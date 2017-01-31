Арифметика для истории. Согласно документам 1897 года, в нашем крае тогда проживало 2,8 миллиона человек

- При помощи переписи населения можно получить «одномоментную фотографию» населения страны, а полученная информация позволит эффективно регулировать все сферы жизнедеятельности общества, - отмечает руководитель Самарастата Дмитрий Бажуткин.Его заместитель Татьяна Лаврентьева и начальник отдела статистики населения и здравоохранения Галина Бакина показывают материалы о долгой и поучительной истории российской статистики. К ним мы и обратимся.Историки считают, что в России учет населения ведется еще со времен татаро-монгольского нашествия, со второй половины XIII века. Однако старинные летописи свидетельствуют, что в ряде княжеств население переписывалось для податного обложения еще в IX веке. Первая перепись, проведенная при татаро-монгольском нашествии, относится к 1245 году. Вслед за ней было проведено еще три, примерно через 14 лет каждая.В то время переписи не были всеобщими, они не включали часть населения, освобожденную от обложения тем или иным налогом. В 1646 году взялись за учет крепостных крестьян. При императоре Петре I в 1710 году начали записывать представителей «обоего пола».До отмены крепостного права в 1861 году прошло еще десять ревизий, но все они давали неточные сведения о численности населения. И вот начали проводиться учеты в отдельных городах и губерниях, чтобы подготовиться к первой всеобщей переписи населения на научной основе.К общероссийской кампании готовилась и столица нашей губернии. В 1865 году в Самаре провели однодневную перепись жителей города. Но был допущен просчет в организации, начиная с недостаточного количества переписных листов. Кроме того, листы, розданные жителям, собирала у них полиция, и это создавало нервозную обстановку.В 1866 году прошла подворная перепись. Материалы описи статистический комитет издал в 1870-1871 годах под общим названием «Статистические таблицы Самарской губернии» в шести томах. На следующий год было решено сделать повторную попытку однодневной переписи. По ее итогам население Самарской губернии в 1867 году составляло свыше 1,7 млн человек обоего пола.Первая и единственная всеобщая перепись Российской империи состоялась 9 февраля (28 января по старому стилю) 1897 года. Она стала единственным источником достоверных данных о численности и составе населения России в конце XIX века. Результаты были опубликованы в 89 томах.Наряду с оплачиваемыми счетчиками привлекались бесплатные, специально для которых была введена медаль «За труды по первой Всеобщей переписи населения 1897 года». Известно, что эту награду в числе других получил заместитель председателя Самарской губернской земской управы, в дальнейшем почетный гражданин Самары Александр Наумов.Численность населения империи на тот момент составляла 67,5 млн человек, а Самарской губернии - 2 млн 751 тыс. 336 человек (границы губернии тогда были иными, в ее состав входила часть нынешних Саратовской и Оренбургской областей, но не входило правобережье Волги). Городское население самарского края составляло 5,7% от общей численности, а доля лиц, добывающих средства существования от земледелия и сельских промыслов, - 94,3%. Впервые при проведении переписи точно учитывались пол, возраст и вероисповедание. Наиболее многочисленным классом были лица сельского сословия, главным образом крестьяне, а затем лица городских сословий, среди которых подавляющее большинство составляли мещане. Большинство населения - русские, основная религия - православие.Общий процент грамотных в губернии тогда составил 22,1%, причем для жителей городов он был почти вдвое выше - 41,4%. Значительная часть грамотных приходилась на молодежь.Большая часть жителей края занималась земледелием и добывающей промышленностью. Понятно, что это была стезя в основном представителей мужского пола. Женщины посвящали себя домашнему хозяйству и детям, а грамотная часть женщин и живущие в губернии немки брались за учебную и воспитательную деятельность.Первые советские переписи населения провели уже летом 1918 года в Петрограде и Москве. 15 марта 1923 года в городах и поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий провели учет городского населения, чтобы выявить результаты действия новой экономической политики. 17 декабря 1926 года все население страны впервые после Октябрьской революции охватила Всесоюзная перепись. Численность населения составила 147 млн человек.Следующая перепись проводилась с 1 по 5 января 1937 года. К ней было выпущено большое количество агитационной литературы на 29 языках, в продажу пустили около 10 млн коробков спичек с лозунгами, пропагандирующими событие. Кампания дала ошеломляющие результаты: численность населения оказалась гораздо меньше предварительно оглашенных цифр, опровергая тезис о быстром росте населения при социализме. Данные были изъяты и уничтожены.Следующий учет населения назначили на 1939 год, затем - только через 20 лет, на 1959-й. Далее последовала перепись 15 января 1970 года. Записи, сделанные при опросе, с помощью специальных читающих устройств вводились в ЭВМ и фиксировались на магнитной ленте.При переписи 1979 года впервые был поставлен вопрос о числе рожденных женщиной детей для углубленного исследования динамики рождаемости и воспроизводства населения. Получили сведения о населении трудоспособного возраста, занятом в домашнем хозяйстве. Одной из задач был сбор данных о долгожителях.Последнюю Всесоюзную перепись провели 12 января 1989 года. Она помимо прочего изучала жилищные условия населения и миграционные процессы. Очередная акция по учету населения первоначально была намечена на 1999 год, но в связи с финансовыми трудностями она не состоялась.Первой переписью населения в новых условиях, без прежних союзных республик, стала Всероссийская 2002 года. В ней учитывалось только постоянное население. На тот период его численность в Самарской области составила 3 млн 239,7 тыс. человек, в том числе городского - 2 млн 611,7 тыс., сельского - 628 тысяч.Следующая Всероссийская перепись населения состоялась в октябре 2010 года. В бланки были добавлены новые вопросы, в том числе по наличию у граждан средств телекоммуникаций. По ее результатам население Самарской области составило 3 млн 215,5 тыс. человек.Следующая Всероссийская перепись населения должна состояться в 2020 году. Но актуальная информация необходима постоянно, поэтому в октябре 2015 года в наши дома пришла микроперепись. Выборку составили так, чтобы в нее попали города и села, квартиры и дома, жители с разным социальным положением.Вот так и создавался на протяжении веков статистический портрет страны. Под него формируются бюджеты всех уровней, задается экономический и социальный вектор развития.В проведении переписей участвовали и великие писатели. В 1882 году в Москве Лев Толстой переписал участок под названием «Ржанова крепость», где находилась ночлежка. А в 1890 году Антон Чехов на острове Сахалин по собственной инициативе лично обходил дома и заполнил тысячи переписных карточек.