не было, - вспоминает Валентина Ивановна.Сотрудница музея подумала, что Прасковья Ивановна - дама городская, но оказалось, что она родилась в Малой Сердобе в 1918 году. После школы уехала в Куйбышев, выучилась на медсестру. Когда началась война, ее призвали в армию.Осенью 1941 года в Куйбышев из Москвы были эвакуированы основной состав наркомата, дипкорпус. Вместе с Правительством СССР в город на Волге переехала и Кремлевская больница, которая обслуживала семьи членов правительства. Способную, обходительную медсестру Прасковью Козину направили туда на работу.В составе врачей «Кремлевки» тогда работал брат Ленина Дмитрий Ильич Ульянов. Прасковье Ивановне было поручено ассистировать знаменитому врачу. Между ними установились дружеские, доверительные отношения. Он рассказывал ей о своей семье и о своем знаменитом брате. Он проговорился, что однажды Ленину предложили кандидатуру Дмитрия Ильича на пост наркома здравоохранения, но тот был категорически против «семейственности». Дмитрий Ильич, по воспоминаниям медсестры, был человеком очень интеллигентным и воспитанным, очень хорошим специалистом. Он и после войны приезжал в наш город, много сделал для создания у нас дома-музея Ленина.Став медсестрой по обслуживанию семей членов правительства, Прасковья Ивановна получила квартиру на ул. Льва Толстого, 46. Там проживали все сотрудники поликлиники Лечсанупра. Это была коммунальная квартира, в которой жили еще четыре медсестры из Москвы.Директором Центральной поликлиники Лечебно-санитарного управления Кремля была Зося Климовицкая (Реентович). С ее легкой руки медсестру Прасковью прозвали Панночкой. Впрочем, называли ее не только так. Именитые фамилии - Ворошиловы, Хрущевы, Буденные - просили Зосю Вениаминовну прислать к ним на вызов именно ее:- Пусть придет ваша Японочка, уж очень хорошо она делает уколы.Зося Вениаминовна сначала удивлялась:- Какая Японочка?А Паша была небольшого роста, кареглазая, худенькая, ходила в модной тогда тюбетейке. Вот и напоминала японочку.Часто ее приглашали к матери Хрущева Ксении Ивановне. Она жаловалась, что все у нее болит, ничего не помогает. Жена Хрущева успокаивала ее:- Мама, Панночка пришла, она сейчас все сделает, и вам полегчает.И Паша ставила банки, сажала пиявки и старалась всячески успокоить больную. И действительно, в присутствии медсестры ей становилось легче. Иногда мать видного политического деятеля сетовала:- Мой муж был шахтер, и Никита в шахте работал, зачем только его в партию выбрали!Однажды Панночка делала перевязку дочери Сталина Светлане Аллилуевой. Светлана очень вежливо разговаривала с ней и оставила в памяти медсестры приятные впечатления. Были случаи, когда Прасковья Ивановна дежурила с врачом в здании оперного театра, где проходили рабочие встречи членов правительства. Совещания шли до трех-четырех часов утра. Если кому-то становилось плохо, медсестра оказывала медицинскую помощь.В 1943 году Кремлевская больница в полном составе вернулась в Москву. А Прасковья Ивановна не поехала. Она осталась в Куйбышеве, работала в госпитале и в других больницах.- Не суждено было ей, такому прекрасному человеку, создать семью, поэтому она приехала доживать свой век к племяннику в наше село, - сокрушается Валентина Манышева.Однако оказалось, что поклонников у скромной медсестры было хоть отбавляй. У родственников Прасковьи Ивановны сохранились открытки от пациентов и письма от военных, которых она выхаживала в госпитале.- Меня просто потрясли письма, которые ей писали и которые она хранила. В них такая чуткость, такое внимание и редкостно трепетное отношение к этой явно незаурядной женщине, - говорит Николай Ретин.Среди писем благодарности есть и настоящие объяснения в любви. Но, видно, не судьба ей было посвятить свою жизнь семье и любимому мужу, слишком она была нужна своим пациентам. В Малой Сердобе Прасковья Ивановна прожила до 93 лет.Продолжение следует.