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130 лет институту Пастера. Как самарские доктора помогали бороться с бешенством. Часть 4

Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции в 1888 году. Его основали на средства, собранные по международной подписке. Крупную сумму денег пожертвовали жители России, в том числе нашей губернии. Самарские врачи переняли у французов методику вакцинации и основали в городе третью в Российской империи и четвертую в мире Пастеровскую станцию. История эта полна неожиданных поворотов. 

Долгожданное открытие

2 июля 1886 года в нашем городе наконец была открыта прививочная Пастеровская станция при губернской земской больнице (ныне горбольница №1 имени Пирогова). «Самарская газета» в разделе «Самарская хроника» сообщает: «В среду, 2 июля, последовало открытие при губернской земской больнице прививочной станции, причем произведена была и прививка двум больным, из коих один укушен бешеным волком, а другой - собакой. При открытии станции присутствовали: г. А.Д. Свербеев,
городской голова, врачебный инспектор, доктор Пулло, полный состав самарских губернской и земской управ, помощник пермского врачебного инспектора и врачи, как состоящие при губернской земской больнице, так и приезжавшие из уезда. Присутствовала также и посторонняя публика».

Открытие станции восприняли с ликованием. Это было свидетельство того, что Самара находится на острие современной медицинской науки. Жители гордились своими докторами, учившимися у самого великого ученого того времени - Луи Пастера. И чувствовали себя причастными к созданию его исследовательского института в Париже. Ведь работники самарской
прививочной станции стали верными помощниками ученого. По его заданию у нас проводились научные исследования, о которых сообщалось Пастеру. Ученый в своих докладах и сообщениях широко оперировал материалами самарской Пастеровской станции, часто писал в наш город и с большим уважением относился к своим волжским коллегам.

В благодарность от великого исследователя в адрес Пастеровской станции были отправлены из Парижа подарки - фотопортрет
с его автографом: «Самарскому земству. Май 1886 года. Л. Пастер» и бронзовый бюст ученого, выполненный знаменитым французским скульптором Полем Дюбуа. Эти раритеты хранятся ныне в фондах историко-краеведческого музея имени Алабина.

Спасенные жизни

Наша станция обслуживала население Поволжья, Урала, Сибири и Средней Азии. За 25 лет своей деятельности она сохранила
жизнь многим людям.

Показателен отчет о деятельности за первый месяц работы, опубликованный также на страницах «Самарской газеты». В «Сведениях о деятельности Самарской бактериологической станции» сообщается, что в период со 2 июля по 2 августа текущего года, кроме ранее поименованных «СГ» десяти больных, приняты еще следующие лица, укушенные бешеными животными: крестьяне Григорий Косов, 32 лет, и Ларион Сумбаев, прибывшие из Саратовской губернии; Игнатий Ферапонтов, 32 лет, из Бузулукского уезда; учительница Антонина Чиркина, «высосавшая укушенную ранку у своей племянницы» и другие. Отмечено, что было пролечено за месяц большое количество детей. Среди них: Алексей Архангельский, 8 лет, сын учителя из Новоузенского уезда; Василий Кумальков, 10 лет, из Пензенской губернии; Алевтина Ерыклинцева, 6 лет, из Казани; Роман Арсеньев, 6 лет, из Симбирской губернии; 10-летний солдатский сын Иван Немечинов из Сызрани; Николай Смирнов, 5 лет, сын крестьянина, укушенный бешеной собакой на улицах Самары. Все они были выписаны в полном здравии по окончании лечения.

Возможно, кто-то из наших читателей узнает в потерпевших своих прадедушек и прабабушек. Если у кого в семье сохранились воспоминания о работе Пастеровской станции в Самаре, поделитесь ими, пожалуйста.

Но результаты работы врачей не были стопроцентными. С сожалением «Самарская газета» сообщает об одном случае смерти поступившего на лечение больного. Это был Василий Брянцев, лечение которого началось на десятый день после того, как его укусила собака. Особенности организма не позволили ему выдержать всю серию прививок, и он умер во время второго этапа. Журналисты подробно разъясняют читателям о том, насколько важно обращаться на станцию сразу после нападения животного и что инкубационный период у всех больных разный.

В то же время в городе проводилась кампания по отлову бродячих собак. Фельетонист «Самарской газеты», писавший под псевдонимом Шутник, вдоволь посмеялся над завсегдатаями кабаков. Они должныде теперь опасаться того, что и их, когда они выползают ночью в пьяном виде из питейного заведения, тоже могут отловить санитары.























Достойный ученик мэтра

Огромным уважением пользовались в городе все работники Пастеровской станции. Но особую любовь пациенты испытывали к Владимиру Паршенскому, директору станции. Молодой врач, руководя прививочным отделением, не оставил своей практики в качестве терапевта. Он вел в земской больнице два барака больных. Не жалел ни времени, ни сил для помощи им. Часто покупал самым бедным пациентам лекарства за свой счет. Выходил на вызовы в любое время суток и в любую погоду.

Но такая самоотверженность подававшего большие надежды молодого врача сказалась на его здоровье. Только разменявший третий десяток доктор умер от пневмонии. Хоронили его 22 ноября 1889 года, «Самарская газета» опубликовала множество откликов жителей, потрясенных этой утратой. Сообщила и о том, что мать Паршенского вышла с инициативой учредить в память о сыне стипендию для беднейших учеников фельдшерской школы. Самарское общество врачей поддержало ее и внесло собственные средства на это благое дело. Хорошо бы в Самаре возродить эту инициативу. А еще установить памятник нашему выдающемуся Доктору с большой буквы Владимиру Паршенскому, достойному ученику великого Пастера.

Справка

«Самарская прививочная станция (по способу Пастера) будет устроена, как это уже окончательно решено, при самарской земской больнице. И откроется в последних числах истекающего месяца». «Самарская газета», июнь 1886 года.

Николай Ретин, исследователь истории самарской медицины:

Памятник Паршенскому - это выход на мировой уровень, поскольку он ученик и последователь легендарного ученого. А если сделать групповой памятник - с Митей Колябиным, получилась бы композиция почти как во Франции. Здесь было бы прямое переплетение мировой и самарской медицинской истории. Живой, непосредственной, изрядно подзабытой, но и способной к самовосстановлению.
Дата: 8 июля 2018 , 16:00
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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