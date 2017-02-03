Доктор исторических наук Георгий Ипполитов рассказал самарцам об истории Гражданской войны

31 января состоялась очередная встреча в рамках открытого краеведческого лектория нашего издания. Она прошла в библиотеке-филиале №8. С лекцией на тему «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства» выступил доктор исторических наук, профессор исторического факультета СГСПУ, академик Академии военных наук РФ, ветеран военной службы Георгий Ипполитов. Эксперт рассказал слушателям о событиях первой четверти прошлого века и том, чем Гражданская война в Самаре отличалась от действий в других регионах.

- Любой регион в принципе, как бы он ни старался, повторял все основные тенденции Гражданской войны. Однако Самара в этом отношении имела свою специфику. Я называю происходящее у нас «странной» Гражданской войной, сильно отличавшейся от юга России, где красные сражались против белых. В Самаре все время была война против советской власти. Первым ее начинает знаменитый КОМУЧ - Комитет членов учредительного собрания. Это первое антисоветское, антибольшевистское правительство. Они, не согласившись с решением Ленина о разгоне учредительного собрания, при помощи легионеров чехословацкого корпуса захватили власть в Самаре, - рассказал Георгий Ипполитов.Чехословацкий корпус под командованием Чечека начал наступление на Самару в конце мая 1918 года. На эти действия красные отреагировали, оперативно создав боевой революционный штаб, возглавил который Валериан Куйбышев. Даже после того, как группы легионеров были выбиты из нашего города и был развернут штаб Фрунзе, через некоторое время у нас вновь началась война именно против советской власти.Острая социальная напряженность вообще неизменно сопутствовала установлению советской власти в стране. Причин у гражданской войны в России, по мнению Георгия Ипполитова, немало, и чтобы понять их, важно вникнуть в психологию революционера.- Медленно, но уверенно Россия вползла в эту страшную гражданскую войну, и причин здесь множество. Давайте попробуем вникнуть в психологию революционера. Тюрьмы, ссылки сменились для них взлетом к вершинам власти. Однако эйфория победы, когда, казалось бы, весь мир у тебя в руках, сталкивается с реалиями жизни. Революционеры мечтали осчастливить рабочих, но при этом у Колчака два пролетарских полка воевали против Ленина. Революционеры рассчитывали на поддержку крестьянства, но при этом вводили продовольственную диктатуру. Ломаются копья, льется кровь, а затем наступает полное опустошение 1921 года. Попытка Ленина вернуться посредством НЭПа назад к капитализму тоже сталкивается с противоречивой реальностью. За что воевал красный офицер на полях Первой мировой, если, вернувшись израненным с фронта, он видит нэпмана на хорошей тройке лошадей? Это опустошение не могло не кончиться красным и белым террором - самой страшной страницей гражданской войны, - отметил спикер.- Либеральные историки считают КОМУЧ примером демократического правительства. Однако эти «демократы» уже на второй день после захвата власти, а точнее 8 июня 1918 года, расстреляли на улицах Самары порядка 100 человек. Пострадали не только откровенные сторонники советской власти, но и подозреваемые в «сочувствии» к ней, - рассказал Георгий Ипполитов.Впрочем, как отметил лектор, авторами страшных картин человеческой жестокости в те годы становились все участники войны вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежали.- Так называемые «эшелоны смерти» - это наше самарское изобретение. Их придумал не Ленин и не Деникин. В первом поезде в Иркутск из Самары отправили 2700 человек, во втором - 1503. В холодных товарных вагонах, в условиях голода, холода и расстрелов до места прибыло чуть более 700 человек. Несложно посчитать, сколько погибло. При этом деятели КОМУЧа отметились и тем, что внесли свой вклад в развитие и становление системы образования в Самаре. Например, восстановили педагогический университет, ремонтировали здания школ, создавали ячейки самоуправления, старались, пусть и декларативно, навести законность, - рассказал лектор.- После того как мятеж чехословацкого корпуса разрастался, эскалация войны становилась все ярче и ярче. И она приняла форму уже не эшелонной, а именно фронтовой войны, когда операции и сражения ведут уже целые армии. В условиях Самарской губернии знаменитый мятеж Сапожкова, который выступал за отмену продразверстки и возврат к «старым вождям с 1917 года», стал яркой иллюстрацией того этапа гражданской войны, когда большевики развязали битву со своим народом. Наверное, это и стало точкой невозврата, - продолжил лектор.- Не может быть о гражданской войне однобоких суждений, но будь ты коммунистом или демократом, отрицать тот факт, что это была безумная и братоубийственная война, невозможно. Страшно, когда люди убивают друг друга, но при этом поют одни и те же песни, на один мотив, на одном языке. Для сравнения: на фронтах Первой мировой войны потери красных составили около 900 тысяч человек. А вот последовавшая за этим гражданская война унесла жизни уже около 13,5 миллиона человек, - резюмировал Георгий Ипполитов.