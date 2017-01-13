Продажи автомобилей Лада за год упали на 1%

Как сообщает пресс-служба Волжского автоконцерна, за 2016 год официальные дилеры продали 266 296 автомобилей производства волжского автозавода. Это на 1% (или на 2800 штук) меньше, чем в 2015 году.По итогам всего прошлого года доля Лады на российском рынке легковых автомобилей составила 20%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2,2%.