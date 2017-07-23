Как самарские музыканты международный авторитет страны укрепляли. Часть 1

В Самаре уже в 30-х годах предпринимались попытки создать джазовые коллективы. В 1940-м организовали первый женский эстрадный оркестр. Уникальный коллектив готовился к поездке в Москву на Всесоюзный смотр художественной самодеятельности министерства железнодорожного транспорта. Но творческой карьере девушек помешала война.А вот другому оркестру, взращенному под крылом Куйбышевской железной дороги, после Великой Отечественной все же удастся покорить столицу. Этой чести удостоится эстрадный коллектив под руководством Владимира Малышева. В нем сформировались многие талантливые джазмены, в том числе Георгий Комардин, бессменный староста оркестра и конферансье.Гера Комардин заболел джазом в юности, когда тайком пробирался в расположенную неподалеку от его дома «Дзержинку» слушать репетиции джаз- оркестра. Его семья переехала в Куйбышев из Харбина. Родители прихватили пластинки, которые паренек слушал с детства. Это помогло пережить семейную трагедию. Отца, долгое время проработавшего на территории Китая, арестовали, и сыну врага народа приходилось несладко. Гера Комардин, освоив постепенно несколько инструментов, стал со временем играть в эстрадном оркестре... клуба НКВД.Самарские исследователи Игорь Вощинин и Юрий Хмельницкий вспоминают: «В клубе имени Дзержинского в начале 40-х годов появился первый в городе подлинно профессиональный оркестр. Организовал его каким- то образом оказавшийся в Куйбышеве талантливый музыкант Моисей Зон-Поляков. Парадок сально звучит, но первым в городе джазовым биг - бендом стал… оркестр НКВД, так как «Дзержинка» всегда была ведомственным клубом силовых структур. Еще более удивляет трогательная забота начальника клуба, солидного офицера Госбезопасности А.В. Левкова об оркестре, играющем «вражескую», практически запрещенную в стране «музыку толстых».Кстати, в советские времена в числе гонителей джаза оказался и Максим Горький. Опубликовал в 1928 году в газете «Правда» разгромную статью под названием... Правильно, «О музыке толстых».Дальнейшие критики уже не утруждали себя литературными изысками. Их определения были остры, как гвозди. «От саксофона до ножа - один шаг», «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь»... В одной из статей даже утверждалось, что это музыка духовного порабощения.Поразительно, но никакие окрики сверху не смогли заглушить желание советских исполнителей играть джаз, а слушателей - наслаждаться чарующими звуками. На танцы в «Дзержинку» сбегалась молодежь со всего Куйбышева. Поразительно и то, как долго правоохранителям удавалось сохранять крамольный музыкальный коллектив в стенах своего собственного очага культуры.В оркестре Зон-Полякова играли отличные музыканты. Некоторые из них затем стали руководителями собственных ансамблей. В том числе трубач Юрий Голубев, саксофонисты Николай Аристов, Владимир Ефимов. В коллектив пришел и опытный музыкант Владимир Малышев, который до того долгое время играл в духовом оркестре клуба НКВД.И все же общая напряженная идеологическая ситуация вокруг джаза не могла не сказаться на оркестре. Зон-Поляков ушел. На его место встал Владимир Малышев. Вскоре музыканты и вовсе оставили «Дзежинку». Часть из них перешли в клуб имени Революции 1905 года, другие - в клуб «Родина» на Безымянке.Георгия Комардина уже нет в живых, но воспоминания о нем бережно хранит его вдова, Генриетта Евгеньевна. Она вспоминает, как боготворил муж Моисея Зон-Полякова. И с каким огромным уважением относился к Владимиру Малышеву. Последний не жалея сил передавал свои обширные музыкальные познания коллегам, воспитывал в них тонкий вкус и профессионализм. Он был настоящим перфекционистом и постоянно проводил репетиции, добиваясь, чтобы оркестр звучал безупречно. А ведь играли в нем отнюдь не профессионалы.- В составе эстрадного оркестра, в котором выступал мой муж, в основном были студенты и работники железной дороги. Прибегали прямо из института или с работы. Руководил ими Владимир Малышев, он же и организовал эту группу фанатов джаза в 1946 году. Репетиции проходили на одном дыхании. Володя никогда не повышал голос. «Ребятки, повторим еще разок», - говорил он, и это не обсуждалось.Генриетта Евгеньевна показывает многочисленные грамоты своего мужа. Помимо наград за музыкальные конкурсы есть и полученные за ударный труд на электромеханическом ремонтном заводе «Красный Октябрь», где Георгий Михайлович много лет проработал технологом.Но в душе он был настоящим артистом! Прекрасно писал конферансы, сочинял стихи, играл на многих инструментах. Как было не увлечься таким молодым человеком даже ей, гордой красавице с толикой цыганской крови. Ее родители были эвакуированы в Куйбышев из Москвы в 1942 году вместе с заводом имени Фрунзе. Инженер Евгений Катеринич пропадал сутками на заводе, мама также часто работала в ночную смену. И тогда бойкая Рита (так вместо казавшейся ей напыщенным имени Генриетта любила называть себя будущая жена Комардина) тайком убегала с подружками на танцы в бывший Пушкинский дом.- Клуб поражал своей красотой. Белоснежные колонны, натертый до блеска паркетный пол, сверкающие чистотой окна - это был настоящий дворец! - вспоминает она свое первое впечатление от здания, построенного в честь 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина.Прекрасно помнит и как подошел к ней высокий худенький саксофонист. Залюбовался искрометным танцем девушки из рода цыганских певцов и актеров Пономаревых-Эрденко! Так сошлись две артистические натуры. Прекрасно прожили вместе целую жизнь, есть сыновья и внуки.Самым ярким впечатлением, которое супруги пронесли через всю жизнь, стали, конечно, концерты джазового коллектива на фестивале молодежи и студентов в Москве. Гера играл, костюмером была оформлена Рита.Продолжение следует.