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Как семьи основателя «СГ» Ивана Новикова и Алексея Толстого оказались связаны романтическими узами

В начале 2018 года - две знаменательных даты. 10 января исполнилось 135 лет со дня рождения русского советского писателя Алексея Николаевича Толстого. А 28-го отметим 134 года со времени выхода первого номера «Самарской газеты». Сегодняшние исторические версии о том, как семьи основателя «СГ» Ивана Новикова и Алексея Толстого оказались связаны романтическими узами, которые послужили основой для создания известнейших литературных произведений.  

Театр плюс газета

Всего на один год Алеша Бостром был старше периодического издания, которое основал в нашем городе известный театральный деятель Новиков. Иван Петрович назвал его просто - «Самарская газета». Это ежедневное общественно-литературное издание по замыслу предназначалось для освещения театральной жизни и привлечения публики на спектакли.

Несомненно, гремевшего по всей Самаре актера, дворянина Новикова, его властную и взбалмошную жену, «приму» труппы, и дочь - красавицу Анну знали все в семье председателя уездной земской управы Алексея Аполлоновича Бострома, отчима Алексея Толстого. Ведь и он, и его жена Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, составляли интеллектуальную элиту города. В 1882 году Новиков стал одним из организаторов Самарского общества любителей музыкального и драматического искусства. В 1888 - 1890 годах был также членом правления Самарского общества поощрения образования. Не случайно мама будущего Толстого Третьего, как называл его Иван Бунин, детская писательница Александра Бостром печатала свои рассказы именно в его прогрессивном издании - «Самарской газете».

Новиков все это время занимался театром и продолжал быть кумиром здешней публики. Кстати, юную Анну отец впервые вывел на подмостки именно в Самаре.

Представители местной интеллигенции были вхожи в богемные круги - как Москвы и Петербурга, так и зарубежные. И везде выходцы из Самары не забывали о своей малой родине, старались поддержать друг друга. Например, несмотря на разницу в происхождении и взглядах, уже известный писатель Максим Горький, который одно время работал в «Самарской газете», рекомендует своим столичным знакомцам дебютанта Алексея Толстого.






























Новиковы и Ге

В конце жизни Иван Новиков разорился. И вынужден был продать «Самарскую газету». Он разрывается между двумя антрепризами - в Самаре и Оренбурге. Как с сожалением говорили поклонники его актерского таланта, деньги от многочисленных и довольно успешных коммерческих предприятий Ивана Петровича съело его любимое детище - театр.

В 1897 году пресса сообщила, что «3 апреля в городе Оренбурге скоропостижно скончался драматический актер и антрепренер Иван Петрович Новиков».

Его любимая дочь - белокурая стройная Анна была вся в отца. И внешне, и внутренне. Она не разочаровалась в искусстве и после того, как дела у отца пошли плохо. Не оставила сцены. Напротив, перебралась в Петербург и стала играть вначале в театре Суворина, потом в знаменитой Александринке. Там она познакомилась с актером и драматургом Григорием Ге, племянником знаменитого художника Николая Ге. И вышла в 1896 году за него замуж. В 1897-м у них родилась дочь Ия, а в 1900-м - сын Григорий. Но вскоре Григорий Григорьевич с Анной Ивановной разошлись, а детей разделили.

Дочь останется с матерью, а годовалый сын - с отцом, который долгие годы будет играть на сцене Александринки. Мать и дочь отправляются за границу. Война 1914 года застала Ию с Анной Ивановной в Германии, затем они перебрались в Швейцарию.

Не девушка - фантастика!

В 1921 году Ия Ге ненадолго приехала в Париж. Ее пригласили работать моделью. Алексей Толстой в это время тоже жил в столице Франции. Дочь Анны Новиковой в тот момент была девушкой, соединившей в себе истинно русскую красоту матери и изящество французских аристократов, бывших предками отца. Ее облик поражал современников утонченностью и каким-то неземным шармом.

Именно она и вдохновила писателя. Вспомните образ героини его фантастического романа «Аэлита», красавицу Зою Монроз из «Гиперболоида инженера Гарина». Их описания в обоих произведениях идентичны. Вот неотразимая Зоя: «тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом». А вот Аэлита. О ней Толстой писал почти теми же словами: «юношески-тонкая, слегка приподнятый нос, слегка удлиненный рот».

Алексей Толстой хорошо знал Ивана Новикова по Самаре и в качестве знакомого семьи мог представиться заинтриговавшей его девушке. Была ли у писателя и юной модели любовная интрига, неизвестно. Но то, что русско-французская красавица оставила глубокий след в сердце Алексея Николаевича, несомненно.

Жизнь писателя обязательно отражается в его творчестве. И с 1915 по 1921 год в произведениях Толстого о любви прообразом главных героинь неизменно выступала его третья жена - поэтесса Наталья Крандиевская. В 1921-м он закончил роман «Сестры» (первая часть трилогии «Хождение по мукам»). Прототипами были сестры Крандиевские.

В более поздних, фантастических романах Толстого изменился сам тип главной героини. Возможно, что именно «неземная красота» Ии Ге вообще подвигла его к написанию фантастических произведений. А ей самой она помогла сделать прекрасную партию - выйти замуж за английского лорда сэра Абди.

Из книги «Воспоминания» Ивана Бунина, глава «Третий Толстой»:

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие…

Из письма Максима Горького литературному критику Александру Амфитеатрову:

Обращаю Ваше внимание на графа Алексея Ник. Толстого. Это юный человек, сын Толстого - губернского предводителя дворянства в Самаре, родственник И.С. Тургенева: хорошая кровь!
Дата: 14 января 2018 , 13:03
293
Автор текста: Татьяна Гриднева
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