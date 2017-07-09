Как самарец Валентин Цареградский искал золото для страны. Часть 3
Валентина Цареградского жители Магадана считают основателем своего города. Ведь именно он указал место строительства базы Первой колымской экспедиции у бухты Нагаева. С конца 20-х годов и до середины 50-х Валентин Александрович работал на Колыме, открывая все новые ее богатства и способствуя развитию края.
Как начинался Магадан
В июле 1978 года в Магадане широко праздновали 50-летие Первой колымской экспедиции. На торжества, конечно, был приглашен и Валентин Цареградский.
В свои 76 лет, вспоминают очевидцы, один из первооткрывателей золотой Колымы выглядел по-прежнему бодрым. Годы нисколько не согнули его. Все та же профессиональная выправка бывалого геолога, твердый голос и необыкновенно цепкий внимательный взгляд. Таким запомнился он старожилам - в генеральском кителе со звездой Героя Труда в начале пятидесятых. Почти таким же выглядел он и в конце 70-х, только уже в цивильном пиджаке, со множеством других наград на груди. Все уже знали, что на пенсии этот деятельный человек не терял времени: занялся наукой и стал писать книги, в которых чаще всего вспоминал романтические годы геологических экспедиций.
Валентин Александрович Цареградский обратился к молодым северянам со следующими словами:
- Мы пришли сюда молодыми, мы отдали этому краю лучшие свои годы и нисколько не жалеем об этом, потому что мы были здесь счастливы, потому что труд наш был захватывающе интересным и созидательным. Рассказал, что именно он еще в 1928 году нашел подходящее место для закладки нового города. Сохранились строки отчета Цареградского, убедившие начальство в необходимости строительства центра освоения Колымы именно при впадении реки Магаданки в бухту Нагаева: «Эта бухта удобна для причала судов, и на ее склонах можно без труда разместить все необходимые постройки большой перевалочной базы».
«Дальстрой» и его кадры
В 1939 году Валентин Александрович возглавил геологическое управление Дальстроя, где проработал более 15 лет.
- За этот период, - вспоминал Валентин Александрович, - была сформирована большая разветвленная геологическая служба, ведущая сложные исследования в бассейнах Колымы, Яны, Индигирки, Лены, на территории Чукотки. Одновременно создавались специальные научно-исследовательские отделы и лаборатории, послужившие фундаментами будущих научно-исследовательских институтов - ВНИИ-1 и СВКНИИ.
Главное управление строительства на Дальнем Севере НКВД СССР создали в 1931 году. Основной рабочей силой этой организации были заключенные ГУЛАГа. Первый этап со ста осужденными вместе с вольнонаемными работниками треста прибыл в строящийся поселок Магадан в феврале 1932-го. В конце того же года здесь было уже более девяти тысяч заключенных, которые первое время в основном использовались на строительстве Колымской трассы и самого Магадана, где впоследствии и обосновалась штаб-квартира Дальстроя.
Основной задачей этой организации было получение в кратчайшие сроки максимального количества золота из здешних приисков, разведка и добыча других стратегически важных полезных ископаемых, общие работы по освоению необжитых территорий Дальнего Востока.
Одним из самых трудных направлений деятельности управления стало создание в этом громадном регионе транспортной сети, на сооружении которой работало до 40 тысяч заключенных. Ударно начавшемуся строительству помешала Великая Отечественная война. Но еще до нее в крае были заложены основные ныне существующие автомобильные дороги.
Валентин Цареградский, очевидно, мобилизовал себя мыслью, что все делается не зря - для народа, для Родины. И это подтвердилось во время Великой Отечественной, когда колымским золотом расплачивались за оружие и другие поставки, которые шли от союзников помимо ленд-лиза.
Урановый проект
Еще одним делом, которое совершил Цареградский во имя безопасности страны, было открытие урановых месторождений. Это произошло еще в разгар войны. Валентин, наверное, тогда ничего не знал о совершенно секретном распоряжении ГКО СССР от 11 февраля 1943 года о создании Лаборатории №2 Академии наук СССР под руководством Игоря Курчатова. И колымские зеки под руководством Цареградского, еще не зная об атомной бомбе, срочно принялись искать на Колыме загадочную урановую руду.
Самым лучшим было признано сырье из месторождения «Бутугычаг», где для земляных и горных работ собрали около 60 тысяч заключенных. Местные племена оленеводов с давних времен называли это место «Долина смерти». Олени здесь дохли. Но именно на местах падежа животных ученые обнаружили урановую руду необычного голубого цвета с самой большой концентрацией металла.
В конце 1945 года здесь началось строительство одного из самых крупных лагерей в Бутугычаге. Урансодержащую руду отсюда доставляли в Магадан. В порту ее грузили на подводную лодку, которая через Татарский пролив шла во Владивосток. Стратегическое сырье доставляли на самолете в Москву, а затем - на обогатительный завод №12 в городе Электросталь.
В 1944 году за «урановый проект» группа сотрудников Дальстроя, в том числе и Валентин Цареградский, получили звание Героев Социалистического Труда. А наш земляк стал кроме того лауреатом Сталинской премии.
Валентин Цареградский:
4 июля 1928 года наша экспедиция высадилась недалеко от поселка Ола. В бухту Нагаева я попытался потом проплыть на вельботе, но не удалось: помешал сильный встречный ветер. Снова отправился туда на вьючных оленях в сопровождении эвена-проводника и двух рабочих. Залив Гертнера (так он значился тогда на картах) проводник назвал Монгода-ном. Окружена тайгой была и бухта Нагаева. Мне она понравилась своей защищенностью от ветров, и поэтому, когда Карл Янович Луке стал подыскивать место для строительства культбазы, я не задумываясь указал ему место у бухты. Кто ж знал, что вырастет здесь потом город... (Из воспоминаний)
Окончание следует.
