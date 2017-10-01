Купцы Карповы и Ларины. О чем рассказали записи ровесницы Октябрьской революции

Окончание следует.

















































ИЗ ЗАПИСЕЙ ОЛЬГИ ЛАРИНОЙ:



"Что касается моего деда по матери Карпова Василия Захаровича, то он в ранней юности был гуртовщиком, гонял для прокорма скот по приволжской степи, что периодически сопровождалось забоем скота, появлялась возможность для реализации мяса и кожи. Кожу предварительно нужно было выделать, чем впоследствии и занялся мой дед. Но для этого требовались деньги, которых не хватало, чтобы создать хотя бы небольшое предприятие. И он стал работать на волжских судах".



"На Волге появились пароходы, курсирующие между Астраханью и Нижним Новгородом. Желая быть на уровне передового предпринимательства, дед побывал в Северной Америке для ознакомления с современным производством. Таким образом, дед (Василий Карпов) стал крупным предпринимателем, купцом первой гильдии, в начале ХХ века он получил звание почетного гражданина и входил в число наиболее богатых людей Самары, таких как Шахобалов, Головкин, Челышов, Сурошников (двоюродный брат деда)".



Сотрудница Музея модерна Елена Жидкова сразу после звонка невестки умершей в Москве Ольги Дмитриевны Лариной поспешила в столицу, чтобы забрать ценные артефакты, завещанные музею.- Не представляете, насколько трогательно было увидеть чуть ли не сто лет простоявший в прихожей московской коммуналки на Сивцевом вражке сундук с приданым самарской купеческой дочки! - рассказывает Елена Михайловна.Здесь было все, что обычно готовила заботливая мамаша к свадьбе своего любимого чада. Кружевные подзоры, вышитые гладью наволочки, пробитые сквозным ажурным узором пододеяльники, изящные сорочки, теплые ночные рубашки из толстого льняного полотна, тончайшее нательное белье с вензелями, прозрачные батистовые носовые платочки. Видно, что эти вещи были реликвиями для Ольги Дмитриевны Лариной, бережно хранившей память о своих предках.Всю жизнь она проработала в одном из московских НИИ, будучи довольно известным в своей области ученым-химиком. Одна растила своего сына Дмитрия (назвала в честь отца) в той самой коммунальной квартире, в которой удалось найти приют бежавшей из Самары семье «лишенцев» Лариных.Особенно интересная находка из сундука - фартук гимназистки Антонины Карповой, вышитый ее собственными руками. На каждой вещи - ее вензель АК. Хотя в это время в Самаре даже у мещан было принято заказывать приданое для невесты монашкам Иверского монастыря.В семье сохранилась фотография, на которой Антонина Васильевна сидит в гостиной дома своего отца за рукоделием. Удивительно, что дочь богатейшего купца, учившаяся в частной гимназии Харитоновой, располагавшейся в великолепном здании Нуйчева с бабочками и слонами на фасаде, настолько трудолюбива! Но так было принято в купеческой семье, которая вышла из крестьян. Карповы - купцы лишь во втором поколении. Поэтому и нравы у них сохранились патриархальные. Дочь должна быть набожна, скромна и обучена всяческим рукоделиям.Большой неожиданностью для музейных работников оказалось то, что вместе с купеческим сундуком им передали тетрадь с воспоминаниями Ольги Лариной. Написанные каллиграфическим почерком, без единой помарки строки переносят читателя в Самару конца ХIХ - начала ХХ века.Внучка купца первой гильдии Василия Захаровича Карпова рассказывает, например, о том, что самарские купцы-мукомолы встречались чуть ли не каждый день на Самарской хлебной бирже, часто становились партнерами по коммерческим сделкам и даже дружили семьями. Их дети также общались друг с другом. И часто внутри этого особого городского сообщества заключались браки.Так, купцы Карповы были влиятельными людьми благодаря родству с самими Шихобаловыми. Даже их дом был построен рядом с шихобаловским «домом с атлантами». Он и сейчас возвышается, надстроенный несколькими этажами, прямо напротив школы №13. Коммерсанты, промышлявшие в Самаре покупкой и продажей зерна, а также его помолом и отгрузкой, старались вообще все селиться кучно - на улице Заводской, нынешней Венцека.- Это 26-й квартал, многие здания в котором построил архитектор Александр Щербачев, - рассказывает Елена Жидкова. - Дом Карповых на углу Заводской и Николаевской - это тоже его творение. Сохранился, имеет сейчас адрес Венцека, 53. Здание было построено в 1898 году. Это роскошный по тем временам особняк с шатровым навершием. Дом был двухэтажным. Его хорошо видно на старинных открытках с видом на частную гимназию госпожи Межак. На первом этаже была лавка, в которой продавалась мука с самарской и бузулукской мельниц, принадлежавших семье. В топонимике Самары сохранилось название «Карповская пристань». По-видимому, Карповы владели также пароходами. Но были это пассажирские суда или зерновые баржи, мы не знаем.Будучи соседями, купцы часто ходили в гости друг к другу и справляли праздники вместе. На одном из семейных торжеств и познакомились юные Дмитрий Ларин и Антонина Карпова.В семье Василия Захаровича Карпова было всего восемь детей: четыре дочери и четыре сына. Хорошо образованные молодые люди много путешествовали, были знатоками литературы, музыки и живописи. Сохранились их фотографии из Парижа, Берлина и других европейских столиц. К сожалению, по мужской линии род Карповых пресекся. Все сыновья Василия Захаровича погибли в ходе революции и гражданской войны.Семья Дмитрия Александровича не была такой богатой и известной в городе. Купцы второй гильдии Ларины не так давно перебрались в город и купили дом на улице Садовой, 42, расположенный рядом с Самарской хоральной синагогой. Из-за стеснения в средствах они даже сдавали почти все здание под приходское училище, ютясь сами в нескольких маленьких комнатках.Ларины тоже были мукомолами. Сначала арендаторы, а потом владельцы крупной мельницы в селе Калиновка Сергиевского района. До сих пор здание этой двухэтажной деревянной постройки числится в списке памятников архитектуры, но на сегодня, к сожалению, оно уже утрачено.