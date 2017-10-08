Купцы Карповы и Ларины. О чем рассказали записи ровесницы Октябрьской революции. Часть 2

Ольга Ларина описывает нравы, царившие в то время среди крестьян. Ее дед по отцу, Александр Гаврилович Ларин, отправился как- то к знакомым, Фадеевым, сватать за своего 24-летнего сына их дочь, приглянувшуюся парню. Но родители 15-летней девушки сказали, что предпочитают отдать ее за... самого свата. Так как он вдовец, человек опытный, работящий и крепкий хозяин. А его сын еще ни на что не способный юнец. Так и порешили. И стала бывшая невеста мачехой бывшему жениху.Ольга Ларина рассказывает, что ее бабушка перед приходом мужа домой прятала свои игрушки в сундучок, чтобы лишний раз не гневить его. Играла в куклы, пока не родила дочь Александру. Затем появились еще двое детей - дочь Екатерина и в 1884 году сын Дмитрий, отец Ольги Лариной.Парадоксально, но выбиться в люди крестьянину-«однодворцу» Александру Гавриловичу Ларину и его жене, бывшей крепостной самарского присяжного поверенного Хардина, помог будущий вождь мирового пролетариата.В своей тетради Ольга Ларина приводит рассказ деда по отцу о том, как однажды крестьянское сообщество не захотело продлевать с ним контракт на аренду мельницы. Он посчитал решение схода неправомерным, так как вложил в реконструкцию производства все свои деньги. Если его лишат мельницы, семья просто окажется на улице. Жена, Агриппина Ефимовна, присоветовала Ларину ехать искать правды у ее бывшего барина. Но напрасно просиживал ходок днями в коридорах самарского суда. Хардин его не принимал. Но над ним сжалился молодой помощник Хардина и написал для арендатора ходатайство в суд. Судья, разобрав дело, разрешил Ларину продолжить аренду. Окрыленный победой, будущий купец разыскал своего благодетеля, поблагодарил и спросил имя, чтобы наказать детям молиться за него. Ответ был коротким: Владимир Ульянов.Василий Карпов сразу после установления в Самаре пролетарской власти потерял и свой великолепный дом с мраморной лестницей на углу улиц Заводской и Николаевской, и мельницу, купленную в 1910 году у предпринимателей Стройкова и Якимова, здание которой до сих пор стоит на нынешней улице Водников.В одном из недостроенных корпусов мельницы, заложенных уже Василием Карповым, ныне располагается социально-педагогический университет. Это хорошо видный с Волги «сундучок» на улице Максима Горького.Ларины были также лишены своего единственного дома, отошедшего под школу. Спасением для двух прабабушек и маленькой Олечки, родившейся в 1917 году, стала мельница в селе Калиновка. Там они пережили голодные двадцатые годы.А родители Оли, Антонина и Дмитрий, в 1918 году уехали из Самары, побросав все имущество и разделившись. Каждый из молодых супругов пустился в путь вместе со своими родителями.Сначала Карповы поедут в Новгород, к замужней старшей сестре Антонины. Но и там неспокойно. Семья едет за Урал. Во время скитаний Антонина станет свидетелем смерти в поезде своей матери, сердце которой не вынесло лишений. Семья похоронит ее на одном из полустанков.А затем будут несколько лет жизни за Уралом, где супруги Ларины наконец соединятся. Все это время они не имели весточки о судьбе их крошечного ребенка. И опять беда, по словам Ольги Дмитриевны, - ее отца мобилизуют колчаковцы. Так проходят годы гражданской войны. После ее окончания беглецы Ларины и Карповы соединились на сельской мельнице. Здесь их, к всеобщему счастью, дожидались живые-здоровые старушки и маленькая Оля. Мельница на некоторое время станет пристанищем для всей большой и настрадавшейся семьи самарских купцов. Во времена НЭПа они даже попытаются реанимировать мукомольное производство в Калиновке. Несколько лет передышки и почти счастья. Василий Захарович в Калиновке стал разводить пчел и снова женился - на вдове своего двоюродного брата купца Сурошникова. Но затем, после 1926 года, в очередной раз раскулаченные все члены семьи вынуждены были вернуться в Самару и снимать там углы.Оля Ларина пошла в ту самую школу, расположенную в доме ее деда. Однажды рядом со входом в здание она с ужасом увидела свое имя в списках учеников из «пораженных в правах» семей. Для «лишенцев» не существовало права на бесплатное образование. Так что Лариным-Карповым пришлось собирать последние гроши, чтобы оплачивать учебу девочки.Ольга вспоминает, что по дороге в школу ей приходилось проходить по Заводской улице, на которой прежде жили ее родственники. Особенно быстро она старалась пройти мимо «дома с атлантами», в котором располагались то НКВД, то Ревтрибунал.Похоронив в склепе купцов Сурошниковых на кладбище при церкви Покрова Богородицы Олиного деда Василия Захаровича Карпова, Ларины вместе с дочкой переселились в столицу, надеясь затеряться в этом огромном людском водовороте.Но не тут-то было! Окончившую школу Ольгу не принимали ни в один из московских вузов из-за ее происхождения. Девушке пришлось ехать к родственникам в Узбекистан. И только там ей удалось поступить в институт и получить диплом химика.А ее мама, бывшая ученица гимназии Харитоновой Антонина Васильевна Ларина, не смогла пережить все выпавшие на ее долю невзгоды. Она умерла в 1934 году, еще совсем молодая, в коммуналке на Сивцевом Вражке. В стопке документов, которые хранила ее дочь, - свидетельство об окончании гимназии, паспорт с московской регистрацией и свадебные фотографии. На них Антонина позирует в обнимку с женихом - в отеческом доме на Заводской улице и на пароходе, на всех парах плывущем по Волге. Счастливые, улыбающиеся лица, фужеры с шампанским в руках…«Материнская линия. Моя бабушка, Мария Федоровна Чистикова, родилась поблизости от Ставрополя самарского. Часто в семье называли село Чистополь. Ее предки - крепостные графа Орлова-Давыдова. Мой прадед - дед Михей - был, как я слышала, откупщиком и со временем стал весьма состоятельным».«Мой дед, Александр Гаврилович Ларин, по своему сословному происхождению - «однодворец», в молодости был волжским бурлаком, тянул баржи. Позже трудился на самарской земле, сажал сады для продажи или по заказу. Был женат, имел от первого брака сына Петра и дочь Грушу, но скоро овдовел. Сын повзрослел. Ему исполнилось 24 года, а отцу 48. Пришло время женить сына. Отец остановил свой выбор на дочери бывшего крепостного известного самарского адвоката Хардина».