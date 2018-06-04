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Исторические версии. О выпускниках реального училища. Часть 3

Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение «СГ» уникальные документы, рассказывающие о том, как было основано и как обустраивалось при содействии горожан это уникальное учебное заведение. Удалось узнать многое и о его выпускниках.

В списке лучших учеников, который выгравирован на мраморной доске, висящей в здании бывшего Самарского реального училища, много имен. Известны судьбы далеко не всех. Но те, о ком мы знаем, составляют славу не только Самары, но и всей России.

Ученые с мировым именем
Некоторые из самарских отличников стали выдающимися учеными. Это, например, Дмитрий Хардин, сын Андрея Николаевича Хардина - известного шахматиста и вольнодумца, самарского присяжного поверенного, под началом которого служил молодой юрист Владимир Ульянов. Дмитрий Андреевич стал профессором химии в Варшавском университете.

Окончивший училище в 1902 году Дезидерий Шимкевич преподавал во Львове, а также в Варшавском университете. Он крупнейший мировой авторитет в области биологии, географии и экологии. Но самый выдающийся ученый - выходец из Самары, к сожалению, не попал на эту доску почета. Ведь список учащихся на ней заканчивается 1909 годом. А будущий Нобелевский лауреат Николай Семенов окончил Самарское училище в 1913-м. Именно здесь определилась его судьба. Как вспоминал Семенов позже, в их класс пришел новый учитель физики Владимир Кармилов, талантливый выпускник Казанского университета. Он ввел мальчишек в курс новых революционных учений и открытий, совершавшихся в естественных науках в то время. И скучный учебник ожил, для самарских сорванцов открылся увлекательный мир науки.

Впереди у отличника Семенова будут Петербургский университет, работа в лаборатории Иоффе, увлечение теорией цепных реакций, сотрудничество с ученым Сирилом Хиншелвудом из Оксфорда. В 1956 году они вместе с англичанином получат Нобелевскую премию по химии.

Всех заслуг Николая Николаевича перед отечественной наукой не перечислить. Бывший выпускник реального училища основал Институт химической физики Академии наук СССР, создал кафедру химической кинетики на химическом факультете Московского университета. А в 1946-м совместно с Петром Капицей основал знаменитый Московский физико-технический институт и стал научным руководителем факультета молекулярной и химической физики. В 1963 - 1971 годах Семенов был вице-президентом Академии наук СССР. Николай Николаевич - дважды Герой Социалистического Труда, кавалер девяти орденов Ленина, многих орденов и медалей.
























Открыватель золотых россыпей
 Не менее славной была жизненная дорога и у тех, кто работал в промышленности, в разведке и разработке полезных ископаемых, в сельском хозяйстве.

Нам стоит гордиться именем первооткрывателя золотых приисков на Колыме и в Якутии Юрия Билибина. Он из древнего купеческого рода, давшего России много знаменитых людей. Юрий Александрович учился в Самарском реальном одновременно с Семеновым. В 1912 году будущий великий химик оканчивал училище, а будущий великий геолог только начинал заниматься.

Билибин перевелся в Смоленское училище, которое окончил в 1918 году, участвовал в Гражданской войне, а затем поступил в Горный институт в Петрограде. После окончания вуза в 1926 году Билибин работал геологом в тресте «Алданзолото». С его именем связаны открытие золотоносных месторождений на Колыме, организация поисково-разведочных работ, разработка методики обнаружения и прогноза золотоносного оруденения и развитие теории металлогении.

В 1928 году по инициативе Билибина была образована Первая Колымская экспедиция Геолкома. Итогом почти года работы стало открытие промышленных золотоносных площадей в бассейне реки Колымы и ее притоков. За открытия и исследования новых месторождений на северо-востоке СССР Билибин был удостоен Сталинской премии первой степени. Его именем названы город и другие географические объекты на карте России, минералы.

О почвах Сибири
17 июня исполнится 130 лет со дня рождения знаменитого ученого-почвоведа, преподавателя Омского сельскохозяйственного института Константина Горшенина. Он родился в нашей губернии в 1888 году. Выпускник Самарского реального училища, в 1913-м защитил диплом геологического факультета Петербургского университета.

Его увлекла идея развития сельского хозяйства в суровых сибирских условиях. Профессор почвоведения, доктор сельскохозяйственных наук, он организовал ряд научных экспедиций по исследованию почв северо-востока страны. Ученый опубликовал около 120 научных статей и книг. Стал основателем научной школы почвоведения в Сибири. Был первым редактором журнала «Земля сибирская, дальневосточная», членом редколлегии журнала «Почвоведение».

Горшенин - заслуженный деятель науки и техники РСФСР, член- корреспондент ВАСХНИЛ, лауреат Ленинской премии, награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также Большой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954 года.




















Любовь к электричеству
Благодаря отклику самарчанки Натальи Клячкиной на начало этой публикации к списку выпускников мы можем сегодня добавить фамилию ее отца. Лауреат Сталинской премии Лев Михайлович Клячкин работал председателем Куйбышевского Совнархоза (Совет народного хозяйства) с 1957 года.

Эта семья - городские старожилы. Среди ближайших родственников - крупные российские деятели медицины. Михаил Клячкин также был известным самарским врачом. Его сын Лев нарушил семейную традицию и решил пойти в инженеры. Он стал одним из последних выпускников закрытого в 1919 году Самарского реального училища. Затем поступил в Ленинградский политехнический институт, который окончил в 1927-м. Работал инженером на заводе «Электросила». Занимался разработкой ртутных выпрямителей электрического тока. Этот прибор используется в приводах, сварочных устройствах, тяговых и выпрямительных подстанциях. Война застала Льва Михайловича в Ленинграде. Несмотря на тяготы блокады, он продолжал ударно работать на производстве на руководящих должностях. В 1942 году завод эвакуировали по Ладожскому озеру в тыл. На Урале Лев Клячкин стал начальником цеха №34 завода «Уралэлектрощит». Написал ряд научных монографий по своей теме. За участие в разработке конструкции и внедрение в производство мощных ртутных выпрямителей удостоен звания лауреата Сталинской премии третьей степени за 1952 год. Награжден несколькими медалями.





























Окончание следует.
Дата: 4 июня 2018 , 10:38
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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