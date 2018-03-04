Исторические версии. Записки бывшего холопа. Часть 1

19 февраля 1861 года император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Благодарный народ возводил ему памятники по всей России. Был такой монумент и в Самаре на Алексеевской площади. Реформы царя-освободителя помогли превратить Россию в сильную державу, усилившую позиции и на военном поприще.В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции. Но еще осенью предыдущего года наиболее ловкие коммерсанты получили военные заказы. Кроме оружия и формы срочно необходимо было создать запас провианта. Компания, организованная деловыми людьми Зильбертом, Сеченым и Китарой, привлекает для выполнения госзаказа подрядчика Федора Бобкова. Он известен им как человек бывалый, грамотный и главное, честный. По контракту к 1 апреля им нужно поставить 135 тысяч пудов мясных консервов. Федор, родившийся в Костроме, хорошо знает Поволжье. Он предлагает создать консервную фабрику в Самаре, хлебном краю, куда также в большом количестве подвозят скот из Оренбуржья и казахских степей. Его предложение принято. И вот компанией приобретена база для работы - одна из многочисленных самарских мельниц. Но сначала дела пошли не совсем успешно. Федор Дмитриевич писал:«В начале октября я был уже в Самаре, а 18-го начались переделки на мельнице Цветова (возможно, имеется в виду крупный самарский и сызранский владелец мельниц Цветков. -). Торопились, спешили, а дело шло не совсем удачно. Больше 30 - 40 пудов мяса в сутки не могли высушить. Устраивали всякого рода приспособления и «добились» того, что 19 декабря наш завод сгорел».Изготовление консервов было делом новым, и Федору Бобкову пришлось работать методом проб и ошибок. Вот не продумал того, что соединять деревянную и железную трубу опасно, и получил большой убыток. От вылетевшей искры или от накалившегося железа дерево вспыхнуло, как порох. Висевшая на трубе керосиновая лампа лопнула, и горящий керосин разлился по полу.Началась всеобщая паника. Однако подрядчик не растерялся. Он образумил обезумевшую толпу рабочих, которая уже успела сгоряча порвать пожарный рукав. И заставил людей заняться спасением расположенной поблизости кладовой, в которой было 40 тысяч пудов мороженого мяса. Расставил всех по местам: бабы носили кирпич, а мужики быстро закладывали им дверь склада, закрывали окна листовым железом. Из охваченного огнем здания удалось вытащить главную ценность, паровой двигатель, и выкатить бочки с салом.Естественно, консервный завод встал. Начались неприятности с поставщиком мяса. А им был сам Петр Владимирович Алабин. Но хитрому подрядчику и его удалось уломать. Из дневника Бобкова: «Алабин, ставивший мясо, потребовал отступного 28 тысяч рублей, но потом согласился на 16 тысяч, так как мы придрались к неисполнению им контракта, по которому он должен был доставлять мясо в тушах, а не разрубленное, как он доставлял».В январе приступили к возведению нового завода, а в марте он уже начал действовать. Федор Дмитриевич построил для него сушильню собственной конструкции. Рабочие так и прозвали ее «бобковской». Она давала 200 пудов сушеного мяса в сутки. Благодаря смекалке бывшего крепостного вся партия была готова уже 23 марта. Приступили к варке бульона для заливки. Это потребовало совсем немного времени. Военный заказ был сделан в срок. Бобков получил благодарность за работу, премию и зарплату. Всего 1500 рублей. Так кем же он был, этот предприимчивый 45-летний человек, который сумел, несмотря на трудности, выполнить ответственное задание царского правительства?Вы удивитесь, но до 30 лет Федор Дмитриевич был лакеем. И только манифест об отмене крепостного права дал возможность ему проявить все, на что он был способен.Федор Бобков родился в деревне Крапивново Юрьевецкого уезда Костромской губернии, в 1831 или в 1832 году в многодетной семье староверов.Отец заплатил за обучение грамоте только старшего сына. Но однажды младшенький, Федя, увидел привезенные с ярмарки яркие книжки со сказками и стал упрашивать брата показать ему буквы. Схватывал все на лету, тайком ночами жег лучину, чтобы научиться красиво писать. Отец поверил в способности сына только тогда, когда староста заплатил пареньку деньги за переписывание старинных раскольничьих книг.Пятнадцати лет Федор был вытребован из деревни в качестве мальчика на побегушках в Москву, где постоянно проживали его господа. Там он дорвался до книг. Читал все, что удавалось достать - от Сенеки до Державина и Жуковского, от Гоголя до Пушкина. Близко сошелся с семьей актера Самарина, тоже бывшего крепостного. Начал писать стихи и даже пытался публиковать статьи с изложением собственных взглядов на происходящее в России.Но если в литературных и театральных кругах Москвы его уже принимали со снисходительным радушием, для своих господ он оставался просто лакеем, которому позволялось подрабатывать на купеческих свадьбах и дворянских балах.И в дневнике Бобкова много обличительных строк, относящихся к помещикам, которые тиранят своих слуг, к купечеству, которое кичится богатством. Впрочем, осуждал он и дворовых, которые привыкли быть рабами и, ругая господ, не мыслят самостоятельной жизни без них. Сам Федор Бобков решил жить по-другому."11 марта в №56 «Московских ведомостей» напечатали мою статью с указанием редактора на то, что это отклик грамотных крепостных людей. Напечатали почти без изменений. Читая, я весь горел, волновался и чувствовал полное удовлетворение самолюбия"."В толпе рассказывали, что царский манифест и «Положение» о крестьянах были привезены экстренным поездом. Газеты печатали всю ночь, чтобы поспеть приложить экземпляры манифеста. Полиция должна была наклеить объявления на всех видных местах к 6 часам утра. Кабаки велено было не открывать до 1 часа дня. Войска были в сборе. В это время раздался трезвон, и народ повалил в церкви слушать чтение манифеста".