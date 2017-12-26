Как отмечали зимние праздники в дореволюционной Самаре

В России в начале ХХ века Новый год считался второстепенным праздником по сравнению с Рождеством. Одним из наиболее ярких и радостных событий в новогодние дни в царской России был канун Рождества - сочельник. К этому дню завершался четырехнедельный пост, и «до первой звезды» православные воздерживались от приема пищи. В период с рождественского сочельника и до Крещения по всей России шли гулянья. Не отставала в этом и Самара.



Как это было



На площадях нашего города строились ледяные горки. Корреспондент «Самарской газеты» сообщал, что за катание на них «не требуется никакой платы ни от кого, и потому охотников бывает множество». Краеведы считают, что все же наиболее популярным среди самарцев было катание на лошадях толпой или, по-местному, «утугой», когда собиралось саней 70-80, и все вместе ездили по улицам «из одной в другую». Полицмейстер Агатицкий даже публиковал в самарских газетах совет «для любящих быструю езду избирать свободные от праздничного проезда улицы, а лучше реку Самару или выгон за Молоканским садом».



Неотъемлемым элементом святок было ряженье - забава для молодежи. Особым шиком у одетых в маски и вывороченные тулупы парней считалось как следует напугать прохожих. На Рождество, Новый год и Крещение колядовали: носили по дворам на палке звезду, символизирующую ту, что указала волхвам путь к младенцу Христу. Колядовщики славили каждого хозяина и пели ему духовные стихи, а после требовали вознаграждения - конфет, кренделей, яблок. В этой традиции участвовали в основном дети и особы духовного звания. Также самарцы наносили поздравительные визиты. В газете читаем: «Губернатор, Тайный Советник Николай Васильевич Протасьев и супруга его Анна Васильевна извещают, что... все желающие принести взаимные поздравления приглашаются 1 января 1912 года по примеру прежних лет после Богослужения в Кафедральном соборе в зал Коммерческого собрания к 1 часу дня».



Распродажи - двигатель торговли



Шутит над праздничными приготовлениями журналист издания «Голос Самары»: «Очень странными становятся наши самарские обыватели перед новогодними праздниками. Странность эта выражается, главным образом, в общей спешке. Все и «жить торопятся, и чувствовать спешат»... Мужья спешно упорядочивают свои средства. Жены на всех парах устремляются в магазины и лавки для покупки нужного и «никчемного»... В эти дни самая скупая хозяйка делается на редкость расточительной, как будто ожидает осады города по крайней мере на целый год. В фаворе гусь и поросенок. На магазинах заманчивые аншлаги: «Торопитесь купить дешево», «Окончательная распродажа». Видно, что купцы тоже спешат нажить денежку. Спешка висит в воздухе. И, кажется, последняя извозчичья кляча, везущая зеленую елку, безумно спешит куда-то».



А как не спешить, если в магазине Сапрыкина продаются фрукты для украшения рождественской елки за полцены! Здесь есть антоновские и крымские яблоки, груши, апельсины, мандарины и лимоны. Санкт-Петербургский магазин дамских платьев и принадлежностей господина Подкидышева также снизил цены на юбки, блузки, капоры и капоты в преддверии Рождества. А торговый дом братьев Шульман представляет «единственный в городе набор граммофонов и пластинок к ним». Это лучший праздничный подарок для себя и для семьи, уверяет реклама.



Балы и маскарады



Музыка действительно в новогодние праздники звучит повсюду. В Струкачах играют военный и городской оркестры, в Пушкинском доме и Благородном собрании устраиваются танцевальные вечера и балы. Из номера в номер «Самарской газеты» ресторан Летягина информирует горожан о том, что каждый день с 7 часов вечера здесь поет хор под управлением Горшкова-Лубянского, буфет «будет снабжен винами и водками русских и зарубежных фирм», а кухня работает под управлением опытных поваров. Цены доступные.



Самарцы любят подшутить над собой. Карикатура художника и фотографа Михайлова изображает новогодний бал в Благородном собрании. В хороводе угадываются член городской управы Анатолий Ромашев и заместитель городского головы Василий Ушаков. Рядом с елкой Альфред фон Вакано в виде пивной бочки и земский деятель, сын основателя кумысолечебницы Сергей Постников в брюках, выкроенных из газет «Голос Самары», «Наблюдатель» и в колпаке с чуть различимой надписью «Чего изволите?». На страже входа в зал стоит бывший до 1912 года городским головой известный противник потребления спиртных напитков и винокурения Михаил Дмитриевич Челышев. На его рубахе можно явственно прочесть надпись «водка - ядъ».



Зазывают на спектакли местные и приезжие актеры. Драматическая труппа под управлением В.В. Образцова представляет в арендованном ею городском театре утром спектакль «Мария Стюарт», а вечером пьесу «Дьявольская колесница». Театр «Олимп» дает спектакль «Черный монах», после спектакля - бал-маскарад с вручением призов за лучший костюм. Первый приз - золотые часы, второй - серебряный сервиз. За такие призы можно и расстараться, не пожалеть денег на воплощение самых смелых фантазий! Как веселы и щедры новогодние гулянья!



Но передовица одного из номеров «Самарской газеты» того времени как будто предвосхищает грядущие испытания:



«Наступил новый 1912 год. Старый год, так мало принесший радостного для русского народа, ушел бесследно. Ушел, но не унес у нас надежды на лучшее будущее. Мы глубоко верим, что самобытная, трудовая Русь выйдет из всех бед победительницей. Нужно только немного самодеятельности обществу и веры. А главное - не падать духом при наших каких бы то ни было несчастьях. Редакция «СГ» со своей стороны будет бороться с темнотой народной и поддерживать всякое культурное начинание».



Справка "СГ":



К 1700 году, когда Россия решила исчислять время не от сотворения мира, а от рождества Иисуса Христа, большинство государств Европы уже перешли на григорианский календарь. Поэтому Россия, жившая по юлианскому, отпраздновала наступление 1700 года на 10 дней позже, чем в европейских странах, а 1901-1918 годов - на 13 дней позже. 14 февраля 1918 года в Советской России был введен григорианский календарь, и празднование наступления 1919 года состоялось уже по новому стилю. Возник так называемый Старый Новый год, приходившийся на 14 января. Новый год уже превратился в чисто светский праздник, а Рождество - в церковный. Но до 1919 года православное Рождество праздновалось до Нового года, а не после, как сейчас.