Волга и пиво. Прогулка по Ульяновской

Короткая улица, но очень разная и очень самарская по контрастам - архитектурным, историческим и житейским. А главное, что эта улица приведет нас на «дно». А где еще отметить 149-летие корреспондента нашей газеты Максима Горького и приход весны? Только тут! Припав к вечному источнику живительной влаги. Но это будет в конце пути. А начнем мы его от крытого рынка.

Рынок

Зайдите внутрь и поднимите голову. Обратите внимание на металлические конструкции. Раньше на крыше еще были огромные окна, добавлявшие зданию воздушности. А все потому, что здание рынка - это вывезенный из Германии после войны авиационный ангар. Архитектор Щербачев только приспособил его к рыночным целям. На этот рынок есть смысл вести туристов, да и самому ходить тоже - здесь лучшее мясо в городе, и не только мясо. Но Великий пост еще не завершен, поэтому продолжим путь налегке.

Застройка

Надо сказать, что эта часть города еще полтора века назад была окраиной, причем окраиной, скажем так, непрестижной. Поэтому особых памятников в этой части улицы не сохранилось, зато остались элементы застройки, отдельные здания и небольшие уголки непарадной старой Самары. Рядом с перекрестком Ульяновская-Буянова еще можно найти дворики, где в мае будет цвести сирень, а летом - мальва. Это в основном дома мещан и мелких торговцев. Сей- час здесь тоже живет рыночный люд, правда, национальный состав поменялся сильно, и русская речь здесь звучит наравне с восточными и южными языками. Самые приятные домики на Ульяновской - деревянный резной дом №97 и дом №75 с эркером, шпилем и старинным цветным остеклением.

План 1840

Это был один из первых документов, регламентирующих развитие Самары. Согласно ему улица Симбирская (Ульяновская) была границей города. Всего 177 лет назад это был край города, за которым расстилались поля с деревеньками, дачками и мельницами. Теперь здесь край старого центра с уникальной атмосферой - микс эпох совершенно разных, но уже отдаленных - сороковые XX века и восьмидесятые XIX соединяются в нечто неповторимо самарское.

Здесь снимали кино

Видимо, режиссер Сергей Урсуляк, когда снимал по Гроссману сериал «Жизнь и судьба», тоже почувствовал эту атмосферу. Улицу Шапошникова снимали здесь, на перекрестке с Ленинской, в конце марта 2011 года. И надо сказать, что улица Ульяновская легче всего преобразилась в улицу военной эпохи - достаточно было повесить вывески и поменять машины. Дома с подслеповатыми окнами, покрашенные в непонятный цвет, вписались идеально!

Мансарда

На этой улице есть много таких интересных мелких моментов, что перечислить все просто не представляется возможным. Но вот один из них: на углу с улицей Садовой стоит один из очень немногих в Самаре дом с мансардой. Посмотрите на него: он почти из Парижа и неведомо как оказался в Самаре. А напротив, теперь окруженный новостройками, стоит особняк, в котором в советские времена жил владыка - глава Самарской епархии. И в порядке осуждения церкви нам, советским школьникам, говорили: посмотрите - один человек живет в таком огромном доме. Сейчас этот особняк может произвести впечатление только как образчик провинциальной эклектики конца позапрошлого века.

Малаховский ковчег

А за углом, на Садовой, спрятался архитектурный шедевр совсем другой эпохи. Этот дом, спроектированный Сергеем Малаховым, является отзвуком, или внушительным осколком, концепции бюро «Ковчег» - такие дома предполагалось строить в каждом историческом квартале, не разрушая историческую среду, чтобы переселять в этот «ковчег» жителей самого квартала на период реконструкции и реставрации. Теперь окружающая застройка почти полностью уничтожена, а дом в ультрамодном когда-то «голландском» стиле образовал неожиданный ансамбль с памятником модерна - зданием театра «Самарская площадь».

КуАИ

А это, скорее, антипамятник из эпохи 90-х. Огромное здание, занятое сейчас торговым центром «Вавилон». Тут, конечно, много интересного, и прекрасная одноименная галерея, где проходит сейчас выставка гобеленов Алексея Бандуры. И все это было бы прекрасно, но… Раньше здесь был корпус авиационного института. Одно из старейших и уважаемых учебных зданий в городе превратилось в торговый центр, что достаточно символично для самарских 90-х.

Угловые фасады

На углу улиц Ульяновской и Галактионовской стоят друг напротив друга два старинных дома с такой характерной для старой Самары архитектурной деталью, как угловой фасад. Бывший доходный дом Кошелевой (сейчас - гостиница «Европа») - один из самых ухоженных архитектурных памятников города. Его соседу напротив повезло меньше, но это единственный такой перекресток с двумя угловыми фасадами во всей Самаре.

«Строяк»

Одно из главных зданий на улице Ульяновской - это строительный институт. Сейчас он после грандиозного объединения с политехом называется АСИ СамГТУ, но все помнят КуИСИ. Это огромный комплекс, занимающий почти квартал с историческим зданием, выходящим на улицу Молодогвардейскую. До революции здесь размещалось коммерческое училище. В 1931 году зданию надстроили еще два этажа, и оно приобрело свой массивный современный вид. Потом пристроили еще один корпус, и еще один. Сегодня здесь учатся тысячи студентов, ну а старое здание до сих пор хранит в себе залежи рисунков, старых чертежей и сломанных кульманов. Напротив института - достопримечательность новой эпохи, «Европейский квартал» - амбициозный и неудобный для жильцов, он еще долго будет нам напоминать об эпохе «понта любой ценой».

Лестница и ВЦ

На углу с Чапаевской улица Ульяновская заканчивается. Дальше вниз ведет лестница, с которой открываются прекрасные виды на весеннюю Волгу. Это самая длинная лестница в Самаре. Слева по ходу движения вы можете увидеть здание вычислительного центра ЦБ РФ. В оригинале это был проект в интернациональном стиле, созданный архитектором Красько еще в 1967 году. Когда уже в середине 90-х после целой серии переделок здание было принято в эксплуатацию, его внешний вид был сильно изуродован коваными решетками, неграмотной облицовкой и штукатуркой. В итоге вместо целостного произведения модернизма мы видим заштукатуренные амбиции.

«Дно»

И вот - финал. «Дно»! На самом деле, раньше по этой улице двигались больше снизу вверх, от пристани до рынка, и вся улица была подчинена этому функционалу, но теперь путь сверху вниз гораздо приятней. Мы не будем описывать все прелести самарского пивзавода - этого уникального комплекса, историческое и архитектурное значение которого для Самары невозможно переоценить. Не будем даже спорить, какой бар «На дне» лучше - старый или новый. Вообще лучше в бар не идти. А пренебречь неизбежной весенней грязью и пойти встречать весну к Волге.