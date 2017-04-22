Ленинская прогулка в Самаре: по маршруту вождя мирового пролетариата

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22 апреля - день рождения Ленина. Володи Ульянова, который стал Лениным в нашем городе. У Володи инициация была сложная, учитывая его роль в мировой истории, и растянулась на несколько лет. Но главные обряды посвящения прошли с будущим вождем мирового пролетариата именно здесь, в нашем славном граде.

В год столетия революции активно обсуждается роль Ленина в отечественной и мировой истории. Независимо от оценок, по факту, Владимир Ульянов - самый влиятельный наш политик последних ста лет, а Октябрьская революция кардинально изменила ход мировой истории (интересно, что будут обсуждать в год ее тысячелетия?). Получается, эти изменения и вся история XX века в значительной степени закладывались здесь, в Самаре. Перенесемся на 125 лет назад и попробуем представить, как прожил свой 22-й день рождения Володя Ульянов.

По дороге с Ильичом

22 апреля 1892 года, пятница. Володя уже сдал 31 (!) экзамен в университет экстерном и ждет официального разрешения на работу. Правда, при помощи адвоката Хардина и поддержке окружного судьи Анненкова Владимир Ильич уже работает в суде, помощником того же Хардина. Поэтому в свой 22-й день рождения с утра пораньше он отправился на службу. Завтракал дома. Квартира в доме Рытикова сейчас мемориальный музей. Стоит зайти сюда и взглянуть на быт будущего вождя. Наверное, он пил с утра чай и ел пироги, которые любила печь мать. А потом, переодевшись в сюртук (единственный период жизни, когда Ульянов был служащим), отправлялся на работу, на Алексеевскую площадь, в суд.

Все, что изменилось

Что видел Володя, выйдя из дома, и можем увидеть мы сейчас? Пожалуй, неизменными остались только два дома напротив, хотя, конечно, сто лет назад они выглядели поновее. От дома хорошо был виден строящийся на площади собор. Строительство на тот момент было почти закончено, еще не установлены купола, не завершена отделка, но мощное здание уже сильно ломает низкий горизонт провинциальной Самары. В сторону собора и пошел Володя, наверное, чтобы сесть на конку и доехать до работы. Пешком далековато, а на извозчика у помощника присяжного поверенного лишнего алтына не было.

Двухэтажная Самара

Вместо собора теперь оперный театр. Вокруг - дома советской эпохи. Но стоит нырнуть на Молодогвардейскую, и вот она - Самара эпохи Ульянова. В те времена улица называлась Соборной и по ней ходила конка. Если идти и смотреть по сторонам, то можно с высокой долей вероятности сказать: не видели проезжавшего мимо Ульянова дома, построенные в стиле модерн и в эклектике, а также «сталинки». Деревянные развалюхи, скорее всего, уже смотрели на мир подслеповатыми окнами и отражали яркое весеннее солнце 1892 года. Вместо «Юности» стояли одноэтажные лавки, за ними Троицкий собор (на его месте - Дом специалистов). Ни одного жилого здания выше трех этажей в Самаре тогда еще не было! Сворачиваем на Заводскую (она же Венцека) - здесь тоже многое сохранилось с той эпохи. На Алексеевской площади, там, где сейчас стоит памятник Ленину, стоял памятник Александру II. Новенький, всего три года, как поставили его самарцы по инициативе Алабина. Вот и суд.

Когда тебе исполняется 22

Скорее всего, особо много времени в суде Ульянов не проводил. Он и работал в основном благодаря покровительству Хардина и попустительству Анненкова, поэтому рабочий день, начавшийся в девять, вряд ли был долгим. Куда отправиться в Самаре в свое 22-летие? Наверное, для начала Володя зашел в живописные классы художника Бурова - они тут рядом, надо только перейти Заводскую. Посидев немного и понаблюдав, как рисуют ученики, Ульянов выходит, оглядываясь, и неожиданно направляется в сторону Вознесенского собора. Обойдя квартал кругом и убедившись, что его никто не видит, Володя возвращается по нечетной стороне Дворянской к площади и, немного не доходя, стучится в дверь красивого дома в русском стиле (ул. Куйбышева, 65). Здесь живет Марина Голубева-Яснева. Революционерка и, скорее всего, самая первая сердечная подруга вождя.

Праздник, который с тобой

Когда тебе 22, все вокруг - сплошной праздник. И поэтому далее Володя направляется по Дворянской в сторону Коммерческого клуба, где его уже заждались друзья. Пятиэтажный дом в приземистом городе, клуб тогда воспринимался примерно как высотка «Трансгруза» сейчас. Здесь собиралась не столько деловая элита, сколько прогрессивная молодежь, как бизнесовая, так и просто модная.

Володю здесь знали и уважали. Еще бы, брат казненного революционера! Не посаженного на 15 суток, а повешенного. За покушение на царя. Но в этот день о таком мрачном событии не вспоминали. Конечно, Володя помнил про старшего брата, резала боль оттого, что не может похвалиться ему своими успехами, поделиться заботами… Мир дрогнет, как Володя отомстит за Сашу, но сейчас никто, конечно, не обращает внимания, как среди радостных поздравлений и тостов мрачнеет лицо именинника и странным блеском загораются глаза. А нет, заметили! Товарищ Володи Алексей Скляренко увидел, что друг его мрачен. И вот, собравшись небольшой компанией, они отправляются дальше - в кухмистерскую фон Вакано.

Пивной дворец

Сейчас это роскошное здание стоит за забором и медленно разрушается. А вот во времена Ульянова тут было очень и очень весело. Большой зал, самое свежее пиво, прекрасная компания и вполне демократичная атмосфера. Это был прообраз «Дна», его благородная австрийская бабушка. Кухмистерская работала допоздна, пиво стоило недорого, возможно, Володя и друзья задерживались здесь частенько. Наверное, и в праздничный день без пяти-шести кружек не обошлось. Чтобы проветриться, ходили в Струковский сад. С Волги дул резкий, но приятный весенний ветер. Все шли и спорили о будущем - своем и России, о борьбе и свободе, о революции. Какие мысли теснились 125 лет назад в кудрявой умной голове Володи? Мы не узнаем доподлинно. Но можно представить, как потом, когда Володя бежал домой, он думал, что мама поругает, хоть ему и 22 года, уже и пиво он пьет, в суде работает, но мама поругает, потому что обещал прийти пораньше, а не получилось… От великого до смешного - всего один шаг по улице Рабочей.