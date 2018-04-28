Исторические версии. Реставратор Киево-Печерской лавры в Куйбышеве. Часть 2
Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировые войны заставили многих забыть свои корни. Но это беспамятство не могло длиться вечно. Все больше людей сегодня охватывает страсть к генеалогическим исследованиям. Уже не раз к ним подключалась и «Самарская газета». Недавно к нам через «Альянс Франсез Самара» обратился Тома Готрон с просьбой узнать о судьбе его предка Владимира Сонина. Предположительно, он жил в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Благодаря заместителю директора Центрального архива Самарской области Ольге Зубовой ответ на вопрос был получен.
Старая фотография
Правнук эмигранта Николая Сонина Тома Готрон сумел узнать многое о жизни своего русского предка. Самой, пожалуй, ценной в его коллекции стала фотография семьи Сониных, сделанная в Киеве. На ней изображены руководитель реставрационных мастерских Киево-Печерской лавры Владимир Дмитриевич Сонин с женой Ириной Дионисиевной Шеляговской в окружении шестерых детей. Сыновья еще маленькие. Значит, до начала Первой мировой пока далеко. Глава семейства наслаждается покоем и заслуженным признанием. Он - один из лучших киевских художников.
Окончив школу-студию, руководимую Александром Мурашко - учеником Репина и учителем Тышлера, Владимир Сонин поступает по совету своего наставника в Императорскую Академию художеств. В возрасте 25 лет он отправляется в украинский городок Седнев Черниговской губернии, пишет иконы для местного храма. Там же встречает 18-летнюю дочь настоятеля Ирину Шеляговскую. Она становится его спутницей на всю жизнь.
Потомственный иконописец
Приехав на работу в Киев, Владимир Сонин становится руководителем живописных реставрационных работ в Киево-Печерской лавре. Собственноручно он обновлял росписи Надвратной церкви. При входе в лавру и сейчас ее посетителям сразу бросаются в глаза две большие композиции, отреставрированные Владимиром Дмитриевичем.
В 1901 году он получает от Академии художеств сертификат, дающий право преподавать живопись в школах второй ступени.
В 1906 - 1910 годах художник возглавляет иконописную школу Киево-Печерской лавры. Бережно хранят церковнослужители иконы, написанные Сониным и его учениками. Здесь передаются из уст в уста и рассказы о происхождении Владимира Сонина. Согласно которым он - из семьи потомственных иконописцев.
Терновский храм
Память о потомственном иконописце - в расписанных им храмах. Это и киевская церковь Святого Георгия Победоносца, и часовня на знаменитой Аскольдовой могиле. Совсем недавно искусствоведы обнаружили долгое время находившиеся под слоем штукатурки фрески на стенах сельского клуба - бывшего храма в деревне Терновке. Лики ангелов и святых стали проступать через утратившую свою плотность побелку. Когда храм стали реставрировать и открыли роспись полностью, все ахнули. Эскиз центральной фрески, несомненно, сделан самим Виктором Васнецовым, остальные же, как доказали поиски в архивах, разработаны Владимиром Сониным. Оказалось: для того чтобы расписать этот храм, Владимир Дмитриевич оставил преподавание в иконописной школе. В 1910 году он представил владельцу поместья в Терновке дворянину Петру Головачеву эскизы, часть из которых сохранилась в фондах Киево-Печерской лавры. Васнецов, закончив роспись одного из храмов, сказал: «Я поставил Богу свечку». Такой свечкой для Владимира Сонина стала церковь в деревне Терновка Запорожской области.
Хождения по мукам
Благословив отправляющегося на германский фронт сына Николая собственноручно написанным образком, Владимир Сонин и не подозревал, что начинается время тяжелых испытаний для всей его семьи. Можно только представить себе, какой трагедией стало для иконописца революционное богоборчество, разрушение храмов и сожжение священных образов. Естественно, что и его клеймили как пособника тех, кто создает «опиум для народа». Покинув шикарную киевскую квартиру на улице Николаевской, семья переезжает в деревню Куреневка. Великолепный художник вынужден давать уроки рисования.
