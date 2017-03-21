Поздравления с Днем работника ЖКХ от первых лиц Самары

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!Сфера бытового обслуживания и ЖКХ является жизненно важной для каждого жителя региона. Вы обеспечиваете людей самым необходимым: водой, теплом, светом, создаете для них комфортные условия жизни. От вашей добросовестной работы во многом зависят темпы развития губернии, социальная стабильность Самарской области, благополучие наших сограждан и уровень доверия населения к власти.Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве происходят позитивные перемены, призванные решить копившиеся десятилетиями проблемы отрасли. За время реализации региональной программы капитального ремонта обновлено более 2100 многоквартирных домов. В областной фонд на эти цели в 2016 году поступило свыше 3 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в позапрошлом году. Люди увидели реальные результаты проделанной работы, что позволило повысить собираемость взносов до максимального значения.Нам еще очень многое предстоит сделать. Региональное правительство во взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными советами микрорайонов и активными, неравнодушными гражданами будет настойчиво добиваться, чтобы все управляющие компании работали честно, прозрачно, в интересах людей. Уверен, что наши совместные усилия обязательно принесут желаемый результат.Выражаю искреннюю благодарность работникам и ветеранам бытового обслуживания и ЖКХ за профессионализм, ответственность и высокую самоотдачу при выполнении самых сложных задач, созидательный труд на благо губернии.От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне!Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области! От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!Ваш ежедневный труд важен для каждого человека и в прямом смысле слова обеспечивает нам безопасную и комфортную жизнь. Именно благодаря вам в наши дома поступают вода, газ, тепло и свет, благоустраиваются парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Развитие сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства является одним из самых точных индикаторов благополучия общества и социально-экономического развития региона в целом.Труженики сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения Самарской области - настоящие профессионалы своего дела, любящие свое дело, зачастую работающие в тяжелейших условиях, в любую погоду.Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин всегда подчеркивает, что сегодня для совершенствования контроля в отрасли ЖКХ необходимо усиливать работу с общественными советами и советами многоквартирных домов, привлекать самих собственников жилья. Только общими усилиями мы сможем решить все поставленные задачи.Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд и пожелания крепкого здоровья, энергии и сил, успехов в труде. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!Уважаемые работники и ветераны отрасли городского хозяйства! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Вы выбрали для себя нелегкую профессию, ведь от результатов вашего труда напрямую зависят уровень, качество жизни и настроение людей. На ваших плечах лежит груз ответственности за бытовой комфорт и удобство всех без исключения самарцев.Последние годы были не самыми простыми как для Самары, так и для отрасли ЖКХ в целом. Но несмотря на все трудности, всем нам есть чем гордиться. Была проведена огромная работа, в результате которой мы добились серьезных успехов.Идет масштабное обновление инженерных сетей, становится прозрачнее работа в сфере коммунальных услуг. Мы эффективно применяем новые подходы к наведению порядка в городе.Нужно сделать так, чтобы отрасль городского хозяйства была одной из самых передовых в сравнении с другими городами. Поэтому необходимо активно внедрять инновационный опыт, применять электронные технологии.Впереди - Чемпионат мира по футболу, и мы вышли, выражаясь спортивным языком, на финишную прямую. Перед нами стоят глобальные задачи, которые необходимо непременно выполнить.Для этого нужно более грамотно выстроить процессы уборки в соответствии с техническими требованиями, в соответствии с ожиданиями жителей. Важно четко понимать, какие стратегические задачи нам необходимо решить, только тогда будет заметен эффект повышения качества жизни наших горожан.Дорогие друзья! Разрешите от лица всех жителей города выразить вам благодарность. Труд работников сферы городского хозяйства - ежедневная кропотливая работа, которая порой остается незамеченной, однако от этого она не становится менее нужной. Вот и сейчас весенний период требует от работников коммунальных служб максимальной концентрации и отдачи.Многие из вас встречают свой профессиональный праздник на рабочих местах. Но тем не менее я желаю вам хорошего настроения, стабильного развития, новых успехов и достижений!Уважаемые работники ЖКХ и сферы услуг! От имени депутатов думы г.о. Самара примите искренние поздравления с профессиональным праздником!От вашей работы зависят хорошее настроение и комфорт всех горожан. На ваших плечах - ответственность за важнейшую часть жизни Самары: чистоту улиц, благоустройство дворов, уют в подъездах и на лестничных площадках, обслуживание в ателье, различных мастерских и салонах красоты.ЖКХ по праву считается одной из самых сложных отраслей городского хозяйства. Людям, которые работают в этой сфере, требуются и профессионализм, и дисциплина, и смекалка, им приходится заниматься тяжелым физическим трудом, выходить на вверенный участок днем и ночью, в снег и дождь, в жару и холод. Занятость в сфере услуг требует огромной выдержки, постоянного самоконтроля, ответственного отношения.Ваша работа отнимает много сил и здоровья, и если она выполнена хорошо - ее зачастую не замечают. Сегодня я хочу сказать вам спасибо от имени всех горожан, пожелать благополучия, понимания, благодарности - ведь без вас Самара не сможет прожить ни одного дня!