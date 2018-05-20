Исторические версии. Как открывали реальное училище. Часть 1
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение «СГ» уникальные документы, рассказывающие о том, как было основано и как обустраивалось при содействии горожан это уникальное учебное заведение. Удалось узнать многое и о его выпускниках.
Веление времени
Открытие реального училища в Самаре было поистине велением времени. В 1873 году в Вене проходит пятая Международная промышленная ярмарка. Капиталистическое производство бурно растет во всем мире. Россия несколько отстает от общего темпа.
Именно в 1873-м 29 гласных Самарской городской думы обратили внимание своих коллег на отсутствие в крае учебных заведений, которые давали бы специальное образование, столь необходимое для торгово-промышленной деятельности. Подходящая для этих целей форма - реальное училище. Без преподавания древних языков и со значительно меньшим количеством уроков закона божьего. Зато упор делался на естественные науки и математику, а также практическое их применение. 12 декабря 1877 года городская дума приняла решение учредить в Самаре реальное училище. Под него договорились приспособить дом, в котором размещались дума и управа.
Торжественный момент
В 1880 году реальное училище было открыто. Самарские губернские ведомости писали: «2-го сего сентября, в воскресенье, происходило торжественное открытие Самарского реального училища имени императора Александра Благословенного. К 12 часам дня прибыл в училище Попечитель Казанского учебного округа с господином Самарским губернатором. Зал училища, довольно изящно убранный, был наполнен гражданами г. Самары и равно представителями всех отдельных частей администрации, учащими разных учебных заведений и учениками».
В 12 часов прибыл для служения молебна с водосвятием Епископ Самарский и Ставропольский Серафим. Он произнес прозорливые слова, обращаясь к педагогам:
«Дайте нам людей дела и труда, у которых познания основывались бы на реальной почве действительной науки… Нам нужны честные и знающие труженики, которые сумели бы извлечь пользу для себя и для общества из несметных богатств нашей родной земли. Так как из-за недостатка таких людей разработка природных богатств нашей родины и экономическое состояние страны ныне неудовлетворительны».
Петр Алабин на этом торжественном собрании прочел доклад о просветительской деятельности императора Александра I, чье имя стало носить новое училище. Петр Владимирович высказал в речи свои мысли об образовании:
«Недостаточно открыть одну, другую школу… Нужно еще вдохновить душу ученика, призвать к жизни, к жизни плодотворной… Не следует забывать, что вчерашние дети сегодня - хозяева земли, правители. От развития и направления детей зависит все, и, следовательно, будущее народа зависит от школы, от педагогов».
Попечители и меценаты
Директор училища господин Алексей Херувимов поблагодарил автора идеи - бывшего городского голову Ефима Кожевникова. Тот ответил, что, сам получив образование в Казанском университете, давно уже лелеял мысль о создании училища естественнонаучной направленности в Самаре.
Алексей Петрович перечислил виды стипендий, учрежденных городским обществом и губернскими ведомствами.
Затем зачитал список меценатов. Его возглавил статс- секретарь Константин Грот, положивший в банк в пользу училища пять тысяч рублей. С процентов от этой суммы должен был содержаться самый одаренный ученик из неимущих.
Вдова Анна Шелашникова по завещанию умершего супруга преподнесла в дар училищу целый минералогический кабинет. Землевладелец Сибиряков передал большую подборку ценных изданий. Книги поступили и от Самарской публичной библиотеки.
Но самый большой вклад в развитие училища сделает семья Субботиных. Один из них - купец и промышленник Петр Субботин станет первым председателем Попечительского совета. А в 1909 году на средства Андрея и Елизаветы Субботиных все здание училища реконструируют. Были пристроены новый учебный и жилой корпусы с квартирами для педагогического персонала. В здании стало 14 основных и параллельных классов, появились химическая лаборатория, естественноисторический кабинет, классы музыкальные и рисования, библиотека. Число учащихся в 1910 году достигнет 546 человек, а в 1913-1914-м - 620.
Выпускники с блестящими знаниями
К началу ХХ века Самарское реальное училище станет известным по всей России. Благодаря своей оснащенности методическим материалом, прекрасной организации учебного процесса и блестящим знаниям, которое оно давало своим выпускникам. Многие из них легко поступали в столичные вузы.
Удивительно, но на одной из стен знаменитого дома Макке до наших времен уцелела доска с фамилиями отличников. Среди них как известные в Самаре люди - Кржижановский, Батюшков, Хардин, - так и те, фамилии которых не на слуху. Кем же стали бывшие ученики Самарского реального и что они сделали для России? Об этом мы расскажем в следующей публикации. Продолжение следует.
Факт
В 1880 году в первый класс поступили 62 учащихся, во второй 22, в третий 17.
Справка «СГ»
Самарское реальное училище было открыто в 1880 году на улице Казанской в доме купца Ивана Ивановича Макке, построенном в 1850 году и бывшим одним из первых благоустроенных кирпичных домов в городе. Именно в нем 1 января 1851 года была провозглашена Самарская губерния. Самарское училище со временем станет рекордсменом по проценту обучающихся в нем представителей низших сословий. В 1910 году в нем учится 73,3% детей мещан и крестьян и только 3,3% потомственных дворян.
