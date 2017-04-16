16 апреля 2017 года,
00:07
$ 56.29    59.78   Нефть 55.64 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Темы/Исторические версии/

Дорогие сестры. Шведки, которые спасали самарских детей от болезней и голода

Молодые шведки в 20-х годах прошлого века отправились в охваченную голодом и войной Россию. Их имена до сих пор помнят жители Самарского края, предков которых они избавили от голодной смерти.

Карин Линдскуг

Эта хрупкая женщина с большими глазами работала старшей медсестрой центральной больницы Стокгольма. Узнав о том, что формируется экспедиция «Красного Креста» для борьбы с голодом в Поволжье, она не раздумывая предложила свои услуги - ведь за ее плечами уже был опыт работы во фронтовых госпиталях Первой мировой и гуманитарной миссии по спасению военнопленных на территории России.

Одним из первых районов, где начали свою работу шведы, была Воскресенская волость, вплотную примыкавшая к городской
черте Самары. Это район станции Липяги, Сухой Самарки и Кряжа.

В селе Воскресенском «Красный Крест» открывает свой первый госпиталь. Лекарств и медицинского персонала катастрофически не хватало, поэтому в первую очередь решили спасать детей. Больница открылась 31 декабря 1921 года. Ее заведующей и единственным медицинским работником стала Карин Линдскуг.

И сразу, прямо в новогоднюю ночь, местные крестьяне понесли туда своих больных малышей. Самой массовой и страшной болезнью был тиф, осложненный истощением. Карин проводила в борьбе за детские жизни день и ночь, она не покидала больницу с момента ее открытия. Спала в отдельной комнате, но рядом с палатами. Сон ее был недолог: детей несли в больницу даже ночью. Она осматривала всех, назначала лечение. Лично все проверяла. При этом занималась и помощью окрестному населению: отдавала распоряжения о развертывании кухонь, организации кормления, выписывала лекарства, проверяла счета. Такая работа на износ не могла остаться без последствий. Карин тоже заразилась тифом. Но не попросила эвакуации, хотя такая возможность была прописана в ее контракте. Она осталась на своем посту, с детьми, которых уже считала своими. Об этом она писала родственникам в Швецию, говоря, что не может вернуться и оставить детишек, которых любит как родных, так как их больше некому лечить.

17 февраля 1922 года маленькая медсестра умерла. Комитет Воскресенской волости с участием представителей сел Воскресенское, Мордовские Липяги, Русские Липяги и деревни Преображенка провел собрание с повесткой дня «О выражении соболезнования и чувств глубокой скорби по безвременно почившей сестре милосердия Воскресенского лазарета Шведского «Красного Креста» г-же Линдскуг».

Крестьяне проводили ее тело в Самару, в здание кирхи на Дворянской улице, где она была отпета ее другом - местным пастором. Самарцы передали представителям шведской миссии трогательное письмо со словами благодарности Карен и скорби о ней.

Грета Сет

После смерти Карин Линдскуг во главе больницы и всего Воскресенского дистрикта «Красного Креста» встала другая тоненькая и малая ростом женщина - Грета Сет. Ей было 42 года. Она также имела опыт работы в России - служила медсестрой на пересыльных пунктах военнопленных. В 1919 - 1920 годах работала в Вене в Международном бюро помощи детям, пострадавшим от войны.

Она рассчитывала в экспедиции на должность сестры-хозяйки и была совершенно не готова к новому назначению. В Самарской шведской миссии было всего 11 человек, и ей пришлось взять на себя огромный вал работы.

В Воскресенском она живет одна, помогает ей только русский персонал. Раз в неделю приезжает Готлиб - привозит продукты, топливо, лекарства, заезжает с почтой Густаффсон. И только раз в десять дней приезжает доктор Вассен. А эпидемия тифа продолжается.

Карин Линдскуг в свое время успела развернуть здесь три кухни и пекарню. Грета Сет открывает в окрестных селах еще три. В марте прибывает новый эшелон с продовольствием, и шведы по просьбе Антонова-Овсеенко расширяют диапазон своей работы. В дистрикт сестры Сет включают еще и Титовскую волость. Прибывшая помощь позволяет развернуть еще две кухни и одну пекарню.

И вот всем этим хозяйством сестре Сет приходится управлять! Плюс к этому с нее никто не снимал лечение больных в Воскресенском. Больше того, в марте открывается вторая волостная больница, в Мордовских Липягах.

Мысли о многочисленных сиротах не оставляют ее, и в мае сестре Сет удается выбить помещение, нанять персонал и открыть детский дом. На полное довольствие смогли зачислить только 22 малыша. Но при детском доме кормят еще 469 маленьких беспризорников.

