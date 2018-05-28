Исторические версии. О выпускниках реального училища. Часть 2
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение «СГ» уникальные документы, рассказывающие о том, как было основано и как обустраивалось при содействии горожан это уникальное учебное заведение. Удалось узнать многое и о его выпускниках.
После выхода в свет первой части статьи «Птенцы гнезда самарского» в редакцию стали обращаться потомки выпускников Самарского реального училища. Память об этом учебном заведении живет в сердцах жителей нашего города.
Невозможно в одной публикации перечислить всех выпускников, которые внесли заметный вклад в развитие науки и промышленности нашей страны. Постараемся рассказать и о самых знаменитых, и о тех, чьи судьбы нам стали известны в процессе работы над статьей.
Отличник, вольнодумец, поэт
Самой масштабной личностью из выпускников реального училища был, пожалуй, Глеб Кржижановский. Его фамилия - одна из первых на «золотой доске» отличников, до сих пор висящей в здании училища.
Родился он в 1872 году в Самаре. Дед был декабристом. Отец окончил физико-математический факультет Казанского университета. Максимилиан Кржижановский умер, когда Глебу было всего четыре года. Вместе с сестрой мальчик жил на иждивении матери, которая создала небольшой пансион для иногородних учащихся. Несмотря на трудности, мама, Эльвира Розенберг, старалась дать детям хорошее образование. Начальное обучение Глеб прошел в церковноприходской школе, среднее образование получил в реальном училище. С 13 лет он начал трудовую жизнь. Давал уроки, за которые получал 15 - 20 рублей, что имело немаловажное значение для бюджета семьи.
В реальном училище Глеб обучался с 16 августа 1882 года по 8 июня 1888-го. В аттестате об окончании было записано, что документ выдан «сыну дочери чиновника Розенберга - Глебу Максимилиановичу по крестному отцу Кржижановскому...». Дело в том, что родители мальчика не состояли в законном браке, и его родному отцу пришлось стать крестным.
По всем предметам в аттестате - только отличные оценки. Для продолжения образования требовалось пройти дополнительный 7-й класс, который Кржижановский окончил в 1889 году. Глеб имел склонность не только к точным наукам, но и к литературе. Писал стихи, революционные песни - например, создал новый текст для знаменитой «Варшавянки», и оставил много воспоминаний.
Любимые учителя и детские проказы
Глеб Кржижановский с улыбкой вспоминал директора Алексея Петровича Херувимова, бывшего в годы его учебы уже весьма пожилым человеком. Он часто дремал на скамеечке во дворе. Но разбуженный шумной ватагой учащихся, напускал на себя строгий вид и обещал устроить всем показательную порку. А пороть будущих инженеров было за что. Например, учащийся Федя Крышкин придумал, как даром лакомиться арбузом. Он прохаживался между рядами на рынке, выбирая самый спелый плод, а затем начинал разговор с продавцом, уверяя, что тот торгует переспелым, гнилым товаром. И вдруг с силой протыкал выбранный им арбуз пальцем. Пока торговец приходил в себя от такого нахальства, проказник хватал испорченный товар и бросал ждавшим неподалеку товарищам. Торговцы поднимали гвалт, а ученики реального давали деру.
Глеб Максимилианович рассказывал и о том, что среди наставников в реальном училище было несколько прогрессивных педагогов, которые «контрабандным путем» знакомили с дарвинизмом, с запрещенными идеями великих русских писателей, с произведениями революционных демократов Добролюбова и Чернышевского. Увлеченный естественными науками, уже в 5-м классе реального училища по доносу жандармского полковника Глеб был привлечен к ответу за антирелигиозную пропаганду. Но все ограничилось «отеческим» внушением самарского губернатора Свербеева.
Первый председатель Госплана
В 1889 году 17-летним мальчиком, «духовно еще не оперившимся», Кржижановский уезжает из Самары в Санкт-Петербург, где поступает в технологический институт. В 1894-м оканчивает его с отличием. Некоторое время он работал инженером в Нижнем Новгороде, затем вернулся в Санкт-Петербург, где трудился в лабораториях технологического института и Александровского завода.
Знакомится с Владимиром Ульяновым (они станут друзьями на всю жизнь) и участвует вместе с ним в создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года был арестован одновременно с Лениным и другими товарищами по «Союзу борьбы» за революционную деятельность.
По совету Владимира Ильича после ссылки и эмиграции Глеб Максимилианович возвращается в родной город, чтобы поднимать революционное движение. С 1902 года он руководил «искровским центром», работая в Самарском железнодорожном депо, которое ныне носит его имя.
Еще в институте молодой инженер Кржижановский увлекся электричеством. В 1913-м он планирует создать первую электростанцию в Жигулевских воротах, недалеко от Самары. Но вплотную заняться воплощением всех своих идей сможет только после Октябрьской революции. В 1919 году он назначен председателем Главэлектро ВСНХ, проектирует Волжскую ГЭС. Именно его влияние чувствуется в формуле Ленина: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны».
Глеб Кржижановский был руководителем работ и автором нескольких разделов знаменитого плана ГОЭЛРО. В 1921 году стал первым председателем Госплана страны. Участвовал в составлении программы первой пятилетки развития народного хозяйства СССР. В 1929 - 1939 годах - вице-президент Академии наук, руководитель Энергетического института АН СССР. Вклад нашего земляка в индустриализацию страны огромен. А его мысли об использовании в промышленности энергии солнца и ветра до сих пор актуальны.
Продолжение следует.
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ АРХИЕРЕЯ САМАРСКОГО И СТАВРОПОЛЬСКОГО СИМЕОНА ГРАФУ ОРЛОВУ-ДАВЫДОВУ В СОРРЕНТО:
… прошу принять архипастырское извещение: на ваших потомственных исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богоотступником инженером Кржижановским проектируют постройку плотины и большой электрической станции. Явите милость своим прибытием сохранить Божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии».
