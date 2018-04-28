Исторические версии. Реставратор Киево-Печерской лавры в Куйбышеве. Часть 2

Правнук эмигранта Николая Сонина Тома Готрон сумел узнать многое о жизни своего русского предка. Самой, пожалуй, ценной в его коллекции стала фотография семьи Сониных, сделанная в Киеве. На ней изображены руководитель реставрационных мастерских Киево-Печерской лавры Владимир Дмитриевич Сонин с женой Ириной Дионисиевной Шеляговской в окружении шестерых детей. Сыновья еще маленькие. Значит, до начала Первой мировой пока далеко. Глава семейства наслаждается покоем и заслуженным признанием. Он - один из лучших киевских художников.Окончив школу-студию, руководимую Александром Мурашко - учеником Репина и учителем Тышлера, Владимир Сонин поступает по совету своего наставника в Императорскую Академию художеств. В возрасте 25 лет он отправляется в украинский городок Седнев Черниговской губернии, пишет иконы для местного храма. Там же встречает 18-летнюю дочь настоятеля Ирину Шеляговскую. Она становится его спутницей на всю жизнь.Приехав на работу в Киев, Владимир Сонин становится руководителем живописных реставрационных работ в Киево-Печерской лавре. Собственноручно он обновлял росписи Надвратной церкви. При входе в лавру и сейчас ее посетителям сразу бросаются в глаза две большие композиции, отреставрированные Владимиром Дмитриевичем.В 1901 году он получает от Академии художеств сертификат, дающий право преподавать живопись в школах второй ступени.В 1906 - 1910 годах художник возглавляет иконописную школу Киево-Печерской лавры. Бережно хранят церковнослужители иконы, написанные Сониным и его учениками. Здесь передаются из уст в уста и рассказы о происхождении Владимира Сонина. Согласно которым он - из семьи потомственных иконописцев.Память о потомственном иконописце - в расписанных им храмах. Это и киевская церковь Святого Георгия Победоносца, и часовня на знаменитой Аскольдовой могиле. Совсем недавно искусствоведы обнаружили долгое время находившиеся под слоем штукатурки фрески на стенах сельского клуба - бывшего храма в деревне Терновке. Лики ангелов и святых стали проступать через утратившую свою плотность побелку. Когда храм стали реставрировать и открыли роспись полностью, все ахнули. Эскиз центральной фрески, несомненно, сделан самим Виктором Васнецовым, остальные же, как доказали поиски в архивах, разработаны Владимиром Сониным. Оказалось: для того чтобы расписать этот храм, Владимир Дмитриевич оставил преподавание в иконописной школе. В 1910 году он представил владельцу поместья в Терновке дворянину Петру Головачеву эскизы, часть из которых сохранилась в фондах Киево-Печерской лавры. Васнецов, закончив роспись одного из храмов, сказал: «Я поставил Богу свечку». Такой свечкой для Владимира Сонина стала церковь в деревне Терновка Запорожской области.Благословив отправляющегося на германский фронт сына Николая собственноручно написанным образком, Владимир Сонин и не подозревал, что начинается время тяжелых испытаний для всей его семьи. Можно только представить себе, какой трагедией стало для иконописца революционное богоборчество, разрушение храмов и сожжение священных образов. Естественно, что и его клеймили как пособника тех, кто создает «опиум для народа». Покинув шикарную киевскую квартиру на улице Николаевской, семья переезжает в деревню Куреневка. Великолепный художник вынужден давать уроки рисования.Только двое из шести детей Сонина имели потомство: сын Николай, эмигрировавший во Францию, - прадед Тома Готрона, и дочь Ольга, вышедшая замуж за Петра Жежерина. Их сын, Борис Жежерин, стал знаменитым украинским архитектором. Известно, что в конце жизни Владимир Дмитриевич с супругой обосновались в Москве, рядом со своими дочерьми Любовью и Зинаидой. А с началом Великой Отечественной он переезжает в Куйбышев. Его французские родственники, не знающие ничего о роли, которую играл наш город в военное время, до сих пор недоумевают, почему престарелые Сонины выбрали это место. Мы же знаем, что Куйбышев был в то время важнейшим пунктом эвакуации москвичей. Точные сведения, подтверждающие факт пребывания супругов Сониных в нашем городе, «СГ» получила из Цен- трального государственного архива Самарской области. Его сотрудники уточняют: Владимир Дмитриевич умер 8 октября 1942 года от кровоизлияния в мозг, а его жена - через два месяца, 4 декабря 1942 года. Значит, и похоронены они на одном из местных кладбищ. Теперь было бы хорошо установить место, где находятся их могилы, и адрес квартиры, где они жили.Владимир Дмитриевич Сонин родился в 1852 году 15 июня (по старому стилю) в городе Сапожок Рязанской губернии в семье мещанина Дмитрия Наумовича Сонина, который зарабатывал на жизнь тем, что расписывал сельские церкви по приглашениям помещиков. Отцу помогали сыновья. Один из них был резчиком по дереву. Двое других, в том числе и Владимир, помогали отцу по части живописи.«Храм Пророка Илии в Терновке прекрасен. Он хорош тем, что росписи его изначальны, первичны. Сохранились «Мученики» в межоконном пространстве. В алтаре - прекрасная «Тайная вечеря». На торцевой стене изображены сцены «Изгнание из рая», «Моисей, выносящий скрижали», «Жертвоприношение Авраама»… И вверху, на потолке, прекрасно сохранившаяся сцена «Страшного суда», разработанная Виктором Васнецовым».