Веление времени
Открытие реального училища в Самаре было поистине велением времени. В 1873 году в Вене проходит пятая Международная промышленная ярмарка. Капиталистическое производство бурно растет во всем мире. Россия несколько отстает от общего темпа.
Именно в 1873-м 29 гласных Самарской городской думы обратили внимание своих коллег на отсутствие в крае учебных заведений, которые давали бы специальное образование, столь необходимое для торгово-промышленной деятельности. Подходящая для этих целей форма - реальное училище. Без преподавания древних языков и со значительно меньшим количеством уроков закона божьего. Зато упор делался на естественные науки и математику, а также практическое их применение. 12 декабря 1877 года городская дума приняла решение учредить в Самаре реальное училище. Под него договорились приспособить дом, в котором размещались дума и управа.
Торжественный момент
В 1880 году реальное училище было открыто. Самарские губернские ведомости писали: «2-го сего сентября, в воскресенье, происходило торжественное открытие Самарского реального училища имени императора Александра Благословенного. К 12 часам дня прибыл в училище Попечитель Казанского учебного округа с господином Самарским губернатором. Зал училища, довольно изящно убранный, был наполнен гражданами г. Самары и равно представителями всех отдельных частей администрации, учащими разных учебных заведений и учениками».
В 12 часов прибыл для служения молебна с водосвятием Епископ Самарский и Ставропольский Серафим. Он произнес прозорливые слова, обращаясь к педагогам:
«Дайте нам людей дела и труда, у которых познания основывались бы на реальной почве действительной науки… Нам нужны честные и знающие труженики, которые сумели бы извлечь пользу для себя и для общества из несметных богатств нашей родной земли. Так как из-за недостатка таких людей разработка природных богатств нашей родины и экономическое состояние страны ныне неудовлетворительны».
Петр Алабин на этом торжественном собрании прочел доклад о просветительской деятельности императора Александра I, чье имя стало носить новое училище. Петр Владимирович высказал в речи свои мысли об образовании:
«Недостаточно открыть одну, другую школу… Нужно еще вдохновить душу ученика, призвать к жизни, к жизни плодотворной… Не следует забывать, что вчерашние дети сегодня - хозяева земли, правители. От развития и направления детей зависит все, и, следовательно, будущее народа зависит от школы, от педагогов».
Попечители и меценаты
Директор училища господин Алексей Херувимов поблагодарил автора идеи - бывшего городского голову Ефима Кожевникова. Тот ответил, что, сам получив образование в Казанском университете, давно уже лелеял мысль о создании училища естественнонаучной направленности в Самаре.
Алексей Петрович перечислил виды стипендий, учрежденных городским обществом и губернскими ведомствами.
Затем зачитал список меценатов. Его возглавил статс- секретарь Константин Грот, положивший в банк в пользу училища пять тысяч рублей. С процентов от этой суммы должен был содержаться самый одаренный ученик из неимущих.
Вдова Анна Шелашникова по завещанию умершего супруга преподнесла в дар училищу целый минералогический кабинет. Землевладелец Сибиряков передал большую подборку ценных изданий. Книги поступили и от Самарской публичной библиотеки.
Но самый большой вклад в развитие училища сделает семья Субботиных. Один из них - купец и промышленник Петр Субботин станет первым председателем Попечительского совета. А в 1909 году на средства Андрея и Елизаветы Субботиных все здание училища реконструируют. Были пристроены новый учебный и жилой корпусы с квартирами для педагогического персонала. В здании стало 14 основных и параллельных классов, появились химическая лаборатория, естественноисторический кабинет, классы музыкальные и рисования, библиотека. Число учащихся в 1910 году достигнет 546 человек, а в 1913-1914-м - 620.
Выпускники с блестящими знаниями
К началу ХХ века Самарское реальное училище станет известным по всей России. Благодаря своей оснащенности методическим материалом, прекрасной организации учебного процесса и блестящим знаниям, которое оно давало своим выпускникам. Многие из них легко поступали в столичные вузы.
Удивительно, но на одной из стен знаменитого дома Макке до наших времен уцелела доска с фамилиями отличников. Среди них как известные в Самаре люди - Кржижановский, Батюшков, Хардин, - так и те, фамилии которых не на слуху. Кем же стали бывшие ученики Самарского реального и что они сделали для России? Об этом мы расскажем в следующей публикации. Продолжение следует.
Факт
В 1880 году в первый класс поступили 62 учащихся, во второй 22, в третий 17.
Справка «СГ»
Самарское реальное училище было открыто в 1880 году на улице Казанской в доме купца Ивана Ивановича Макке, построенном в 1850 году и бывшим одним из первых благоустроенных кирпичных домов в городе. Именно в нем 1 января 1851 года была провозглашена Самарская губерния. Самарское училище со временем станет рекордсменом по проценту обучающихся в нем представителей низших сословий. В 1910 году в нем учится 73,3% детей мещан и крестьян и только 3,3% потомственных дворян.
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