Министр финансов РФ Антон Силуанов: "Темпы роста ВВП превысят два процента"
В пятницу, 29 сентября, в Пензе под председательством Михаила Бабича прошло заседание совета при полномочном представителе Президента России в ПФО. В работе совета участвовал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Присутствующие обсудили меры, направленные на стимулирование роста экономики регионов ПФО, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.
В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал участникам совещания об основных принципах формирования бюджета на 2018-2020 годы. Главное - поддержка роста реальных доходов населения за счет наращивания темпов экономического роста. В этом и следующих годах ожидаются темпы роста ВВП более 2%.
Поддержка будет, в первую очередь, заключаться в стимулировании спроса за счет роста инвестиций. Министр пообещал поддерживать на низком уровне инфляцию, что обеспечит снижение ставок на кредитных рынках. Это будет способствовать росту инвестиций, а, следовательно, и экономики.
По мнению главы региона, целый ряд предложений, высказанных на Совете, имеют очень серьезную перспективу: как реализации в виде федеральных законов, так и использования в других регионах, в качестве эффективных инструментов.
- Возник ряд вопросов к министерству финансов, в том числе по проекту бюджета. Я рассчитываю, что уже в понедельник состоится первое обсуждение бюджета в Совете Федерации. И предложения губернаторского корпуса, которые прозвучали здесь сегодня, будут учтены при доработке и обсуждении бюджета, - отметил Дмитрий Азаров.
Присутствующие обсудили меры, направленные на стимулирование роста экономики регионов ПФО, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.
В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал участникам совещания об основных принципах формирования бюджета на 2018-2020 годы. Главное - поддержка роста реальных доходов населения за счет наращивания темпов экономического роста. В этом и следующих годах ожидаются темпы роста ВВП более 2%.
Поддержка будет, в первую очередь, заключаться в стимулировании спроса за счет роста инвестиций. Министр пообещал поддерживать на низком уровне инфляцию, что обеспечит снижение ставок на кредитных рынках. Это будет способствовать росту инвестиций, а, следовательно, и экономики.
По мнению главы региона, целый ряд предложений, высказанных на Совете, имеют очень серьезную перспективу: как реализации в виде федеральных законов, так и использования в других регионах, в качестве эффективных инструментов.
- Возник ряд вопросов к министерству финансов, в том числе по проекту бюджета. Я рассчитываю, что уже в понедельник состоится первое обсуждение бюджета в Совете Федерации. И предложения губернаторского корпуса, которые прозвучали здесь сегодня, будут учтены при доработке и обсуждении бюджета, - отметил Дмитрий Азаров.
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