Как начинался Магадан
В июле 1978 года в Магадане широко праздновали 50-летие Первой колымской экспедиции. На торжества, конечно, был приглашен и Валентин Цареградский.
В свои 76 лет, вспоминают очевидцы, один из первооткрывателей золотой Колымы выглядел по-прежнему бодрым. Годы нисколько не согнули его. Все та же профессиональная выправка бывалого геолога, твердый голос и необыкновенно цепкий внимательный взгляд. Таким запомнился он старожилам - в генеральском кителе со звездой Героя Труда в начале пятидесятых. Почти таким же выглядел он и в конце 70-х, только уже в цивильном пиджаке, со множеством других наград на груди. Все уже знали, что на пенсии этот деятельный человек не терял времени: занялся наукой и стал писать книги, в которых чаще всего вспоминал романтические годы геологических экспедиций.
Валентин Александрович Цареградский обратился к молодым северянам со следующими словами:
- Мы пришли сюда молодыми, мы отдали этому краю лучшие свои годы и нисколько не жалеем об этом, потому что мы были здесь счастливы, потому что труд наш был захватывающе интересным и созидательным. Рассказал, что именно он еще в 1928 году нашел подходящее место для закладки нового города. Сохранились строки отчета Цареградского, убедившие начальство в необходимости строительства центра освоения Колымы именно при впадении реки Магаданки в бухту Нагаева: «Эта бухта удобна для причала судов, и на ее склонах можно без труда разместить все необходимые постройки большой перевалочной базы».
«Дальстрой» и его кадры
В 1939 году Валентин Александрович возглавил геологическое управление Дальстроя, где проработал более 15 лет.
- За этот период, - вспоминал Валентин Александрович, - была сформирована большая разветвленная геологическая служба, ведущая сложные исследования в бассейнах Колымы, Яны, Индигирки, Лены, на территории Чукотки. Одновременно создавались специальные научно-исследовательские отделы и лаборатории, послужившие фундаментами будущих научно-исследовательских институтов - ВНИИ-1 и СВКНИИ.
Главное управление строительства на Дальнем Севере НКВД СССР создали в 1931 году. Основной рабочей силой этой организации были заключенные ГУЛАГа. Первый этап со ста осужденными вместе с вольнонаемными работниками треста прибыл в строящийся поселок Магадан в феврале 1932-го. В конце того же года здесь было уже более девяти тысяч заключенных, которые первое время в основном использовались на строительстве Колымской трассы и самого Магадана, где впоследствии и обосновалась штаб-квартира Дальстроя.
Основной задачей этой организации было получение в кратчайшие сроки максимального количества золота из здешних приисков, разведка и добыча других стратегически важных полезных ископаемых, общие работы по освоению необжитых территорий Дальнего Востока.
Одним из самых трудных направлений деятельности управления стало создание в этом громадном регионе транспортной сети, на сооружении которой работало до 40 тысяч заключенных. Ударно начавшемуся строительству помешала Великая Отечественная война. Но еще до нее в крае были заложены основные ныне существующие автомобильные дороги.
Валентин Цареградский, очевидно, мобилизовал себя мыслью, что все делается не зря - для народа, для Родины. И это подтвердилось во время Великой Отечественной, когда колымским золотом расплачивались за оружие и другие поставки, которые шли от союзников помимо ленд-лиза.
Урановый проект
Еще одним делом, которое совершил Цареградский во имя безопасности страны, было открытие урановых месторождений. Это произошло еще в разгар войны. Валентин, наверное, тогда ничего не знал о совершенно секретном распоряжении ГКО СССР от 11 февраля 1943 года о создании Лаборатории №2 Академии наук СССР под руководством Игоря Курчатова. И колымские зеки под руководством Цареградского, еще не зная об атомной бомбе, срочно принялись искать на Колыме загадочную урановую руду.
Самым лучшим было признано сырье из месторождения «Бутугычаг», где для земляных и горных работ собрали около 60 тысяч заключенных. Местные племена оленеводов с давних времен называли это место «Долина смерти». Олени здесь дохли. Но именно на местах падежа животных ученые обнаружили урановую руду необычного голубого цвета с самой большой концентрацией металла.
В конце 1945 года здесь началось строительство одного из самых крупных лагерей в Бутугычаге. Урансодержащую руду отсюда доставляли в Магадан. В порту ее грузили на подводную лодку, которая через Татарский пролив шла во Владивосток. Стратегическое сырье доставляли на самолете в Москву, а затем - на обогатительный завод №12 в городе Электросталь.
В 1944 году за «урановый проект» группа сотрудников Дальстроя, в том числе и Валентин Цареградский, получили звание Героев Социалистического Труда. А наш земляк стал кроме того лауреатом Сталинской премии.
Валентин Цареградский:
4 июля 1928 года наша экспедиция высадилась недалеко от поселка Ола. В бухту Нагаева я попытался потом проплыть на вельботе, но не удалось: помешал сильный встречный ветер. Снова отправился туда на вьючных оленях в сопровождении эвена-проводника и двух рабочих. Залив Гертнера (так он значился тогда на картах) проводник назвал Монгода-ном. Окружена тайгой была и бухта Нагаева. Мне она понравилась своей защищенностью от ветров, и поэтому, когда Карл Янович Луке стал подыскивать место для строительства культбазы, я не задумываясь указал ему место у бухты. Кто ж знал, что вырастет здесь потом город... (Из воспоминаний)
Окончание следует.
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