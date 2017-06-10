Волжский проспект: от «струкачей» до исторического городка по немецким лекалам
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
Длина маршрута 1,5 километра.
Время гуляния 30 минут.
Обратили внимание на облака? Какие белые горы в небе парят?! Пока лето медлит, насладимся видами, которые в прохладную погоду становятся еще пронзительней. И прогуляемся по Волжскому проспекту, от самого его начала до третьей очереди набережной, где 11 июня стартует новый городской праздник «ВолгаФест». К его началу обещают, что распогодится. Впрочем, вид, с которого мы начинаем наш маршрут, прекрасен в любую погоду.
Сквер Пушкина
Отсюда открывается канонический вид на город и реку. Тот самый, что навечно поселился на пивной этикетке. И все другие ракурсы и виды отсюда одинаково прекрасны. Закат, восход, сумерки или ясный день - здесь всегда дышится привольно, по - волжски. Сюда надо приводить гостей города, чтоб они почувствовали, что это такое - быть самарцем. Чтобы показать себя знатоком, можно еще и рассказать, например, про то, что раньше основное русло реки проходило там, где сейчас течет Воложка. Поэтому от крепости Самара до Волги было 2,5 километра. Но вернемся в сквер. Разбит он был 115 лет назад по инициативе Альфреда фон Вакано. Памятник Пушкину - уже третий на этом месте. Первый был открыт еще в 1905 году. Тогда в сквере находились павильон и спортивные площадки. Именно спортивная история составляет важную часть легенды сквера. Здесь больше ста лет назад начался самарский теннис, о чем свидетельствует статуя теннисистки, и здесь же прошли первые в городе футбольные матчи.
Косогор
Склон, уходящий от сквера к началу Волжского проспекта, тоже легендарный. Это знаменитый «косогор». Здесь в конце 60-х собирались и сидели на зеленой травке первые самарские хиппи. А еще отсюда прекрасно видно Струковский сад, который начали возрождать.
«Струкачи»
Долгие годы старейший городской парк, чья история насчитывает полтора века, был в запустении. Последнее время Струковский сад выглядел пугающе из-за остова бассейна «Чайка» и полуразрушенных конструкций непонятного уже назначения. Теперь в парке начались серьезные работы по восстановлению и обновлению уникального природно- исторического ландшафта. Скоро здесь снова появятся аттракционы, освещенные аллеи, летний театр и работающий туалет. Ну а мы кидаем короткий прощальный взгляд на старые «Струкачи» и по длинной лестнице от теремка театра драмы спускаемся к началу Волжского проспекта.
Пивзавод
На четной стороне проспекта - главное детище Альфреда фон Вакано и главная гордость самарцев - наш пивзавод. Он достоин отдельной экскурсии, его территория - это целый исторический город, созданный по немецким лекалам, но переживший советскую власть. Можно просто полюбоваться уникальными образцами заводской архитектуры, а можно заглянуть в ресторан «У Вакано», где атмосфера напоминает о 1990-х со всей их лихостью, но сам ресторан вполне безопасен и уютен. Сюда приходят многие гости города и считают его лучшим хотя бы из-за восьми сортов свежего пива прямо с завода.
Иверский монастырь
На этом участке Волжского проспекта особенно заметна оппозиция пивзавода и монастыря. В советские времена Иверский монастырь был закрыт, но после возрождения, благодаря активности матушки-игуменьи Иоанны, сильно расстроился, и теперь на нечетную сторону Волжского проспекта монастырь выходит настоящей крепостной стеной. Самарским старожилам будет интересно вспомнить, как выглядел этот участок проспекта раньше - без колокольни, без стен и без новых зданий монастыря. Такая вот двойственная история - большинство зданий монастыря, основанного 167 лет назад, являются новоделом. Впрочем, через сто или двести лет это различие сотрется.
«Дно»
А напротив монастыря - «Дно». Безусловная самарская достопримечательность. Все приходят сюда, чтобы выпить свежего янтарного «жигуля». Раньше завсегдатаи шли к Волге или располагались по сторонам Ульяновского спуска «на кортах», но сейчас здесь слишком много машин и людей. Бар немного переехал, но легендарный пивняк стоит на месте. Надо сказать, что главный самарский народный бренд выглядит неказисто, но работает исправно.
ГРЭС
Дальше - целый комплекс достопримечательностей. Ансамбль ГРЭС приобрел свой вид в 1934 году. Настоящий пароход с двумя рядами труб, прозрачный благодаря сплошному остеклению и выкрашенный в розовый цвет. Шедевр постконструктивизма! Жаль, что разобрали наклонную галерею, по которой подавался уголь. В стене ГРЭС - окошечко, за ним - восстановленный фонтан 30-х годов, а чуть дальше - памятник, батарея с котиком, который, конечно, приносит счастье при потирании.
