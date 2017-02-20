Вниз по Полевой. Околица, ставшая центром

Наверное, дорогие читатели, вам уже надоело бродить по старому городу. Поэтому сегодня предлагается пройти час пешком по самой окраине Самары, там, где кончается город и начинаются поля. По улице Полевой.

Время гуляния 45 минут





1. Трамвайное депо и первый трамвай.

2. Тюрьма.

3. Больница имени Пирогова.

4. Баня «на Арцыбухе».

5. Здесь стояли киоски.

6. Ансамбль площади Сельского хозяйства.

7. Дворец бракосочетаний.

8. Дом «Шанхай».

9. «Летающая тарелка».

10. Гостиница «Театральная».

11. Архитектурный ансамбль.

12. Памятник князю Засекину. 1. Трамвайное депо и первый трамвай.2. Тюрьма.3. Больница имени Пирогова.4. Баня «на Арцыбухе».5. Здесь стояли киоски.6. Ансамбль площади Сельского хозяйства.7. Дворец бракосочетаний.8. Дом «Шанхай».9. «Летающая тарелка».10. Гостиница «Театральная».11. Архитектурный ансамбль.12. Памятник князю Засекину.

Поля и выгоны



Это одна из немногих старых самарских улиц, которая не меняла названия. Потому что сразу за ней начинались поля. И не просто поля, а выгонные земли Самары. Многие жители города держали скот, особенно жившие ближе к окраинам вчерашние крестьяне. Самаре требовалось очень много полей и пастбищ, поэтому до конца XIX века большую часть прилегающих к городу земель занимали выгоны для скота. Было развито и промышленное животноводство.



На улице Полевой, в районе пересечения с Молодогвардейской, стояло в те времена несколько кожевенных заводов, выделывавших шкуры и сливавших в Волгу всякую дрянь. Но Волга - это финиш нашего маршрута. А мы начнем прогулку с Верхней Полевой.



Депо



«В депо до Полевой». Именно в этом сочетании чаще всего поминается эта улица. Трамвайное депо на Верхней Полевой - это целый комплекс достопримечательностей. Более века назад, 25 февраля 1915 года, в разгар Первой мировой, в Самаре торжественно открыли трамвайное движение от Полевой до Алексеевской площади (пл. Революции). Вагон, подобный тем, что выезжали тогда на улицы Самары, стоит в самом начале улицы на территории "Трамвайно-троллейбусного управления". Неизвестно, как сейчас, а 30 лет назад он был вполне на ходу. В 1986 году энтузиасты-мастера ТТУ запустили в день 400-летия города по улицамКуйбышева такой вот древний вагончик.



Тюрьма



На пересечении с Арцыбушевской - старая самарская тюрьма, носившая, конечно же, название «Кресты». Ее действительно построил по образцу питерских «Крестов» тот же архитектор - Томишко. Тут уже 85 лет учат студентов-медиков, а само здание заслуживает того, чтобы немного отклониться от маршрута. Из знаменитых узников здесь сидели только Валериан Куйбышев и Инесса Арманд, зато много было сидельцев-революционеров, чьи имена известны нам по улицам, - Буянов, Арцыбушев, Галактионов, Бубнов.



Тюрьма была рассчитана почти на тысячу заключенных и была одной из самых «прогрессивных» в России. С электричеством, отоплением и водопроводом.



Больница Пирогова



Одна из старейших больниц, она стоит на этом месте больше 140 лет. Ее торжественно открыли в сентябре 1875 года. Из старых корпусов ничего, к сожалению, не сохранилось, поэтому двинемся дальше, в сторону Волги, мысленно поблагодарив медиков, спасших здесь сотни тысяч человеческих жизней.



Баня «на Арцыбухе»



Напротив главного въезда в больницу, на улице, переименованной в Пушкина, находится не то чтобы достопримечательность…но очень уж характерное для Самары явление. Знаменитая баня «на Арцыбухе». Знаменита она не паром и не интерьером, а своей фантастической живучестью. Открытая в 1990-х и сохранившая с тех лет соответствующий флер, эта сауна в старом разваливающемся доме, по соседству с автосервисом, раньше стояла среди старой деревянной застройки. За 20 лет здесь изменилось все, и теперь вокруг высятся многоэтажки, а деревянные дома и, например, историческая баня Лебедева по соседству снесены. Баня же «на Арцыбухе» стоит, неказистая среди стекла и бетона, но готовая пережить даже эти дома. Такова Самара.



