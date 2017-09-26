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Час пешком. По Ново-Садовой от Перекрестка до Фабрики-кухни

Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

Длина маршрута 2,5 километра. Время гуляния 30-40 минут.
 
Наша сегодняшняя прогулка, как говаривали раньше редакторы, привязана к информационным поводам. Так и прогуляемся - от одного повода до другого, по улице Ново-Садовой - образцовой советской улице, которая сегодня обретает новые смыслы. 
 
Перекресток 
 
Первый новостной повод - это грядущее открытие улицы Ново-Садовой в самом начале - от Полевой до Первомайской. Наконец-то снят забор, который почти пять лет перегораживал Ново-Садовую. И можно окинуть взглядом этот интереснейший перекресток и ансамбль. Сейчас декоративные колонны и указатель «Октябрьский район» демонтированы, пострадали от стройки сквер и его ограда. Судя по всему, площадь в скором времени преобразится. Но давайте представим себе это место, скажем, 60 лет назад. Осенью 1957 года, за две недели до запуска первого спутника. 
 
Площадь соцземледелия и Дом сельского хозяйства 
 
 По Ново-Садовой, мимо низкой гранитной стенки сквера, бежал трамвай, в самом сквере установлена статуя счастливого отца с ребенком. Один из самых больших домов в городе - символ новой жизни села - 8-10-этажный, на целый квартал, дом по проекту Щербачева-младшего. Увы, как и многое тогда, проект реализован частично. Причем реализована наименее интересная его часть. Щербачев нарисовал еще и четырехэтажный корпус - до Полевой, с концертным залом, библиотекой и очень смелой конструктивистской архитектурой. Увы, сегодня от Дома сельского хозяйства мало что осталось. Часть его крайне неуважительно отремонтирована, часть продолжает руинироваться. 
 
«Сталинские» дома 
 
Этот район и сама площадь - заповедник сталинской архитектуры. То есть сталинской по стилю, но построенной в основном уже в середине шестого десятилетия прошлого века. Начиная от Полевой, где стоит на углу один из элитных домов Куйбышева 50-х. На четной стороне - еще один яркий представитель сталинской классики, припозднившийся и еле успевший до начала борьбы с излишествами и поэтому особенно плотно излишествами напичканный. Самое интересное место - угол дома №4 с Первомайской, где крохотные, но изящные балкончики вписаны архитектором Шафраном в лоджии. До улицы Осипенко по обеим сторонам Ново-Садовой стоят очень интересные «сталинские» дома. Не шедевры, но уже почтенные 60-летние старички. 

Секретный конструктивизм 
 
Среди этих напыщенных советских махин укрылся совершенно неприметный, спрятанный в глубине шедевр конструктивизма. Первый советский микрорайон города - Ново-Садовая 8/1-8/4. Первомайский. Для его проектирования в 1927 году провели всесоюзный конкурс. Под председательством самого Щусева! В итоге по рекомендации жюри был реализован проект Г. Вольфензона, получивший третье место. Дома стоят под углом к сетке улиц, но с учетом ландшафта. Конструктивизм здесь не очень ярок, и от него за 90 лет мало осталось, но это самый первый микрорайон нашего города! 
 
«Облбибл» и «Сипа» 
 
 Про перекресток Ново-Садовой и Осипенко можно рассказывать долго и много. Сейчас его образ сильно изменился из-за станции метро и изменится еще сильнее, когда «рашпиль» станет белым. В сквере стоит, наверное, лучшая работа Ивана Мельникова - «Дети тыла - фронту». Это прекрасный пример того, как деликатно и трогательно, но при этом точно может быть решена эта тема - дети и война. А вокруг - ровесники бронзовых детей тыла. «Сипа» - одно из самых модных мест городской тусовки. Если хотите узнать, как выглядит современная молодежь - приходите сюда и на площадку перед областной библиотекой, давно облюбованную скейтерами и модными подростками. 
 
Вечная «Мелодия» 
 
За библиотекой притаилось одно из культовых мест нашего города. Здесь в цоколе был главный музыкальный магазин «Мелодия». У входа терлись типы, предлагавшие задорого фирменный винил, «демократов» и редкости «Мелодии». Потом вместо винила появились компакты, но место было не менее вожделенным. И все, кто занимался музыкой, знали эти стеклянные двери. Теперь вся магия исчезла. А жаль. Неплохо было бы возродить на старом, намоленном меломанами месте хороший музыкальный магазин! 
 
Брежневская стабильность 
 
Если участок до Осипенко в основном представлял нам образцовый город сталинской эпохи, то от Осипенко, начиная с домов с мозаикой и библиотеки, - город развитого социализма. Длинные девятиэтажки с магазинами и соцкультбытом на первых этажах. Настоящий триумф потребительства. Огромный гастроном в доме №24 поражал воображение, хотя сейчас он весь легко вместился бы в хлебный отдел крупного маркета. В домах жили инженеры и преподаватели, из окон летними вечерами доносились Высоцкий и Beatles. Это ведь тоже было формой общественного вызова - громко слушать ТАКУЮ музыку. А теперь про нее рассказывают в музее. 
 
Валютный рай 
 
 На нечетной стороне есть еще одно утраченное место силы - магазин «Березка». Тот самый, что торговал за валюту. Точнее, за чеки. И валюта, и чеки тогда были просто запредельной вещью. Помнится, году в 1981-м один мальчик принес в школу тайком чек на 1 копейку! Такие были. У нас руки тряслись при взгляде на такое сокровище. Теперь здесь просто магазин. А в годы перестройки и начала рынка это был мир мечты. 
 
Музей рок-н-ролла 
 
Похоже, что скоро в Самаре появится первый муниципальный музей рок-н-ролла. В здании рядом со «Звездой» заканчиваются работы, и уже через несколько месяцев музей примет первых посетителей. Здесь будут выставлены вещи и музыкальные инструменты английских и американских «звезд». Гитара Маккартни, одежка Клэптона, часы Харрисона. А раньше здесь был клуб завода, который сам делал часы. Пусть и не для Харрисона. Еще одна история о том, как глобализация меняет нашу жизнь здесь и сейчас. 
 
Обнаженная Фабрика-кухня 
 
Ну а мы подойдем ко второму информационному поводу нашей прогулки - Фабрике-кухне. Сейчас самое время. В начале сентября самарская общественность была обеспокоена тем, что реставрационные работы приостановлены и здание находится под угрозой обрушения. Ситуация меняется в лучшую сторону, и уже в начале октября работы возобновятся. А сейчас можно полюбоваться на скелет Фабрики-кухни - ее железобетонные кости 85-летней давности. Сейчас Фабрика-кухня - это особенное, очень запоминающееся зрелище. Спешите видеть! 

 
Дата: 23 сентября 2017 , 10:10
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Автор текста: Илья Сульдин
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