Что связывает Самару с легендарной кавалерист-девицей Надеждой Дуровой

25 декабря 1812 года официально закончилась первая в истории России Отечественная война. Она завершилась в кратчайший срок победой русского оружия. В ту эпоху возможно было все. Простые солдаты получали офицерские чины, инородцы становились русскими дворянами за воинские подвиги. Наравне с мужчинами били врага женщины. Одной из них и была Надежда Дурова.Конечно, сценарий Александра Гладкова вольно трактует эпизоды из «Записок кавалерист-девицы», которые написала при поддержке Александра Пушкина Надежда Андрееевна. Но в целом и литературная основа фильма, и сам он верно передают чистоту героини, ее патриотизм и готовность к подвигу.Биография прототипа Шурочки Азаровой была несколько иной. Надежда Дурова хоть и служила ординарцем у Кутузова и героически сражалась наравне с мужчинами во время войны с Наполеоном, но в армию попала задолго до Отечественной войны. Привели ее туда семейные обстоятельства.Мать относилась к Надежде довольно холодно. Она отдала раздражавшего ее своими криками младенца на попечение «дядьки» - ординарца мужа, гусара Астахова. Тот научил девочку, как и персонаж Николая Крючкова из фильма Рязанова, владеть саблей и скакать на коне.Когда Надежда Андреевна повзрослела, мать подыскала ей партию и выдала замуж за посредственного чиновника Василия Чернова. После рождения ребенка своевольная жена бежала от нелюбимого супруга к родителям. Мать настаивала на том, чтобы Надежда вернулась в семью. Однако молодая женщина поступила иначе. В 1806 году, переодевшись в военное платье, она отправилась вслед за казачьим полком, покидавшим город Сарапул, где ее отец был городничим. Сына Ивана оставила родителям. И тот рос среди братьев Надежды. Иван Чернов, отдавший, так же как и мать, жизнь служению Отечеству (правда, не на военном, а на чиновничьем поприще), не имел потомства. А вот братья одарили ее многочисленными племянниками.В судьбе горячо любимого брата Василия, как следует из «Записок кавалерист-девицы», Надежда Андреевна приняла самое деятельное участие, определив его в армию и надеясь быстро продвинуть по службе. Но в это время умирает Кутузов. А именно на его содействие надеялась Дурова, называвшаяся в то время с легкой руки императора уланским ординарцем Александровым. О дальнейшей судьбе Василия Андреевича известно не много. С 1825 года он - отставной ротмистр. Затем, как и его отец, городничий Сарапула и Елабуги. Именно благодаря Василию, подружившемуся с Пушкиным, появились в печати произведения Надежды Дуровой.А вот имя его сына, Николая Васильевича Дурова, уже внесено в родословные дворянские книги Самарской губернии по Бугульминскому уезду. Дочь Александра выходит замуж за основателя Самарского торгового училища Михаила Миронова. Известно, что у них в 1903 году родился сын Владимир Миронов, ставший впоследствии пианистом. Он гастролировал с симфоническим оркестром и осел в Челябинске. Есть косвенные сведения, предположительно, и о внуке Александры Николаевны - Михаиле Миронове, родственники которого и сейчас живут в нашем городе. Хотелось бы, чтобы они откликнулись на нашу статью.В 1912-м в России широко праздновалось 100-летие победы в войне 1812 года. Потомки защитников родины, принимавших участие в сражениях, получали награды и поощрения. К сожалению, находились и те, кто старался нажиться и причислял своих предков к героям войны.Ярко проявилась на этом фоне позиция самарских родственников Надежды Дуровой, которые подумали прежде всего об общественной пользе. Внучатая племянница Александра Николаевна Миронова продолжала дело эмансипации женщин в России, пеклась об их праве на образование. Она пишет в июне 1912 года губернскому предводителю дворянства (обращение приводится с сокращениями. - Прим. ред.): «Я прошу Вас, Ваше Превосходительство, войти с настоящим моим ходатайством перед Самарским губернским депутатским собранием об учреждении одной или двух стипендий имени моей бабушки девицы-кавалерист Надежды Андреевны Дуровой при Торговой школе, учрежденной моим мужем Михаилом Кузьмичом Мироновым в Самаре. К сему имею честь присовокупить, что в школе моего мужа вместе с мальчиками обучаются и девочки, что плата за правообучение в школе 60 рублей в год, что в этой же школе я состою преподавательницей и воспитательницей. Учреждением стипендии достойным образом была бы почтена Самарским дворянством память девицы-кавалерист Дуровой».Нам неизвестно, была ли удовлетворена ее просьба. Но этот благородный почин достоин и сегодня своего воплощения в жизнь.Проектируемые мной к открытию учебные заведения предназначены обслуживать нужды торгово-промышленного характера и выпускать коммерчески образованных лиц. Нужда в такого рода специальных учебных заведениях огромна. Она чувствуется на каждом шагу - особенно в Самаре как крупном торгово-промышленном центре.Моя бабушка, известная в России под именем кавалерист-девицы Дуровой, дворянка Надежда Андреевна Дурова, имела счастье принимать самое деятельное участие в эпоху достопамятной Отечественной войны против Наполеона. Свою военную службу она начала вольноопределяющимся Конно-польского уланского полка участием в войне 1807 года. Блаженной памяти Государю Императору Александру I благоугодно было призвать мою бабушку Дурову в Санкт-Петербург. Он вручил ей собственноручно Георгиевский крест. В памятном 1812 году девица-кавалерист Дурова имела счастье состоять ординарцем при фельдмаршале Кутузове, участвовала в сражении под Бородином, где была контужена.