Неспящие киоски



Эта достопримечательность до наших дней, к счастью, не дожила. Но теперь уже вызывает вполне понятные приступы ностальгии. Там, где сегодня стоит «МакДоналдс», в 90-е годы прошлого века было самое оживленное место в городе. Здесь вдоль Самарской и Полевой стояли ряды киосков, в которых продавалось ВСЕ! Киосков было около сотни, работали они круглосуточно, поэтому здесь всегда было многолюдно, весело и опасно.



Сегодня здесь скучно и буржуазно. «Макавто», подростки, лениво потягивающие колу… А лет двадцать назад поход к киоскам на Полевую мог закончиться любым, порой очень опасным приключением.



Сквер и площадь Сельского хозяйства



Через дорогу от бывших киосков - вечная стройка метро. Сквер и улица огорожены забором не первый год. А раньше это был один из лучших ансамблей города, с памятниками труженикам советского села, с колоннами-монументами и гранитными парапетами. Что-то еще осталось и высится на углу Полевой и Ново-Садовой, но прежнего социалистического шика тут уже не будет.



Три шедевра модернизма



Спускаемся вниз и оказываемся на углу Молодогвардейской. Здесь нас окружают сразу три памятника советского модернизма. Впереди и справа - недавно отреставрированный Дворец бракосочетаний - советский храм, построенный по проекту Вагана Каркарьяна в середине 70-х.



Слева и сзади - «Шанхай». Неведомые нам куйбышевцы, давшие дому это название, и не догадывались, что этот представитель «интернационального стиля» станет одним из главных наших архитектурных памятников шестидесятникам.



А впереди и слева стоит «летающая тарелка» - вычислительный центр, построенный в начале 80-х и символизирующий эпоху научно-технической революции. В самой «тарелке» архитекторы расположили диспетчерский зал с пультами, в соответствии с научно-фантастическими фильмами эпохи.



Панорамный вид



Двигаясь от Дворца бракосочетаний к Волге, мы оказываемся на самом широком и красивом речном спуске. Прекрасная волжская панорама с одной стороны и ансамбль советской застройки 50 - 60-х с другой. В домах, которые сейчас выглядят скромно, но котируются из-за прекрасного вида, когда-то жила советская элита. Впрочем, представление об элите в те годы было другое. Здесь, например, жил до самой смерти профессор И.М. Машбиц-Веров - один из крупнейших специалистов по творчеству Маяковского. Верхом роскоши считалась трехкомнатная квартира общей площадью меньше 90 квадратных метров.



«Театральная» и «Согласие»



А вот одна достопримечательность, которую мы пропустили. Бывшая гостиница «Театральная». Здание сейчас занимают силовики, а когда-то здесь селились приезжающие в наш город на гастроли артисты. Ресторан при гостинице был очень хорошо известен среди любителей весело отдохнуть. И здесь же было кафе «Согласие», в котором 30 лет назад выступал Виктор Цой, где были одни из первых коммерческих дискотек и которое в конце 80-х считалось самым страшным гнездом разврата и порока. Впрочем, одного выступления Цоя вполне достаточно, чтобы повесить на бывшей гостинице мемориальную доску.



Князь и город-курорт



Ну а финал нашего путешествия - это набережная и памятник князю Засекину. Единственный конный памятник в Самаре. И косвенное, но очень убедительное доказательство, что все мы на самом деле воспринимаем Самару как город-курорт. Памятник основателю города, безусловно, один из важнейших. И место установки такого памятника случайным быть не может. Где стоит памятник Юрию Долгорукому в Москве? Памятник Петру I в Петербурге? А теперь посмотрите на Засекина. Он, что вполне логично, стоит на берегу Волги. Но совсем не там, где был основан город, а на его границе. На самом благоустроенном и красивом волжском спуске, на променаде. И повернут князь не к реке, как можно было ожидать, а к аллее набережной. Он смотрит на отдыхающих, он обращен к ним. И стоя у его подножья, окидывая взглядом всю красоту пейзажа, со всей очевидностью понимаешь: этот город - настоящий курорт!