Как самарец Валентин Цареградский искал золото для страны. Часть 2
Возможно, именно воспоминания о Самаре свели вместе двух великих геологов страны Валентина Цареградского и Юрия Билибина. Важное уточнение. Согласно последним данным наших историков, Билибин окончил Самарское реальное училище, а не Смоленское, как утверждает Википедия. Возможно, оба выходца из Самары скрывали некоторые данные из своих биографий в то очень сложное время. Цареградский не хотел указывать свою принадлежность к роду православных священников, а Билибин писать о том, что его отец - дворянин, офицер, который служил в Самаре.
Дружба двух самарцев
Встретившись впервые во время производственной практики студента Цареградского в тресте «Алданзолото», друзья стали одними из основателей Сибирской секции Горного института. Через всю свою жизнь они пронесли мужскую клятву: помогать и поддерживать друг друга. У них был девиз: «Беречь себя и дорожить друг другом».
Хотя сфера научных исследований молодого ученого Цареградского лежала в области палеонтологии, он с удовольствием принял предложение своего друга и отправился с ним в экспедицию. Обладая хорошими организаторскими способностями, Цареградский и Билибин практически с нуля создали новую северную школу геологов, заложили фундаментальную базу и научные лаборатории в Магадане, которые впоследствии стали научно-исследовательскими центрами РАН.
Высокое доверие
4 июля 1928 года участники Первой геологоразведочной экспедиции, возглавляемой Юрием Билибиным, в том числе помощник руководителя Валентин Цареградский и старатели из Алдана высадились на Охотском побережье близ поселка Ола в устье реки Магаданки. Со временем на этом месте вырос город Магадан. В январе 1929 года экспедиция перебазировалась в долину реки Среднекан и обнаружила здесь несколько крупных золотых россыпей. Изучение верховий Колымы позволило Юрию Билибину сделать вывод, что протяженность золотоносной полосы составляет не менее ста километров.
Главой Второй Колымской экспедиции также должен был стать Билибин. Но сославшись на личные проблемы, он отказался от участия и настоял на том, чтобы руководство передали Валентину Цареградскому. Тот вспоминал позднее, что подобного поворота событий никто не ожидал. Недавний выпускник Ленинградского Горного института не был готов к такому грузу ответственности.
- Это явилось большой неожиданностью и для дирекции Инцветмета, и особенно для меня, - вспоминал Валентин.
Но друг убедил скромного самарца в том, что тот тоже сможет стать лидером.
Экспедиции 1930-1938 годов (вторая Колымская, Верхнеколымская и Индигирская), которыми руководил Цареградский, подтвердили возможность и необходимость промышленного освоения огромной территории. В это время здесь были открыты многие месторождения золота, олова, редких металлов.
Спасение экономики страны
К середине 1920-х годов золотой запас СССР находился в критическом состоянии. Царский быстро таял. Золото пошло на оплату контрибуций по сепаратному Брестскому миру с Германией, позволившему Советской России выйти из Первой мировой, на «подарки» по мирным договорам соседям и на «мировую революцию». На 1 февраля 1922 года советское государство имело всего лишь 217,9 млн золотых рублей.
И только благодаря колымским экспедициям страна получила новые запасы. Масштабные промышленные разработки перспективных сырьевых месторождений дали возможность достичь высоких результатов в сфере добычи золота, олова, редкоземельных металлов.
Подводя итоги экспедиций Цареградского, можно отметить их важную роль в индустриализации страны.
В 1936-1937 годах Валентин был руководителем группы по обработке материалов, которая входила в структуру знаменитого треста Дальстрой. Добыча золота на Колыме была сопряжена с невероятными трудностями. Места, обладавшие большим экономическим потенциалом, находились в суровом климате, изолированно от обжитого региона. В дальнейшем колымскими золотодобытчиками стали заключенные. В музее Магадана хранится свидетельство о том, что из работавших на приисках геологов только некоторые, в том числе сам Цареградский и присоединившийся к товарищу позднее Билибин, были вольнонаемными.
Продолжение следует.
Дмитрий Ясин, колымский журналист:
Я слышал о нем (Цареградском) и раньше, сравнивал с героями Джека Лондона, но он оказался куда значительнее их. Он делал огромное государственное дело…».
Справка «СГ»
Юрий Александрович Билибин
Родился в старинной дворянской семье. Окончил Самарское реальное училище (1919 год). В 1919 - 1921 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Окончил Ленинградский горный институт в 1926 году. В 1926-1928 годах - геолог треста «Алданзолото», затем руководитель экспедиции Института цветных металлов в Якутии, давшей точный и детальный прогноз золотоносности бассейна местных рек. Руководитель Первой Колымской экспедиции. В 1931-1932 годах был руководителем Колымской базы Главного геологоразведочного управления Высшего совета народного хозяйства и геологического сектора ГПУ «Цветметзолото». Служил главным инженером-геологом технического сектора дирекции «Дальстроя». Автор более 60 научных работ, в том числе фундаментального труда «Основы геологии россыпей» (1938 год).
Дружба двух самарцев
Встретившись впервые во время производственной практики студента Цареградского в тресте «Алданзолото», друзья стали одними из основателей Сибирской секции Горного института. Через всю свою жизнь они пронесли мужскую клятву: помогать и поддерживать друг друга. У них был девиз: «Беречь себя и дорожить друг другом».