Только двое из шести детей Сонина имели потомство: сын Николай, эмигрировавший во Францию, - прадед Тома Готрона, и дочь Ольга, вышедшая замуж за Петра Жежерина. Их сын, Борис Жежерин, стал знаменитым украинским архитектором. Известно, что в конце жизни Владимир Дмитриевич с супругой обосновались в Москве, рядом со своими дочерьми Любовью и Зинаидой. А с началом Великой Отечественной он переезжает в Куйбышев. Его французские родственники, не знающие ничего о роли, которую играл наш город в военное время, до сих пор недоумевают, почему престарелые Сонины выбрали это место. Мы же знаем, что Куйбышев был в то время важнейшим пунктом эвакуации москвичей. Точные сведения, подтверждающие факт пребывания супругов Сониных в нашем городе, «СГ» получила из Цен- трального государственного архива Самарской области. Его сотрудники уточняют: Владимир Дмитриевич умер 8 октября 1942 года от кровоизлияния в мозг, а его жена - через два месяца, 4 декабря 1942 года. Значит, и похоронены они на одном из местных кладбищ. Теперь было бы хорошо установить место, где находятся их могилы, и адрес квартиры, где они жили.
Справка «СГ»
Владимир Дмитриевич Сонин родился в 1852 году 15 июня (по старому стилю) в городе Сапожок Рязанской губернии в семье мещанина Дмитрия Наумовича Сонина, который зарабатывал на жизнь тем, что расписывал сельские церкви по приглашениям помещиков. Отцу помогали сыновья. Один из них был резчиком по дереву. Двое других, в том числе и Владимир, помогали отцу по части живописи.
Инесса Атаманчук, исследовательница жизни и творчества Владимира Сонина:
«Храм Пророка Илии в Терновке прекрасен. Он хорош тем, что росписи его изначальны, первичны. Сохранились «Мученики» в межоконном пространстве. В алтаре - прекрасная «Тайная вечеря». На торцевой стене изображены сцены «Изгнание из рая», «Моисей, выносящий скрижали», «Жертвоприношение Авраама»… И вверху, на потолке, прекрасно сохранившаяся сцена «Страшного суда», разработанная Виктором Васнецовым».
Старая фотография
Правнук эмигранта Николая Сонина Тома Готрон сумел узнать многое о жизни своего русского предка. Самой, пожалуй, ценной в его коллекции стала фотография семьи Сониных, сделанная в Киеве. На ней изображены руководитель реставрационных мастерских Киево-Печерской лавры Владимир Дмитриевич Сонин с женой Ириной Дионисиевной Шеляговской в окружении шестерых детей. Сыновья еще маленькие. Значит, до начала Первой мировой пока далеко. Глава семейства наслаждается покоем и заслуженным признанием. Он - один из лучших киевских художников.
Окончив школу-студию, руководимую Александром Мурашко - учеником Репина и учителем Тышлера, Владимир Сонин поступает по совету своего наставника в Императорскую Академию художеств. В возрасте 25 лет он отправляется в украинский городок Седнев Черниговской губернии, пишет иконы для местного храма. Там же встречает 18-летнюю дочь настоятеля Ирину Шеляговскую. Она становится его спутницей на всю жизнь.
Потомственный иконописец
Приехав на работу в Киев, Владимир Сонин становится руководителем живописных реставрационных работ в Киево-Печерской лавре. Собственноручно он обновлял росписи Надвратной церкви. При входе в лавру и сейчас ее посетителям сразу бросаются в глаза две большие композиции, отреставрированные Владимиром Дмитриевичем.
В 1901 году он получает от Академии художеств сертификат, дающий право преподавать живопись в школах второй ступени.
В 1906 - 1910 годах художник возглавляет иконописную школу Киево-Печерской лавры. Бережно хранят церковнослужители иконы, написанные Сониным и его учениками. Здесь передаются из уст в уста и рассказы о происхождении Владимира Сонина. Согласно которым он - из семьи потомственных иконописцев.
