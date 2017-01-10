«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили

Как пишут «Ведомости», начальная цена Лады Гранта в кузове «седан» увеличилась на 1,6% - до 389, 9 тысяч рублей. Лада Веста теперь стоит от 545,9 тысяч рублей (рост на 3,2%).В прошлом году цены на автомобили Лада менялись дважды: в феврале (на все автомобили, кроме Весты, хетчбэка Икс-Рей и Приоры в кузове «седан») и в мае (Веста, Икс-Рей и Приора). Тогда в среднем модели подорожали менее чем на 5%.