Хотя сфера научных исследований молодого ученого Цареградского лежала в области палеонтологии, он с удовольствием принял предложение своего друга и отправился с ним в экспедицию. Обладая хорошими организаторскими способностями, Цареградский и Билибин практически с нуля создали новую северную школу геологов, заложили фундаментальную базу и научные лаборатории в Магадане, которые впоследствии стали научно-исследовательскими центрами РАН.
Высокое доверие
4 июля 1928 года участники Первой геологоразведочной экспедиции, возглавляемой Юрием Билибиным, в том числе помощник руководителя Валентин Цареградский и старатели из Алдана высадились на Охотском побережье близ поселка Ола в устье реки Магаданки. Со временем на этом месте вырос город Магадан. В январе 1929 года экспедиция перебазировалась в долину реки Среднекан и обнаружила здесь несколько крупных золотых россыпей. Изучение верховий Колымы позволило Юрию Билибину сделать вывод, что протяженность золотоносной полосы составляет не менее ста километров.
Главой Второй Колымской экспедиции также должен был стать Билибин. Но сославшись на личные проблемы, он отказался от участия и настоял на том, чтобы руководство передали Валентину Цареградскому. Тот вспоминал позднее, что подобного поворота событий никто не ожидал. Недавний выпускник Ленинградского Горного института не был готов к такому грузу ответственности.
- Это явилось большой неожиданностью и для дирекции Инцветмета, и особенно для меня, - вспоминал Валентин.
Но друг убедил скромного самарца в том, что тот тоже сможет стать лидером.
Экспедиции 1930-1938 годов (вторая Колымская, Верхнеколымская и Индигирская), которыми руководил Цареградский, подтвердили возможность и необходимость промышленного освоения огромной территории. В это время здесь были открыты многие месторождения золота, олова, редких металлов.
Спасение экономики страны
К середине 1920-х годов золотой запас СССР находился в критическом состоянии. Царский быстро таял. Золото пошло на оплату контрибуций по сепаратному Брестскому миру с Германией, позволившему Советской России выйти из Первой мировой, на «подарки» по мирным договорам соседям и на «мировую революцию». На 1 февраля 1922 года советское государство имело всего лишь 217,9 млн золотых рублей.
И только благодаря колымским экспедициям страна получила новые запасы. Масштабные промышленные разработки перспективных сырьевых месторождений дали возможность достичь высоких результатов в сфере добычи золота, олова, редкоземельных металлов.
Подводя итоги экспедиций Цареградского, можно отметить их важную роль в индустриализации страны.
В 1936-1937 годах Валентин был руководителем группы по обработке материалов, которая входила в структуру знаменитого треста Дальстрой. Добыча золота на Колыме была сопряжена с невероятными трудностями. Места, обладавшие большим экономическим потенциалом, находились в суровом климате, изолированно от обжитого региона. В дальнейшем колымскими золотодобытчиками стали заключенные. В музее Магадана хранится свидетельство о том, что из работавших на приисках геологов только некоторые, в том числе сам Цареградский и присоединившийся к товарищу позднее Билибин, были вольнонаемными.
Продолжение следует.
Дмитрий Ясин, колымский журналист:
Я слышал о нем (Цареградском) и раньше, сравнивал с героями Джека Лондона, но он оказался куда значительнее их. Он делал огромное государственное дело…».
Справка «СГ»
Юрий Александрович Билибин
Родился в старинной дворянской семье. Окончил Самарское реальное училище (1919 год). В 1919 - 1921 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Окончил Ленинградский горный институт в 1926 году. В 1926-1928 годах - геолог треста «Алданзолото», затем руководитель экспедиции Института цветных металлов в Якутии, давшей точный и детальный прогноз золотоносности бассейна местных рек. Руководитель Первой Колымской экспедиции. В 1931-1932 годах был руководителем Колымской базы Главного геологоразведочного управления Высшего совета народного хозяйства и геологического сектора ГПУ «Цветметзолото». Служил главным инженером-геологом технического сектора дирекции «Дальстроя». Автор более 60 научных работ, в том числе фундаментального труда «Основы геологии россыпей» (1938 год).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Исторические версии
10 июня 2017
830
3 июня 2017
616
21 мая 2017
757
13 мая 2017
955
6 мая 2017
818
29 апреля 2017
753
1 июля 2017 , 16:48
176
На участке магистрали от улицы Демократической до Московского шоссе сделают новое наружное...
1 июля 2017 , 14:42
300
«Праздник плуга» прошел в субботу, 1 июля, в парке Гагарина.
1 июля 2017 , 14:03
245
Возможно, именно воспоминания о Самаре свели вместе двух великих геологов страны Валентина...
1 июля 2017 , 13:38
225
Запанской - это такая часть Самары, про которую все знают, но почти никто не был, а если и был,...
1 июля 2017 , 13:15
150
Работы по перекладке теплотрассы на перекрёстке улиц Солнечная и Димитрова завершатся к середине июля
Продолжается подготовка к отопительному сезону. Еженедельно участники специального городского...
1 июля 2017 , 12:59
200
Введение новой системы патентного налогообложения пополнило городскую казну более чем на 30 млн рублей
В пятницу, 30 июня, в городской администрации состоялось первое заседание совета по развитию...
30 июня 2017 , 23:20
1931
Трагедия произошла в пятницу, 30 июня,примерно в 18 часов вечера в селе Васильевка...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9276
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7314
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5852
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
2 июня 2017
4350
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
16 июня 2017
624
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1106
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
623
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
527
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...