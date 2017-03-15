Бюджет Самары пополнится на 10,5 миллиардов рублей

Поправки в бюджет вызваны необходимостью отразить в бюджете на 2017 год 10,5 миллиарда рублей. Из них 4,4 миллиарда – это субсидии на решение вопросов местного значения. Еще 6,1 миллиарда рублей составляют субвенции на реализацию переданных государственных полномочий.

Согласно озвученным на думском комитете по бюджету данным, 617,9 миллиона рублей планируется направить на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона, который примет матчи чемпионата мира 2018 года. На эти деньги будет приобретаться жилье у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 287,9 миллиона запланированы на проектирование и ремонт Струковского сада, 407,7 миллиона – на проектирование и капитальный ремонт площади им. В.В. Куйбышева, включая ремонт четырех прилегающих скверов. Еще 1,9 миллиарда рублей будут направлены на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Члены комитета по бюджету одобрили поправки, которые теперь должны быть приняты на пленарном заседании думы в четверг, 16 марта.