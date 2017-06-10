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Как самарцы благоустраивали и озеленяли город до революции

Сейчас в нашем городе полным ходом идет реконструкция парков, скверов. И мы вспоминаем с благодарностью тех, кто подарил самарцам зеленый оазис на волжском склоне, превратил холм за драматическим театром в место семейного отдыха, боролся за озеленение пыльных улиц.

Пушкинский сквер
Отпраздновав недавно день рождения великого поэта, особо хочется отметить тех, кто облагородил косогор за драматическим театром, посвятив этот зеленый оазис памяти Александра Сергеевича Пушкина.

«Жареный бугор» за кирпичным зданием самарской драмы диссонировал с новым нарядным зданием. То был неистощимый источник пыли во время летних ветров и средоточие грязи весной и осенью. Здесь самарцы выпасали коз, которые выщипывали за лето все до последней травинки, усугубляя эрозию почвы. И тем не менее это возвышавшееся над Волгой место считалось едва ли не самым красивым в городе. Многие приходили полюбоваться отсюда на излучину реки и Жигулевские ворота. Преобразиться территории помогло широкое празднование 100-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его отмечали все гимназии, духовенство и интеллигенция Самары. Учащиеся решили в честь юбилея поэта благоустроить родной город и объявили «праздник древонасаждения». Их стараниями под руководством педагогов и садовников на «жареном бугре» появились молодые деревца, специально выписанные из Саратова.

А в 1905 году здесь установили на двухметровом кирпичном постаменте бюст Александра Сергеевича Пушкина. К тому времени сквер обнесли высоким штакетником. Тут открылся деревянный павильон, который самарцы также назвали Пушкинским. В одном его крыле в декабре 1906 года открылась бесплатная библиотека. В другом собирались во внеурочное время школьники, их родители и учителя. Территория получила официальное название «Семейно-педагогический кружок, или Пушкинский сквер», о чем гласила огромная вывеска, укрепленная на двух столбах и обращенная к Саратовской улице.

Развитие места продолжалось. Энтузиасты установили турники, шведские стенки, появились подвесные шесты и веревки для лазания. Это место привлекло и любителей «французской» борьбы. В Пушкинском павильоне оборудовали настоящий спортзал. В 1907 году здесь побывал русский богатырь Иван Поддубный, показавший самарским силачам свои собственные борцовские приемы.

Струковский сад
Ранее на территории, вплотную примыкающей к набережной Волги, располагался лесной массив, принадлежавший управляющему илецкими соляными промыслами, действительному статскому советнику, генералу и Георгиевскому кавалеру Григорию Струкову. Тот построил здесь усадьбу и разбил сад. Некоторое время спустя участок достался за сумму в 900 рублей титулярному советнику Обухову. Но он вскоре уступил сад за те же деньги городу. В мае 1849 года Самару посетил симбирский губернатор Петр Черкасский. Князь предложил привести сад над Волгой в порядок и отвести его для общественных прогулок. К мнению прислушались, работа закипела. Уже 3 июня состоялось торжество с иллюминацией и фейерверками по поводу открытия Струковского сада для городской публики.

В 1851 году Самара стала губернским городом. Начальник губернии Степан Волховский распорядился построить в саду воксал с танцевальным залом, диванной и комнатой для игры в карты. Деньги, которые приносил клуб, использовали для благоустройства сада. Наняли садовника, сторожа, стали вести расчистку территории, полив насаждений, частично возвели ограду.

Когда в 1854 году сад официально стал собственностью города, в нем сделали еще две аллеи, построили оранжерею, а несколько позже и парники. В 1856-м Струковский значительно расширился за счет покупки соседних участков.

Следила за его благоустройством Садовая комиссия, выбираемая из числа гласных городской думы. Позднее в ее ведение перешли все городские сады и скверы. В комиссию входили известные самарские садоводы-любители Алабин, Санин и Аннаев. По их просьбе дума выделила 1 800 рублей на заботу о Струковском саде. И парк был реконструирован полностью, приобретя основные черты его современного облика. Здесь впоследствии устроили фонтаны, грот, беседки и павильоны. Освещением сада занялся Альфред Филиппович фон Вакано, владелец Жигулевского пивоваренного завода.

Лишинские аллеи
Экологией Самарского края и города Самары занимался еще один энтузиаст - отставной подполковник Иван Лишин. Еще служа в местном гарнизоне, он на добровольной основе вел озеленение городских садов и скверов. Солдаты сажали молодые липки, дубки, березы в Александровском, Струковском садах, в соборных сквериках, которые были устроены вокруг храма Христа Спасителя (нынешняя территория площади имени Куйбышева). Дубовые аллеи в них до реконструкции в советское время называли «лишинскими». Но бульдозеры выкорчевали исполинов. А название «лишинские» закрепилось за сквериками.

Память о выдающемся ученом, действительном члене Императорского русского технического общества Иване Андреевиче Лишине - это не только заложенные им городские зеленые зоны, но и его книги, посвященные экологическим проблемам нашего края и его обустройству: «К вопросу обводнения и облесения степной полосы Самарской губернии»; «Проект положения о юго-восточной хлебопромышленной и сельскохозяйственной выставке в Самаре в 1890 году» и другие.

Из сообщений самарских газет:
«В Струковском саду был замечен медведь. Зверь немало напугал отдыхающих, но сам людей испугался гораздо больше, чем они его, и потому стремглав убежал в чащу. Полицейские собрали отряд добровольцев для поимки зверя. Однако все усилия ловцов оказались напрасными. А к вечеру в полицию поступило сообщение, что косолапый, погуляв по Струкачам на глазах у зевак, не спеша вылез из чащи, вошел в воду и поплыл обратно за Волгу».

Из воспоминаний Петра Алабина о реконструкции Струковского сада:
«Вместо приносивших только убытки оранжереи и теплицы с экзотическими растениями выстроена небольшая теплица для современной выгонки цветов на украшение садовых клумб; часть сада обнесена изящным резным деревянным забором в каменных столбах, на каменном фундаменте; вместо безобразной деревянной лестницы сделана большая каменная лестница; сооружен новый вполне изящной архитектуры воксал, с которого открывается великолепный вид на Волгу…»
Дата: 10 июня 2017 , 14:46
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: историческая-самара.рф
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