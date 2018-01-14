Как семьи основателя «СГ» Ивана Новикова и Алексея Толстого оказались связаны романтическими узами

Всего на один год Алеша Бостром был старше периодического издания, которое основал в нашем городе известный театральный деятель Новиков. Иван Петрович назвал его просто - «Самарская газета». Это ежедневное общественно-литературное издание по замыслу предназначалось для освещения театральной жизни и привлечения публики на спектакли.Несомненно, гремевшего по всей Самаре актера, дворянина Новикова, его властную и взбалмошную жену, «приму» труппы, и дочь - красавицу Анну знали все в семье председателя уездной земской управы Алексея Аполлоновича Бострома, отчима Алексея Толстого. Ведь и он, и его жена Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, составляли интеллектуальную элиту города. В 1882 году Новиков стал одним из организаторов Самарского общества любителей музыкального и драматического искусства. В 1888 - 1890 годах был также членом правления Самарского общества поощрения образования. Не случайно мама будущего Толстого Третьего, как называл его Иван Бунин, детская писательница Александра Бостром печатала свои рассказы именно в его прогрессивном издании - «Самарской газете».Новиков все это время занимался театром и продолжал быть кумиром здешней публики. Кстати, юную Анну отец впервые вывел на подмостки именно в Самаре.Представители местной интеллигенции были вхожи в богемные круги - как Москвы и Петербурга, так и зарубежные. И везде выходцы из Самары не забывали о своей малой родине, старались поддержать друг друга. Например, несмотря на разницу в происхождении и взглядах, уже известный писатель Максим Горький, который одно время работал в «Самарской газете», рекомендует своим столичным знакомцам дебютанта Алексея Толстого.В конце жизни Иван Новиков разорился. И вынужден был продать «Самарскую газету». Он разрывается между двумя антрепризами - в Самаре и Оренбурге. Как с сожалением говорили поклонники его актерского таланта, деньги от многочисленных и довольно успешных коммерческих предприятий Ивана Петровича съело его любимое детище - театр.В 1897 году пресса сообщила, что «3 апреля в городе Оренбурге скоропостижно скончался драматический актер и антрепренер Иван Петрович Новиков».Его любимая дочь - белокурая стройная Анна была вся в отца. И внешне, и внутренне. Она не разочаровалась в искусстве и после того, как дела у отца пошли плохо. Не оставила сцены. Напротив, перебралась в Петербург и стала играть вначале в театре Суворина, потом в знаменитой Александринке. Там она познакомилась с актером и драматургом Григорием Ге, племянником знаменитого художника Николая Ге. И вышла в 1896 году за него замуж. В 1897-м у них родилась дочь Ия, а в 1900-м - сын Григорий. Но вскоре Григорий Григорьевич с Анной Ивановной разошлись, а детей разделили.Дочь останется с матерью, а годовалый сын - с отцом, который долгие годы будет играть на сцене Александринки. Мать и дочь отправляются за границу. Война 1914 года застала Ию с Анной Ивановной в Германии, затем они перебрались в Швейцарию.В 1921 году Ия Ге ненадолго приехала в Париж. Ее пригласили работать моделью. Алексей Толстой в это время тоже жил в столице Франции. Дочь Анны Новиковой в тот момент была девушкой, соединившей в себе истинно русскую красоту матери и изящество французских аристократов, бывших предками отца. Ее облик поражал современников утонченностью и каким-то неземным шармом.Именно она и вдохновила писателя. Вспомните образ героини его фантастического романа «Аэлита», красавицу Зою Монроз из «Гиперболоида инженера Гарина». Их описания в обоих произведениях идентичны. Вот неотразимая Зоя: «тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом». А вот Аэлита. О ней Толстой писал почти теми же словами: «юношески-тонкая, слегка приподнятый нос, слегка удлиненный рот».Алексей Толстой хорошо знал Ивана Новикова по Самаре и в качестве знакомого семьи мог представиться заинтриговавшей его девушке. Была ли у писателя и юной модели любовная интрига, неизвестно. Но то, что русско-французская красавица оставила глубокий след в сердце Алексея Николаевича, несомненно.Жизнь писателя обязательно отражается в его творчестве. И с 1915 по 1921 год в произведениях Толстого о любви прообразом главных героинь неизменно выступала его третья жена - поэтесса Наталья Крандиевская. В 1921-м он закончил роман «Сестры» (первая часть трилогии «Хождение по мукам»). Прототипами были сестры Крандиевские.В более поздних, фантастических романах Толстого изменился сам тип главной героини. Возможно, что именно «неземная красота» Ии Ге вообще подвигла его к написанию фантастических произведений. А ей самой она помогла сделать прекрасную партию - выйти замуж за английского лорда сэра Абди.В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие…Обращаю Ваше внимание на графа Алексея Ник. Толстого. Это юный человек, сын Толстого - губернского предводителя дворянства в Самаре, родственник И.С. Тургенева: хорошая кровь!