Пересылка
На месте снесенной столовой ГРЭС сейчас находится штрафная стоянка, а в 1940-1950-х была пересыльная тюрьма. Здесь перед этапированием в Казахстан сидел нобелевский лауреат, великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын. Об этом напоминает скромная табличка. Само здание пересылки было снесено, а на площадке томятся арестованные и эвакуированные автомобили. О страшном прошлом этого места ничего не напоминает. У соседнего дома отцветают яблони и вишни.
Мозаичный Облсовпроф
Справа по ходу движения перед нами открывается здание областного совета профсоюзов. Оно украшено великолепной мозаикой, наверное, лучшей в Самаре. Два фасада здания, занятого теперь ночным клубом, покрывает мозаичное полотно на тему революционного прошлого и социалистических свершений куйбышевцев. Это великолепное произведение монументального искусства. Отсюда же хорошо видны работы, развернувшиеся на склоне площади Славы, масштаб которых вполне сопоставим с этой мозаикой. Но здесь еще работа кипит, и мы поворачиваемся в сторону набережной.
Самарская красавица
Вторая очередь самарской набережной - от бассейна ЦСКА до «Кинапа». Полтора километра благоустроенного променада. Он был открыт 55 лет назад, над проектом работали лучшие художники и архитекторы города. Ваган Каркарьян рассказывал, как ездил на конкурс лучших скульпторов СССР за статуями, которые украшают набережную сегодня. Было четкое указание: сделать лучшее пространство. На полтора километра набережной приходилось четыре оформленных по-разному зоны.
Одновременно с набережной строились и дома на Волжском проспекте, создавая масштабный, но при этом очень соразмерный городу и ландшафту архитектурный ансамбль. Набережную полностью реконструировали в 2011 году, и теперь около бассейна появился светомузыкальный фонтан, но в эти выходные на него мало кто обратит внимание. Вторая очередь набережной принимает «ВолгаФест», и мы предлагаем вам продолжить свою прогулку по этому прекрасному фестивалю. Тут, конечно, часом не обойдешься, но ничего лучшего в эти выходные вы не найдете!
Длина маршрута 1,5 километра.
Время гуляния 30 минут.
Обратили внимание на облака? Какие белые горы в небе парят?! Пока лето медлит, насладимся видами, которые в прохладную погоду становятся еще пронзительней. И прогуляемся по Волжскому проспекту, от самого его начала до третьей очереди набережной, где 11 июня стартует новый городской праздник «ВолгаФест». К его началу обещают, что распогодится. Впрочем, вид, с которого мы начинаем наш маршрут, прекрасен в любую погоду.
Сквер Пушкина
Отсюда открывается канонический вид на город и реку. Тот самый, что навечно поселился на пивной этикетке. И все другие ракурсы и виды отсюда одинаково прекрасны. Закат, восход, сумерки или ясный день - здесь всегда дышится привольно, по - волжски. Сюда надо приводить гостей города, чтоб они почувствовали, что это такое - быть самарцем. Чтобы показать себя знатоком, можно еще и рассказать, например, про то, что раньше основное русло реки проходило там, где сейчас течет Воложка. Поэтому от крепости Самара до Волги было 2,5 километра. Но вернемся в сквер. Разбит он был 115 лет назад по инициативе Альфреда фон Вакано. Памятник Пушкину - уже третий на этом месте. Первый был открыт еще в 1905 году. Тогда в сквере находились павильон и спортивные площадки. Именно спортивная история составляет важную часть легенды сквера. Здесь больше ста лет назад начался самарский теннис, о чем свидетельствует статуя теннисистки, и здесь же прошли первые в городе футбольные матчи.
Косогор
Склон, уходящий от сквера к началу Волжского проспекта, тоже легендарный. Это знаменитый «косогор». Здесь в конце 60-х собирались и сидели на зеленой травке первые самарские хиппи. А еще отсюда прекрасно видно Струковский сад, который начали возрождать.
«Струкачи»
Долгие годы старейший городской парк, чья история насчитывает полтора века, был в запустении. Последнее время Струковский сад выглядел пугающе из-за остова бассейна «Чайка» и полуразрушенных конструкций непонятного уже назначения. Теперь в парке начались серьезные работы по восстановлению и обновлению уникального природно- исторического ландшафта. Скоро здесь снова появятся аттракционы, освещенные аллеи, летний театр и работающий туалет. Ну а мы кидаем короткий прощальный взгляд на старые «Струкачи» и по длинной лестнице от теремка театра драмы спускаемся к началу Волжского проспекта.