После выхода в свет первой части статьи «Птенцы гнезда самарского» в редакцию стали обращаться потомки выпускников Самарского реального училища. Память об этом учебном заведении живет в сердцах жителей нашего города.
Невозможно в одной публикации перечислить всех выпускников, которые внесли заметный вклад в развитие науки и промышленности нашей страны. Постараемся рассказать и о самых знаменитых, и о тех, чьи судьбы нам стали известны в процессе работы над статьей.
Отличник, вольнодумец, поэт
Самой масштабной личностью из выпускников реального училища был, пожалуй, Глеб Кржижановский. Его фамилия - одна из первых на «золотой доске» отличников, до сих пор висящей в здании училища.
Родился он в 1872 году в Самаре. Дед был декабристом. Отец окончил физико-математический факультет Казанского университета. Максимилиан Кржижановский умер, когда Глебу было всего четыре года. Вместе с сестрой мальчик жил на иждивении матери, которая создала небольшой пансион для иногородних учащихся. Несмотря на трудности, мама, Эльвира Розенберг, старалась дать детям хорошее образование. Начальное обучение Глеб прошел в церковноприходской школе, среднее образование получил в реальном училище. С 13 лет он начал трудовую жизнь. Давал уроки, за которые получал 15 - 20 рублей, что имело немаловажное значение для бюджета семьи.
В реальном училище Глеб обучался с 16 августа 1882 года по 8 июня 1888-го. В аттестате об окончании было записано, что документ выдан «сыну дочери чиновника Розенберга - Глебу Максимилиановичу по крестному отцу Кржижановскому...». Дело в том, что родители мальчика не состояли в законном браке, и его родному отцу пришлось стать крестным.
По всем предметам в аттестате - только отличные оценки. Для продолжения образования требовалось пройти дополнительный 7-й класс, который Кржижановский окончил в 1889 году. Глеб имел склонность не только к точным наукам, но и к литературе. Писал стихи, революционные песни - например, создал новый текст для знаменитой «Варшавянки», и оставил много воспоминаний.
Любимые учителя и детские проказы
Глеб Кржижановский с улыбкой вспоминал директора Алексея Петровича Херувимова, бывшего в годы его учебы уже весьма пожилым человеком. Он часто дремал на скамеечке во дворе. Но разбуженный шумной ватагой учащихся, напускал на себя строгий вид и обещал устроить всем показательную порку. А пороть будущих инженеров было за что. Например, учащийся Федя Крышкин придумал, как даром лакомиться арбузом. Он прохаживался между рядами на рынке, выбирая самый спелый плод, а затем начинал разговор с продавцом, уверяя, что тот торгует переспелым, гнилым товаром. И вдруг с силой протыкал выбранный им арбуз пальцем. Пока торговец приходил в себя от такого нахальства, проказник хватал испорченный товар и бросал ждавшим неподалеку товарищам. Торговцы поднимали гвалт, а ученики реального давали деру.
Глеб Максимилианович рассказывал и о том, что среди наставников в реальном училище было несколько прогрессивных педагогов, которые «контрабандным путем» знакомили с дарвинизмом, с запрещенными идеями великих русских писателей, с произведениями революционных демократов Добролюбова и Чернышевского. Увлеченный естественными науками, уже в 5-м классе реального училища по доносу жандармского полковника Глеб был привлечен к ответу за антирелигиозную пропаганду. Но все ограничилось «отеческим» внушением самарского губернатора Свербеева.
Первый председатель Госплана
В 1889 году 17-летним мальчиком, «духовно еще не оперившимся», Кржижановский уезжает из Самары в Санкт-Петербург, где поступает в технологический институт. В 1894-м оканчивает его с отличием. Некоторое время он работал инженером в Нижнем Новгороде, затем вернулся в Санкт-Петербург, где трудился в лабораториях технологического института и Александровского завода.
Знакомится с Владимиром Ульяновым (они станут друзьями на всю жизнь) и участвует вместе с ним в создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года был арестован одновременно с Лениным и другими товарищами по «Союзу борьбы» за революционную деятельность.
По совету Владимира Ильича после ссылки и эмиграции Глеб Максимилианович возвращается в родной город, чтобы поднимать революционное движение. С 1902 года он руководил «искровским центром», работая в Самарском железнодорожном депо, которое ныне носит его имя.
Еще в институте молодой инженер Кржижановский увлекся электричеством. В 1913-м он планирует создать первую электростанцию в Жигулевских воротах, недалеко от Самары. Но вплотную заняться воплощением всех своих идей сможет только после Октябрьской революции. В 1919 году он назначен председателем Главэлектро ВСНХ, проектирует Волжскую ГЭС. Именно его влияние чувствуется в формуле Ленина: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны».
Глеб Кржижановский был руководителем работ и автором нескольких разделов знаменитого плана ГОЭЛРО. В 1921 году стал первым председателем Госплана страны. Участвовал в составлении программы первой пятилетки развития народного хозяйства СССР. В 1929 - 1939 годах - вице-президент Академии наук, руководитель Энергетического института АН СССР. Вклад нашего земляка в индустриализацию страны огромен. А его мысли об использовании в промышленности энергии солнца и ветра до сих пор актуальны.
Продолжение следует.
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ АРХИЕРЕЯ САМАРСКОГО И СТАВРОПОЛЬСКОГО СИМЕОНА ГРАФУ ОРЛОВУ-ДАВЫДОВУ В СОРРЕНТО:
… прошу принять архипастырское извещение: на ваших потомственных исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богоотступником инженером Кржижановским проектируют постройку плотины и большой электрической станции. Явите милость своим прибытием сохранить Божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии».
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