Улица Вилоновская: от музея до синагоги





Длина маршрута 2 километра. Время гуляния 30-40 минут.

Когда цветут сады, куда идти, как не на Садовую улицу? Пройдитесь, и в пути вы снова почувствуете аромат той эпохи, когда здесь цвели сады. И это будет самый настоящий аромат сирени, черемухи, вишни и яблони. Они тут еще растут - поддерживают название. Сад - один из символов рая, но нам, земным и грешным людям, чтобы добраться до сада, нужно пройти очищение. Поэтому мы начнем нашу прогулку у подножия самого высокого дома города, в центре урбанистического ада Самары.





Небоскреб

Перекресток с Вилоновской. Дом высотой в 34 этажа, против которого выступали, кажется, все, построен, и к нему постепенно привыкает глаз. На этом месте стоял памятник - здание детского диспансера, которое было уничтожено незаконно. Скромный особняк самарской эклектики с элементами модерна. Глядя на гигантский дом снизу вверх, понимаешь истинный смысл песни Вилли Токарева: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой!».

Перекресток

Но и этот небоскреб покажется красавцем, если окинуть взглядом весь перекресток. С одной стороны - обреченные домики в один-два этажа жмутся к земле. С другой стороны - то, на что их обрекают. Пустующее офисное здание, построенное много лет назад с нарушениями, и совершенно непонятного назначения пустырь перед ним с брошенным подземным паркингом. Напротив 34-этажки - недостроенный брошенный монстр. Еще один из памятников эпохе обманутых дольщиков. Дом стоит уже больше десяти лет. Деревьев на этом перекрестке нет. Поэтому мы двинемся к садам.

Бельгийское посольство

Квартал почти полностью снесен и застроен многоэтажками, но даже здесь сохранились островки нетронутой истории. Дом №166, в котором, на счастье, в годы войны размещалось бельгийское посольство. Этот трехэтажный дом с элементами модерна, если не учитывать слишком радостный окрас, словно попал сюда из московских переулков. Там и внутри до недавнего времени были вполне аутентичные коммуналки.

Мемориал

Постарайтесь внимательно взглянуть на музей им. Алабина, бывший мемориал Ленина. Это один из памятников советского модернизма. Построенный уже на изломе эпохи, он воплотил в себя все архитектурные идеи эпохи развитого социализма. Размах архитектурного ансамбля впечатляет. Хотя его частично застроили, а масштаб сильно изменили многоэтажки вокруг. Но это одно из лучших общественных пространств города, прекрасный памятник развитого социализма.

«Верола»

А в следующем квартале - не менее масштабный и тоже действующий памятник: макаронная фабрика «Верола». Построенная 135 лет назад немецким купцом и промышленником Оскаром Кеницером, фабрика производила 600 пудов (примерно 10 тонн) итальянских макарон в сутки. Производит она макароны и сейчас.





Застройка

Напротив макаронной фабрики - квартал старой самарской застройки, пока еще нетронутый, медленно разрушающийся, но с несколькими очень интересными домами. К сожалению, памятниками они не являются, поэтому будут снесены в рамках проекта «Пять кварталов». Стоит поторопиться, если вы хотите увидеть этот уголок старой Самары таким, каким он был сто лет назад. Здесь в это очень просто поверить.





Первый светофор

На углу с улицей Льва Толстого висит первый самарский светофор. Ну, конечно, не тот самый, а его внук или правнук. В следующем году этому светофору исполняется 70 лет. Попал он именно на этот перекресток, потому что важнейшей трассой была дорога от железнодорожного вокзала до речного, а еще рядом было управление ОРУДа - так называлась автоинспекция.





Сады Садовой

В следующем квартале начинаешь потихоньку понимать, почему улица называется Садовой. Газоны и палисадники во дворах и отдельные цветущие деревья - все это создает неповторимый облик старого города. Не забывайте смотреть вокруг, здесь тоже немало интересных домиков. Например, №103 - деревянный дом в модерне.

Заповедная Самара

Квартал между улицами Некрасовской и Ленинградской - это одна из жемчужин старой Самары. С любой точки зрения. В угловом доме жил Валериан Куйбышев, здесь множество живописных видов и удивительных архитектурных форм самостроя. И здесь цветут сады. Пусть небольшие, но все же. А во дворе дома №58 - просто уголок старой Самары 1960-1970-х. Голубятня, покосившийся некрашеный забор, а за ним в глубине двора - сад. Маленький, но вишневый. Сегодня вишни цветут, приходите посмотреть сквозь время.

«Арт-Лофт»

Когда вы вдоволь насладитесь запахом сирени, черемухи и вишни, дойдете до угла улицы Ленинградской. И здесь перед вами предстанет новейшая достопримечательность Самары - творческая республика «Арт-Лофт». В старом многоэтажном здании сегодня можно найти все - от курсов йоги, вокала и чего угодно до арт-студий и букинистических лавок. Зайдите и посмотрите на первый в Самаре лофт.





Синагога

Чуть дальше - одна из самых странных достопримечательностей Самары: хоральная синагога. До сих пор - одна из крупнейших в Европе. Великолепное здание, настоящий памятник архитектуры. Несмотря на то, что здание еще в 1990-е годы было возвращено верующим, оно стоит брошенным, формально в статусе «реставрации». Кстати, если соблюдать правила безопасности, можно даже попасть внутрь. Но только очень осторожно, здание сильно ветшает, да и сторожа с соседней базы могут услышать, но оно того стоит.

Вне времени

Самые первые, а на нашем пути - последние кварталы Садовой цветут. Здесь еще много места для деревьев, и, если обернуться от Ленинградской, можно увидеть, что еще есть над Садовой «зеленый коридор» - это когда деревья смыкаются кронами над дорогой. Квартал от улицы Венцека - еще один заповедник. Здесь невозможно понять, что за время на дворе. Машины, пластиковые окна и антенны подсказывают. Все дворы вокруг проходные, в каждом - деревянный нужник. Нужно и важно сохранить и такую Самару. И этот квартал любому европейцу будет намного интересней перекрестка с Вилоновской.





Мост эпох

А там, где кончается улица Садовая и дорога постепенно спускается в сторону реки Самары, в густых, почти лесных зарослях стоит каменный мост. Сквозь рельсы на нем выросли деревья, и вся сцена напоминает фильм «Сталкер». Но это не антиутопия, а скорее осколок Атлантиды. Мост был построен в годы, когда Самара считалась русским Чикаго, и был частью ветки, которая связывала порт, амбары на Самаре и станцию. К берегу Самары здесь не выйдешь. Поэтому наш маршрут заканчивается у этого моста из прошлой эпохи. Здесь можно о многом подумать, пока в воздухе пахнет сиренью. Как всегда было в Самаре на улице Садовой.