Пивзавод
На четной стороне проспекта - главное детище Альфреда фон Вакано и главная гордость самарцев - наш пивзавод. Он достоин отдельной экскурсии, его территория - это целый исторический город, созданный по немецким лекалам, но переживший советскую власть. Можно просто полюбоваться уникальными образцами заводской архитектуры, а можно заглянуть в ресторан «У Вакано», где атмосфера напоминает о 1990-х со всей их лихостью, но сам ресторан вполне безопасен и уютен. Сюда приходят многие гости города и считают его лучшим хотя бы из-за восьми сортов свежего пива прямо с завода.
Иверский монастырь
На этом участке Волжского проспекта особенно заметна оппозиция пивзавода и монастыря. В советские времена Иверский монастырь был закрыт, но после возрождения, благодаря активности матушки-игуменьи Иоанны, сильно расстроился, и теперь на нечетную сторону Волжского проспекта монастырь выходит настоящей крепостной стеной. Самарским старожилам будет интересно вспомнить, как выглядел этот участок проспекта раньше - без колокольни, без стен и без новых зданий монастыря. Такая вот двойственная история - большинство зданий монастыря, основанного 167 лет назад, являются новоделом. Впрочем, через сто или двести лет это различие сотрется.
«Дно»
А напротив монастыря - «Дно». Безусловная самарская достопримечательность. Все приходят сюда, чтобы выпить свежего янтарного «жигуля». Раньше завсегдатаи шли к Волге или располагались по сторонам Ульяновского спуска «на кортах», но сейчас здесь слишком много машин и людей. Бар немного переехал, но легендарный пивняк стоит на месте. Надо сказать, что главный самарский народный бренд выглядит неказисто, но работает исправно.
ГРЭС
Дальше - целый комплекс достопримечательностей. Ансамбль ГРЭС приобрел свой вид в 1934 году. Настоящий пароход с двумя рядами труб, прозрачный благодаря сплошному остеклению и выкрашенный в розовый цвет. Шедевр постконструктивизма! Жаль, что разобрали наклонную галерею, по которой подавался уголь. В стене ГРЭС - окошечко, за ним - восстановленный фонтан 30-х годов, а чуть дальше - памятник, батарея с котиком, который, конечно, приносит счастье при потирании.
Пересылка
На месте снесенной столовой ГРЭС сейчас находится штрафная стоянка, а в 1940-1950-х была пересыльная тюрьма. Здесь перед этапированием в Казахстан сидел нобелевский лауреат, великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын. Об этом напоминает скромная табличка. Само здание пересылки было снесено, а на площадке томятся арестованные и эвакуированные автомобили. О страшном прошлом этого места ничего не напоминает. У соседнего дома отцветают яблони и вишни.
Мозаичный Облсовпроф
Справа по ходу движения перед нами открывается здание областного совета профсоюзов. Оно украшено великолепной мозаикой, наверное, лучшей в Самаре. Два фасада здания, занятого теперь ночным клубом, покрывает мозаичное полотно на тему революционного прошлого и социалистических свершений куйбышевцев. Это великолепное произведение монументального искусства. Отсюда же хорошо видны работы, развернувшиеся на склоне площади Славы, масштаб которых вполне сопоставим с этой мозаикой. Но здесь еще работа кипит, и мы поворачиваемся в сторону набережной.
Самарская красавица
Вторая очередь самарской набережной - от бассейна ЦСКА до «Кинапа». Полтора километра благоустроенного променада. Он был открыт 55 лет назад, над проектом работали лучшие художники и архитекторы города. Ваган Каркарьян рассказывал, как ездил на конкурс лучших скульпторов СССР за статуями, которые украшают набережную сегодня. Было четкое указание: сделать лучшее пространство. На полтора километра набережной приходилось четыре оформленных по-разному зоны.
Одновременно с набережной строились и дома на Волжском проспекте, создавая масштабный, но при этом очень соразмерный городу и ландшафту архитектурный ансамбль. Набережную полностью реконструировали в 2011 году, и теперь около бассейна появился светомузыкальный фонтан, но в эти выходные на него мало кто обратит внимание. Вторая очередь набережной принимает «ВолгаФест», и мы предлагаем вам продолжить свою прогулку по этому прекрасному фестивалю. Тут, конечно, часом не обойдешься, но ничего лучшего в эти выходные вы не найдете!
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