В июле от сестры Сет затребовали отчет о питании населения. Вот он: «На 1 июля 1922 года выдано горячих пайков на две волости: взр. 862 610, дет. 563 674, стационарным больным 34 811, служащим 46 867. Сухих пайков: взр. 137 922, дет. 109 732».

За этими сухими цифрами - тысячи жизней, спасенных благодаря подвижническому труду представительниц шведской миссии.

Справка "СГ":

Гроб с телом Карин Линдскуг отправили в Швецию, в ее родной город Hosjö Кapell. Весть о ее подвиге облетела всю страну. Союз женщин Швеции предложил почтить ее память сбором средств для голодающих самарских детей. К 1 июля 1922 года женщины собрали 8 395 крон, на которые закупили 6 тонн муки, 1 056 коробок консервов и 500 метров ткани.

Из обращения членов Комитета Воскресенской волости:

«Дорогая Сестра, безвременная кончина твоя лишила всех больных лазарета твоей заботливости и материнского отношения. В бытность твою заведывающей лазаретом всегда и всюду наблюдалось твое материнское отношение к больным и умелая распорядительность. Суровая и безжалостная смерть вырвала тебя из среды деятелей мира сего на самом разгаре начатого тобою человеколюбиваго подвига и не дала возможность тебе довести его до конца, все твои умелые распоряжения, добрые отношения и прочия твои достоинства уйдут с тобой в могилу и больше уж не услышатся, но сделанное тобою останется с нами навсегда и оно не изгладится из нашей памяти и памяти наших детей».
Дата: 15 апреля 2017 , 21:15
59
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Исторические версии
Дорогие сестры. Шведки, которые спасали самарских детей от болезней и голода
15 апреля 2017
59
Дорогие сестры. Шведки, которые спасали самарских детей от болезней и голода
Художница Асейдора Студенцова рассказывает о своем учителе живописи Аршаке Михраняне
1 апреля 2017
326
Художница Асейдора Студенцова рассказывает о своем учителе живописи Аршаке Михраняне
В Самаре можно будет послушать лекцию о «Самарской газете»
30 марта 2017
512
В Самаре можно будет послушать лекцию о «Самарской газете»
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 2
26 марта 2017
442
1
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 2
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 1
20 марта 2017
310
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 1
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в Самару авангардное искусство пробивалось. Часть 3
11 марта 2017
800
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в Самару авангардное искусство пробивалось. Часть 3
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в Самару авангардное искусство пробивалось. Часть 2
4 марта 2017
320
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в Самару авангардное искусство пробивалось. Часть 2
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в наш город авангардное искусство пробивалось
25 февраля 2017
413
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в наш город авангардное искусство пробивалось
Воспоминания слесаря РКЦ «Прогресс» Николая Казакова. Золотая медаль «Серп и Молот» за «Буран»
21 февраля 2017
508
Воспоминания слесаря РКЦ «Прогресс» Николая Казакова. Золотая медаль «Серп и Молот» за «Буран»
Лента новостей
15 апреля 2017 , 21:08
138
«Крылья Советов» в Махачкале разгромили «Анжи»
Вот тебе и непредсказуемый футбол!
15 апреля 2017 , 12:04
480
В отношении женщины, сбившей насмерть пенсионера, возбудили уголовное дело
Как ранее писал sgpress.ru, авария случилась 16 марта на пересечении улиц Аэродромной и Авроры в...
15 апреля 2017 , 11:47
270
Около 350 самарцев привели в порядок Воронежские озера
14 апреля в Промышленном районе прошел Экологический субботник. 
15 апреля 2017 , 11:02
185
В Самарском университете провели конкурс красоты среди студенток-иностранок
Событием международного масштаба и великолепным шоу стал организованный студентами и...
15 апреля 2017 , 10:51
301
В Самаре стартовал традиционный турнир по танцам на льду «Кумпарсита»
В 2001 году в Самарском ледовом дворце спорта впервые стартовали всероссийские соревнования по...
15 апреля 2017 , 10:43
161
Письма, марки, деньги, документы. В Самарской областной библиотеке работает выставка уникальных закладок, забытых читателями в книгах
Обычно, когда читатели сдают книгу библиотекарю, тот проверяет ее сохранность и заодно смотрит,...
15 апреля 2017 , 09:30
169
В Самарской области за последние четыре года осужденных стало меньше почти на 4,5 тысячи человек
В 2016 году в уголовно-исполнительной системе Самарской области произошли изменения: Главное...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
19 марта 2017
4844
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
4807
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4085
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3624
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
738
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1061
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
853
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
938
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.