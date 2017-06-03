Проспект Масленникова: по руинам завода до городка часовщиков





Длина маршрута 2,5 километра. Время гуляния 40 минут.

Конец весны и начало лета - время самой яркой и сочной зелени. Она скрывает изъяны архитектуры и даже руинам придает романтичность и благородство. Нет лучшего времени, чтобы с легкой грустью взирать на них. Поэтому у нашей сегодняшней прогулки немного грустная тема - воспоминание об индустриальном городе.

Индустриальная эпоха закончилась. Это объективное состояние современного мира и в России, и за ее пределами. Мы все это понимаем, но, видя на месте славных некогда заводов бескрайние руины, не можем не чувствовать ностальгии по тем славным промышленным временам.

Здесь был завод

Начнем свой путь на территории завода имени Масленникова. На ней еще стоят старые здания, но основная территория достойна того, чтобы снять здесь продолжение «Сталкера». Завод начал работать еще в 1911 году и производил капсюли для снарядов в Первую мировую. Здесь работали Николай Шверник - в будущем лидер советских профсоюзов - и Валериан Куйбышев, давший имя городу. В мирное время ЗИМ продолжал работать на оборонку, но известен по всему СССР был своими часами. В каждой советской семье были часы с маркой «ЗИМ» или «Победа». Сегодня заходить вглубь территории не рекомендуется - это и в самом деле территория для сталкеров, пропитанная легендами о бункерах, секретных подземных цехах и тиканье, похожем на стрекот цикад, которое слышно здесь по ночам.

Проходная

Здание советской эпохи украшено двумя орденами, которые завод получил за доблестный труд во время Великой Отечественной и в мирное время. Стоя здесь, можно окинуть взором архитектурный ансамбль Ново-Садовой. Новоотремонтированный фонтан бьет в небо упругими струями, и можно представить, как слева высился цех №155, на фабрике-кухне для рабочих готовились тысячи одинаковых обедов, у стелы памяти борцов революции лежали живые цветы, а сквер вокруг был ухожен и красив. Все виды общественного транспорта встречались здесь, на этой площади, чтобы развести домой тысячи рабочих ЗИМа. Транспорт остался, а рабочих уже нет.

«Звезда»

Сразу на выходе из проходной завода посмотрите направо. Это «Звезда», которую мы все видели миллион раз и не задумывались о том, что перед нами одно из лучших самарских зданий в стиле советского модернизма. Это первый большой проект Юрия Храмова, его заявка на вечность. Здание и сейчас выглядит очень стильно, несмотря на бездарные переделки и рекламную шелуху. А в год открытия огромный объем стеклянного фасада, пронизанный светом, просто поразил куйбышевцев - это было первое появление современной архитектуры после сталинского имперства и хрущоб. А какие здесь были концерты! Все великие барды пели здесь в годы, когда «Груша» была под запретом. Здесь прошло единственное шоу «Фураги», культовое и задавшее всю эту моду. Здесь до совсем недавнего времени дул «Сквозняк»... Что и говорить, места легендарные!

Фабрика-кухня

Здесь, кстати, «Сквозняк» начинался. Но известна Фабрика-кухня не этим. Сейчас ей возвращают первоначальный конструктивистский облик, через год здесь откроется филиал Государственного центра современного искусства, само здание - один из лучших образцов советской архитектуры 30-х - новаторской и смелой. Архитектор здания - женщина, Екатерина Максимова. И это здание удалось отстоять от девелоперов объединенными силами активистов, международной общественности, при поддержке властей самого разного уровня. История, которая начиналась как личная борьба за памятник модернизма нескольких человек, в конце концов привела к реализации огромного и очень нужного проекта. В результате не только будет сохранен памятник, но и появится огромный выставочный комплекс. Сейчас, пока идет реставрация, самое время посмотреть на главную уникальность Фабрики-кухни - ее железобетонные конструкции.





Казармы черных гусар

Перейдем проспект Масленникова. Он назван в честь Александра Масленникова - коренного питерца, который был в Самаре два раза по три месяца и участвовал в установлении Советской власти в нашем городе. На заводе своего имени не работал никогда. Такие вот изгибы истории. Воинская часть, перед воротами которой мы оказались, была построена в 1910 году. Казармы проектировались по образцу знаменитых Николаевских казарм в Москве. Здесь до революции размещался легендарный полк Александрийских черных гусар. Их официальной эмблемой были череп и скрещенные кости. Сами здания казарм являются памятником архитектуры, ну а история гусарского полка рассказана в фильме «Бессмертные. 5-й гусарский Александрийский полк». Здесь и сейчас воинская часть, поэтому попасть на территорию затруднительно, но казармы частично можно рассмотреть из-за забора.

(Не) Последние бараки

Вернемся на нечетную сторону и пройдем мимо стадиона «Волга». Ему почти 90 лет, и раньше он также относился к заводу. Здесь не было особо знаменитых матчей, и сегодня стадион ничем не примечателен. Хотя здесь тренируется одна из лучших самарских команд по американскому футболу! Этот экзотический вид спорта развивается в городе, и если повезет, можно увидеть тренировку. Чуть выше по ходу - старые заводские бараки. Можно сколько угодно рассуждать о прелестях социализма, но вот эти здания очень наглядно показывают, каким был быт рабочих. Да, время эти дома не пощадило, но и 30, и 50 лет назад это был символ убожества. Увы, многие из этих символов до сих пор обитаемы.

Городок часовщиков

По улице Скляренко пройдем в сторону Николая Панова. Здесь на углу еще один памятник социалистического быта - общежитие завода. Отсюда начинается городок часовщиков - его часть на улице Часовой и вокруг представляет большой интерес. Эти дома были построены в 20-е и 30-е годы. Та их часть, что стоит на Панова, - более старая и скромная, дома построены 90 лет назад по проекту, выполненному собственными силами завода, и образовывали замкнутые дворы с ледниками и сараями в середине. А вот дальше, на улице Часовой, городок приобретает размах и масштаб. Здесь можно просто побродить по дворам, в которых сохранилась очень уютная атмосфера. Здания, построенные в середине 30-х для руководства и инженерного состава завода, были спроектированы в период перехода от конструктивизма к сталинской архитектуре и поэтому соединяют в себе черты обоих стилей. Где-то больше конструктивизма, где-то бросаются в глаза элементы сталинского ампира. Район был спроектирован и построен очень цельно, но сейчас здесь царят запустение и архитектурная чересполосица. Впрочем, если зайти, например, во двор дома №6-8, то можно запросто представить, как выглядел этот район в те годы, когда часы «ЗИМ» тикали миллионами по всему миру. И, конечно, нельзя не восхититься той соразмерности человеку, которая здесь существует. Это не старый город в традиционном его понимании, но возраст - больше 80 лет - все-таки чувствуется, а зелень и тишина района придают ему особый уют.