Терновский храм
Память о потомственном иконописце - в расписанных им храмах. Это и киевская церковь Святого Георгия Победоносца, и часовня на знаменитой Аскольдовой могиле. Совсем недавно искусствоведы обнаружили долгое время находившиеся под слоем штукатурки фрески на стенах сельского клуба - бывшего храма в деревне Терновке. Лики ангелов и святых стали проступать через утратившую свою плотность побелку. Когда храм стали реставрировать и открыли роспись полностью, все ахнули. Эскиз центральной фрески, несомненно, сделан самим Виктором Васнецовым, остальные же, как доказали поиски в архивах, разработаны Владимиром Сониным. Оказалось: для того чтобы расписать этот храм, Владимир Дмитриевич оставил преподавание в иконописной школе. В 1910 году он представил владельцу поместья в Терновке дворянину Петру Головачеву эскизы, часть из которых сохранилась в фондах Киево-Печерской лавры. Васнецов, закончив роспись одного из храмов, сказал: «Я поставил Богу свечку». Такой свечкой для Владимира Сонина стала церковь в деревне Терновка Запорожской области.
Хождения по мукам
Благословив отправляющегося на германский фронт сына Николая собственноручно написанным образком, Владимир Сонин и не подозревал, что начинается время тяжелых испытаний для всей его семьи. Можно только представить себе, какой трагедией стало для иконописца революционное богоборчество, разрушение храмов и сожжение священных образов. Естественно, что и его клеймили как пособника тех, кто создает «опиум для народа». Покинув шикарную киевскую квартиру на улице Николаевской, семья переезжает в деревню Куреневка. Великолепный художник вынужден давать уроки рисования.
Только двое из шести детей Сонина имели потомство: сын Николай, эмигрировавший во Францию, - прадед Тома Готрона, и дочь Ольга, вышедшая замуж за Петра Жежерина. Их сын, Борис Жежерин, стал знаменитым украинским архитектором. Известно, что в конце жизни Владимир Дмитриевич с супругой обосновались в Москве, рядом со своими дочерьми Любовью и Зинаидой. А с началом Великой Отечественной он переезжает в Куйбышев. Его французские родственники, не знающие ничего о роли, которую играл наш город в военное время, до сих пор недоумевают, почему престарелые Сонины выбрали это место. Мы же знаем, что Куйбышев был в то время важнейшим пунктом эвакуации москвичей. Точные сведения, подтверждающие факт пребывания супругов Сониных в нашем городе, «СГ» получила из Цен- трального государственного архива Самарской области. Его сотрудники уточняют: Владимир Дмитриевич умер 8 октября 1942 года от кровоизлияния в мозг, а его жена - через два месяца, 4 декабря 1942 года. Значит, и похоронены они на одном из местных кладбищ. Теперь было бы хорошо установить место, где находятся их могилы, и адрес квартиры, где они жили.
Справка «СГ»
Владимир Дмитриевич Сонин родился в 1852 году 15 июня (по старому стилю) в городе Сапожок Рязанской губернии в семье мещанина Дмитрия Наумовича Сонина, который зарабатывал на жизнь тем, что расписывал сельские церкви по приглашениям помещиков. Отцу помогали сыновья. Один из них был резчиком по дереву. Двое других, в том числе и Владимир, помогали отцу по части живописи.
Инесса Атаманчук, исследовательница жизни и творчества Владимира Сонина:
«Храм Пророка Илии в Терновке прекрасен. Он хорош тем, что росписи его изначальны, первичны. Сохранились «Мученики» в межоконном пространстве. В алтаре - прекрасная «Тайная вечеря». На торцевой стене изображены сцены «Изгнание из рая», «Моисей, выносящий скрижали», «Жертвоприношение Авраама»… И вверху, на потолке, прекрасно сохранившаяся сцена «Страшного суда», разработанная Виктором Васнецовым».
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