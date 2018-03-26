Исторические версии. О гибели десяти куйбышевцев во время лыжного похода по Кольскому полуострову

Их было десять человек - девять ребят и одна девушка. Шестеро - первокурсники радиотехнического факультета Куйбышевского авиационного института, один - студент института связи. Все они вместе учились в куйбышевской школе №144, там начали заниматься в очень сильной туристической секции. Трое участников группы были старшекурсниками КуАИ, а Лида Мартина после окончания вуза работала на заводе «Экран». Из десяти человек новичком в туризме был только один, все остальные имели серьезный опыт путешествий. Руководитель группы Михаил Кузнецов много раз ходил в лыжные походы, причем дважды - по этому маршруту в горном районе Хибины - Ловозерские тундры Кольского полуострова. В Куйбышеве группа защитила предстоящий поход в маршрутно-квалификационной комиссии областной федерации спортивного туризма. Никаких сомнений в хорошей подготовке ребят у членов МКК не возникло.А 27 января 1973 года в Куйбышев пришло известие, что вся группа пропала на Кольском. Тела пока не найдены. Назвали предположительную причину: замерзли из-за резкого похолодания.Когда в назначенное время группа не вышла с маршрута и не отметилась в контрольно-спасательной службе, в Куйбышев направили сигнал о том, что десять человек исчезли.Михаил Кузнецов был другом Валерия Грушина, чьим именем назван легендарный фестиваль авторской песни. Когда случилась беда, его отец, Федор Иванович Грушин, не мог остаться в стороне. Сам военнослужащий, причем хорошо знавший те северные места, он задействовал все свои связи. Обратился за помощью в Ленинградский военный округ, к бывшему начальнику штаба Беломорской военной флотилии, контр-адмиралу Виктору Боголепову. В итоге был организован поиск пропавших с привлечением военнослужащих местного Кировского гарнизона.Ребят искали несколько месяцев. До тех пор, пока в Хибинах полностью не сошел снег. К июню обнаружили все десять тел. Но причины гибели официально объявлены не были, а дело засекретили. На обнародование информации об этом происшествии был наложен запрет.Причины трагедии остаются невыясненными до сих пор и продолжают обрастать легендами. Многие склонны проводить параллель с очень странной, прямо-таки мистической гибелью уральской туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в феврале 1959 года.Друг Михаила Кузнецова Тамара Муравьева (создатель и хранитель музея Валерия Грушина) выехала на Кольский полуостров, в городок Кировск, через две недели после сообщения о том, что группа не вернулась с маршрута.- Сразу поехала в Кировскую контрольно-спасательную службу, - рассказывает Тамара Алексеевна. - Там были уверены, что группа замерзла из-за резкой смены погоды. Это же север, Заполярье. Как раз в те дни местных предупреждали о ледяном фронте, даже не выпускали людей из Дома культуры после концерта: ждали, пока не утихнет стихия. Но когда сотрудники службы отмечали группу Миши Кузнецова при выходе на маршрут, тревожной метеоинформации еще не было. И туристы отправилась в сторону перевала Чивруай, как и было запланировано.Чтобы участвовать в спасательной экспедиции вместе с военными, на Кольский выехали четверо куйбышевских студентов - друзей исчезнувших туристов. По воспоминаниям вдовы одного из них (имя она просила не называть, поскольку официально дело до сих пор хранится под грифом «секретно»), муж показывал проявленные фотографии с места гибели ребят. Снимки были сделаны, когда обнаружили тела. Двое - на камне, будто заснули на нем. Один - в позе человека, натягивающего стропы палатки. Еще четверо были в самой палатке и будто прикрывались пологом с одной стороны. Совершенно непонятно, почему тела остальных нашли в стороне от лагеря. Все опытные туристы знают, что во время снежной стихии, напротив, люди непременно должны держаться вместе. Тут-то и возникает параллель с историей гибели группы Дятлова на Северном Урале. Там ребят тоже обнаруживали в разных местах, будто их что-то страшно напугало и они начали искать пути спасения.В поисковой операции собирался участвовать и куйбышевский турист, выпускник политехнического института Табрис Шарафиев. До этого он трижды бывал в лыжных походах на Кольском полуострове, места знал хорошо. Встречался там, на перевалах, и с Михаилом Кузнецовым во время его прежних хибинских путешествий.Но участвовать в поисках пропавшей группы Табрису не удалось: не дали отпуск на заводе. А летом он вместе с другими друзьями хоронил Мишу Кузнецова.- Почему это дело засекретили? Тогда, в 70-е, информации о подобных несчастных случаях, которые могли бы взбудоражить общественность, хода не давали. В газетах о таком не писали, по радио не сообщали. Думаю, причина именно в этом, а отнюдь не в том, что группа погибла в силу каких- то таинственных обстоятельств, - считает Табрис Шарафиев.Действительно, и тогда, и сейчас звучат версии, что туристы могли попасть в зону испытаний метеорологических ракет или иных видов вооружения. Потому ребята и разделились, испытывая страх от полного непонимания происходящего и безотчетного желания как-то спастись.Но все-таки гораздо ближе к истине версия Табриса Шарафиева, который стал специалистом-метеорологом, много лет проработал на полярных станциях, а главное, участвовал в подготовках к запуску метеорологических ракет на полигоне Капустин Яр. Он, как профессионал, настаивает: такие аппараты не могли представлять никакой опасности для группы. В головной части ракеты находятся метеорологические приборы - вот, собственно, и вся начинка. В боевой ракете опасно топливо, но оно, судя по всему, в то время в горах не было обнаружено. Об испытаниях иных видов оружия в малонаселенном центре Кольского полуострова также нет никакой информации. А вот погода в Хибинах в те дни действительно могла стать причиной трагедии.- Было предупреждение о прохождении мощного циклона, и, по моим сведениям, другие туристы по этой причине не вышли на маршрут. А группа Миши Кузнецова почему-то отправилась в путь. То ли штормовое предупреждение поступило после их выхода (а тогда, как известно, ушедших в горы людей никакими способами предупредить было уже невозможно), то ли ребята знали о надвигающемся шторме, но понадеялись на свой опыт и решили рискнуть, - рассуждает Табрис Кавиевич. - В те дни на Кольском полуострове температурный перепад был с минус 10 до минус 45 градусов! В Заполярье такой фронт может двигаться с огромной скоростью и сопровождаться страшным ураганным ветром. Видимо, так и было. Я отлично помню, как в Антарктиде подобными порывами нас буквально смывало, как водой, - такое идет колоссальное движение воздушных масс! Видимость при этом - нулевая. В 2000 году во время командировки на архипелаг Новая Земля в Арктике мы тоже испытали силу такого урагана: меня чуть не прибило сорвавшимся вентиляционным коробом, а мимо пронесло по воздуху собаку с метеостанции. Это страшная стихия. Не исключено, что подобный циклон и стал причиной того, что ребят буквально разметало по разным местам.«Самарская газета» ищет и других свидетелей событий 45-летней давности. Возможно, кто-то располагает иными сведениями о причинах гибели куйбышевских студентов. Редакция ждет откликов по телефону 979-75-85.