Горсть самарской земли. Почему Федор Шаляпин повсюду возил ее с собой до самой смерти

Два великих волгаря - Горький и Шаляпин крепко дружили. И даже биографии их похожи. Книгу воспоминаний «Страницы моей жизни» Федор Иванович написал так же искренне, сердечно и талантливо, как пел. Помог ему в этом его любимый товарищ Алексей Максимович. В мемуарах есть страницы, посвященные нашему городу.



Конкурс в хористы



Существует легенда, что, когда Казанский оперный театр набирал хористов, на прослушивание пришел крупный не по годам 17-летний парень с еще не окрепшим после ломки голосом. И его сразу же забраковали. Даже не приняли во внимание то, что юноша совершил ради прослушивания целое путешествие из самой Астрахани. Это был Федор Шаляпин.



А вот 22-летнего, сильно окающего нижегородца, несмотря на явный дефект произношения звуков, в хористы взяли. Это был приехавший поступать в Казанский университет Алексей Пешков.



Федор Шаляпин и Максим Горький познакомились только в 1900 году и долго смеялись над этим жизненным казусом. А ведь удивительно, что они не встретились раньше. Жизни великих волгарей шли параллельно. Оба начинали с нищеты и тяжелой работы, в поисках которой изъездили все Поволжье. Жили в Казани и Нижнем Новгороде, в Астрахани и Самаре. Шаляпин бывал в нашем городе трижды.



Среди крючников



Услышав в 1889 году о наборе в театральную труппу, Шаляпин отправился из Астрахани, где в то время жили его родители, в Казань. Из дома сбежал тайком. Отец был против его увлечения театром. Семья бедствовала. В Астрахань Шаляпины переехали в надежде на лучшую долю после того, как отец потерял место письмоводителя управы в Нижнем Новгороде.



Денег у парня не было вовсе. Но до Самары ему позволили добираться на барже бесплатно – за песни. В нашем городе Федор нанялся в артель крючников. Неделю он грузил на пристани пятипудовые кули с мукой. О своем первом дне работы вспоминал: «Умаялся до потери сознания, так, как будто избили меня оглоблями»...



Но крючники не обижали парня. Вообще самарцы Шаляпину понравились. Он отмечал, что народ в Самаре, конечно, встречался ему разный, но все больше веселый и добродушный.



Приятно-тревожная жизнь бродяги



Второй раз певец приехал в наш город в 1891 году. Чтобы поступить в гастролировавшую в Самаре малороссийскую труппу под руководством Георгия Деркача и заодно увидеть родителей, которые к тому времени покинули негостеприимную Астрахань. Федор беспокоился о матери, которая как могла тянула семью вместо опустившего руки мужа. Вот как описывает свое путешествие он сам.



«Не теряя времени, я снова сел на пароход, отходивший в Самару, надеясь застать там малороссийскую труппу. В Самаре жили отец и мать. Я не однажды писал им, что у меня все идет великолепно, что я уже богат. Они отвечали мне, что живут плохо, но это «ничего» и что вообще «слава богу». Ехал я в темно-синей шевиотовой тужурке, надетой на голое тело… Неловко было являться к родителям таким «франтом», и, приехав в Самару, я сначала отправился к малороссам».



Управляющий труппой положил ему жалованье всего 25 рублей в месяц. Молодой певец не привередничал и, взяв в аванс пятерку, бегом поспешил к родителям. Потом вспоминал следующее.



«Их не было дома. На дворе, грязном и тесном, играл мой братишка. Он провел меня в маленькую комнатку, нищенски унылую. Было ясно, что родители живут в страшной бедности. А как я могу помочь им? Пришел отец, постаревший, худой. Он не проявил особенной радости, увидав меня, и довольно равнодушно выслушал мои рассказы о том, как я жил, что собираюсь делать».



Шаляпин увиделся и с постаревшей матерью. Кровью облилось сердце, когда узнал, что она вынуждена просить милостыню на улицах Самары. Видимо, поделился с мамой своим авансом и принялся за работу. В самарском драматическом театре в спектакле, который назывался «Ой, не ходи, Грицю, та на вечорницы», пел в мужском хоре.





В нашем городе Федор Иванович прожил дня два и отправился с труппой в Бузулук. Оттуда - в Уральск, чтобы играть там в присутствии наследника-цесаревича, будущего императора Николая II.



Шаляпин вспоминает: «Из Уральска мы снова возвратились в Самару, потом поехали в Астрахань, играли в Петровске, Темирхан-Шуре, Узуньада. Началась для меня пестрая, обильная впечатлениями, приятно-тревожная жизнь бродяги».



Когда же судьба забросила актера в Баку, пришла телеграмма от отца, что мать умерла и нужны деньги на похороны. Федор попросил денег в долг у владельца малороссийской труппы.



- Мало ли кто у кого умирает! - грубо бросил хозяин и дал два рубля. Оскорбленный Шаляпин тут же швырнул ему их прямо в

лицо. И перестал ходить на спектакли.



Прощай, мама...



Мать Шаляпина Евдокия (Авдотья) Михайловна, в девичестве Прозорова, была крестьянкой из Вятской губернии. В Самарскую губернскую земскую больницу (ныне больница имени Пирогова) она попала, заболев холерой. Спасти эту, казавшуюся старухой, 46-летнюю женщину не удалось. Авдотья Михайловна была похоронена в могиле для бедных на Всесвятском кладбище. Здесь Шаляпин побывал уже будучи известным певцом, в 1909 году.



О предстоящем приезде «звезды» самарцам было сообщено заранее. Когда к пристани причалил пароход, на берегу уже стояла огромная толпа встречающих. Всем не терпелось увидеть Феденьку - так называли всенародного любимца, именитого артиста императорских театров, кавалера французского ордена Почетного легиона. Ведь какая невидаль: в России Федор Шаляпин обычно выступал только в столице, не выезжая в провинцию. А тут вдруг - приезд в Самару… Истинную причину его визита знали не многие.



Утром, в день своего единственного концерта в театре «Олимп», Федор Иванович отправился на Всесвятское кладбище. Певец безуспешно пытался отыскать место захоронения Авдотьи Михайловны, чтобы «хоть крест поставить над могилой». Священник Семен Андриановский смог указать ему это место только приблизительно. Певец взял на память комок кладбищенской почвы и, говорят, возил его в шкатулке с собой повсюду. По другим сведениям, великий бас и на минуту не расставался с самарской землей, храня ее завернутой в носовой платок в кармане пиджака, у самого сердца.



Федор Шаляпин: "Я взял комок земли, который храню и до сего дня, отслужил панихиду, поплакал о матери, а вечером, во фраке, с триумфом пел концерт. Как будто так и надо".