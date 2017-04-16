Дорогие сестры. Шведки, которые спасали самарских детей от болезней и голода

Молодые шведки в 20-х годах прошлого века отправились в охваченную голодом и войной Россию. Их имена до сих пор помнят жители Самарского края, предков которых они избавили от голодной смерти.



Карин Линдскуг



Эта хрупкая женщина с большими глазами работала старшей медсестрой центральной больницы Стокгольма. Узнав о том, что формируется экспедиция «Красного Креста» для борьбы с голодом в Поволжье, она не раздумывая предложила свои услуги - ведь за ее плечами уже был опыт работы во фронтовых госпиталях Первой мировой и гуманитарной миссии по спасению военнопленных на территории России.



Одним из первых районов, где начали свою работу шведы, была Воскресенская волость, вплотную примыкавшая к городской

черте Самары. Это район станции Липяги, Сухой Самарки и Кряжа.



В селе Воскресенском «Красный Крест» открывает свой первый госпиталь. Лекарств и медицинского персонала катастрофически не хватало, поэтому в первую очередь решили спасать детей. Больница открылась 31 декабря 1921 года. Ее заведующей и единственным медицинским работником стала Карин Линдскуг.



И сразу, прямо в новогоднюю ночь, местные крестьяне понесли туда своих больных малышей. Самой массовой и страшной болезнью был тиф, осложненный истощением. Карин проводила в борьбе за детские жизни день и ночь, она не покидала больницу с момента ее открытия. Спала в отдельной комнате, но рядом с палатами. Сон ее был недолог: детей несли в больницу даже ночью. Она осматривала всех, назначала лечение. Лично все проверяла. При этом занималась и помощью окрестному населению: отдавала распоряжения о развертывании кухонь, организации кормления, выписывала лекарства, проверяла счета. Такая работа на износ не могла остаться без последствий. Карин тоже заразилась тифом. Но не попросила эвакуации, хотя такая возможность была прописана в ее контракте. Она осталась на своем посту, с детьми, которых уже считала своими. Об этом она писала родственникам в Швецию, говоря, что не может вернуться и оставить детишек, которых любит как родных, так как их больше некому лечить.



17 февраля 1922 года маленькая медсестра умерла. Комитет Воскресенской волости с участием представителей сел Воскресенское, Мордовские Липяги, Русские Липяги и деревни Преображенка провел собрание с повесткой дня «О выражении соболезнования и чувств глубокой скорби по безвременно почившей сестре милосердия Воскресенского лазарета Шведского «Красного Креста» г-же Линдскуг».



Крестьяне проводили ее тело в Самару, в здание кирхи на Дворянской улице, где она была отпета ее другом - местным пастором. Самарцы передали представителям шведской миссии трогательное письмо со словами благодарности Карен и скорби о ней.



Грета Сет



После смерти Карин Линдскуг во главе больницы и всего Воскресенского дистрикта «Красного Креста» встала другая тоненькая и малая ростом женщина - Грета Сет. Ей было 42 года. Она также имела опыт работы в России - служила медсестрой на пересыльных пунктах военнопленных. В 1919 - 1920 годах работала в Вене в Международном бюро помощи детям, пострадавшим от войны.



Она рассчитывала в экспедиции на должность сестры-хозяйки и была совершенно не готова к новому назначению. В Самарской шведской миссии было всего 11 человек, и ей пришлось взять на себя огромный вал работы.



В Воскресенском она живет одна, помогает ей только русский персонал. Раз в неделю приезжает Готлиб - привозит продукты, топливо, лекарства, заезжает с почтой Густаффсон. И только раз в десять дней приезжает доктор Вассен. А эпидемия тифа продолжается.



Карин Линдскуг в свое время успела развернуть здесь три кухни и пекарню. Грета Сет открывает в окрестных селах еще три. В марте прибывает новый эшелон с продовольствием, и шведы по просьбе Антонова-Овсеенко расширяют диапазон своей работы. В дистрикт сестры Сет включают еще и Титовскую волость. Прибывшая помощь позволяет развернуть еще две кухни и одну пекарню.



И вот всем этим хозяйством сестре Сет приходится управлять! Плюс к этому с нее никто не снимал лечение больных в Воскресенском. Больше того, в марте открывается вторая волостная больница, в Мордовских Липягах.



Мысли о многочисленных сиротах не оставляют ее, и в мае сестре Сет удается выбить помещение, нанять персонал и открыть детский дом. На полное довольствие смогли зачислить только 22 малыша. Но при детском доме кормят еще 469 маленьких беспризорников.



В июле от сестры Сет затребовали отчет о питании населения. Вот он: «На 1 июля 1922 года выдано горячих пайков на две волости: взр. 862 610, дет. 563 674, стационарным больным 34 811, служащим 46 867. Сухих пайков: взр. 137 922, дет. 109 732».



За этими сухими цифрами - тысячи жизней, спасенных благодаря подвижническому труду представительниц шведской миссии.



Справка "СГ":



Гроб с телом Карин Линдскуг отправили в Швецию, в ее родной город Hosjö Кapell. Весть о ее подвиге облетела всю страну. Союз женщин Швеции предложил почтить ее память сбором средств для голодающих самарских детей. К 1 июля 1922 года женщины собрали 8 395 крон, на которые закупили 6 тонн муки, 1 056 коробок консервов и 500 метров ткани.



Из обращения членов Комитета Воскресенской волости:



«Дорогая Сестра, безвременная кончина твоя лишила всех больных лазарета твоей заботливости и материнского отношения. В бытность твою заведывающей лазаретом всегда и всюду наблюдалось твое материнское отношение к больным и умелая распорядительность. Суровая и безжалостная смерть вырвала тебя из среды деятелей мира сего на самом разгаре начатого тобою человеколюбиваго подвига и не дала возможность тебе довести его до конца, все твои умелые распоряжения, добрые отношения и прочия твои достоинства уйдут с тобой в могилу и больше уж не услышатся, но сделанное тобою останется с нами навсегда и оно не изгладится из нашей памяти и памяти наших детей».