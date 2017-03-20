Вместе с Волгой. Улица Максима Горького

На следующей неделе обещают вскрыть Волгу. Ледоход - это прекрасный повод прогуляться по улице, носящей имя корреспондента нашей газеты. Да, по улице Горького и нашей прекрасной набережной. Ледохода сейчас, в традиционном понимании, почти не осталось, но все-таки в эти дни особенно приятно выйти на берег великой реки и вдохнуть первый весенний воздух.Мы начнем нашу прогулку с шестого причала, от складов Мешкова. Сейчас их практически невозможно увидеть с Волги - реклама и автостоянки, но это один из наших малоизвестных шедевров модерна. Анонимный - автор складов неизвестен. И очень редкий - других таких ярких образцов модерна в промышленной архитектуре в Самаре не найдешь. Приятно сознавать, что было время, когда проект складских помещений мог вдохновить архитектора на шедевр. Этот памятник задает и общий тон нашей прогулки. Отношения Самары и Волги всегда были романтически- меркантильные. Прекрасный образец архитектуры, хоть и склад.Другие прекрасные образцы архитектуры, сохранившиеся здесь с тех времен, когда Самару называли русским Чикаго, - это здания мельниц. По городу их до сих пор разбросано немало. Для Самары XIX века это были наиболее крупные здания. На улице Горького и частично на Водников стоит одна из крупнейших - мельница Стройкова и Якимова, построенная в 1903 году в псевдорусском стиле. Со стороны Горького мельница занимала целиком здание нынешнего педуниверситета - знаменитый «сундук». А со стороны Водников хлеб до сих пор сгружают в бункерах, выполненных в архитектурном стиле, живо напоминающем иллюстрации Билибина.В квартале между Пионерской и Венцека частично сохранилась застройка, дающая представление о том, как жили рядом Самара и Волга сто лет назад. Вся береговая линия, на которой сейчас расположены речной вокзал и «старая» набережная, была покрыта пристанями, дебаркадерами, складами, огромным бурлацким рынком и прочей, довольно дикой, инфраструктурой. А по другую сторону улицы стояли вперемежку особняки купцов, гостиницы для многочисленных приплывающих, конторы, портовые кабаки. Все, что осталось от этой Самары, - это несколько домов на Пионерской и Горького и часть застройки на Венцека, в частности - дом с якорем, или «капитанский дом». Уже упоминалось в наших публикациях, что основную часть района, нынешние улицы Водников и Алексея Толстого, заселяли грузчики-татары. Поэтому на Алексея Толстого стоит историческая мечеть, построенная еще в позапрошлом веке, но пока так до конца и не восстановленная.Речной вокзал, торжественно открытый в 1971 году и считающийся одним из памятников советского модернизма, скоро уступит свое место новому, более современному зданию. Пока же можно пройти насквозь и полюбоваться огромным металлическим панно со стороны Волги, а потом спуститься к самой реке или пройти верхом. Причальные конструкции самарского порта очень хорошо подходят для любования панорамой ледохода. На привокзальной площади высится стела, посвященная пребыванию в Самаре Владимира Ульянова - во времена развитого социализма четыре года, прожитые здесь Ильичем, были главной страницей в истории нашего города.Это здание - памятник федерального значения и настоящий шедевр постконструктивизма. В облике еще угадывается революционное прошлое, но оно уже наглухо, хоть и талантливо залеплено классическими деталями. Система лестниц напоминает об особняках и приморских дворцах, но это не дворец. Здание построено как штаб- квартира крупнейшей компании, перевозившей грузы, прежде всего нефть, от Гибралтара до Балтики. Это был штаб огромного флота, не только речного, но и морского. А теперь… да, тут тоже какая-то контора. Увы, наши отношения с Волгой за последние сто лет сильно обеднели. Мы на нее больше любуемся, чем работаем вместе с ней.Но уж зато любоваться можно вволю. Особенно сейчас, в первые весенние деньки, приятно наблюдать, как медленно плывут по реке льдины. Набережная - прекрасное место для прогулок - появилась в Самаре относительно недавно, хотя расчистка волжского берега и проектирование начались еще в 1930-х. Но избавиться от всех складов, пристаней, сараев и базаров удалось только в 50-е годы. 65 лет назад началась разработка старой набережной, а уже в 1955-м по ней прошли первые отдыхающие. Сегодня общая протяженность самарской набережной - пять километров. Уровень благоустройства не уступает бульвару Круазетт. Нигде на Волге нет такой набережной, которая уже полвека остается главным местом отдыха горожан. За последние годы набережную существенно обновили, поэтому прогулки здесь снова набирают популярность.На четной стороне улицы Горького стоят три дома, называемые «домами грузчиков». Это комплекс зданий Волжского речного пароходства, построенный в 1934 - 1937 годах по проекту архитектора Волкова. Обратите внимание на изящество этих зданий, на то, как перекликаются они со стилем старых деревянных дебаркадеров, хотя как-то определить стиль этих зданий очень сложно. К «домам грузчиков» примыкает здание бани Чаковского. Сейчас тут военная баня, а когда-то это была одна из главных городских достопримечательностей. Вмещала баня свыше 500 номеров, здесь же были прачечная, камера хранения с городовым и разудалые «номера».Напротив бани стоит здание галереи «Виктория» - одной из самых мощных арт-институций города. Галерею создал богатейший человек России, лидер списка Forbes Леонид Михельсон, который является также страстным коллекционером и любителем искусства. Здесь всегда проходят интересные и довольно смелые выставки, а про шедевры, которые хранятся в запасниках галереи, ходят настоящие легенды. Зайдите в галерею и приобщитесь к современному искусству. Удовольствие не обещаем, а удивление - гарантируем.Вот мы и приближаемся по реконструированной старой набережной к Струковскому саду. Сейчас здесь совершенно пусто и тихо. Дорожки уже очищены от снега, но сугробы еще лежат на газонах. Этот парк разбит на месте небольшого лесного массива, принадлежавшего статскому советнику Струкову еще двести лет назад! Он не был основателем парка, но его имя увековечено в названии. Парк разбили буквально за несколько дней в 1849 году по требованию симбирского губернатора князя Черкасского. 150 человек за пару дней сделали из заросшего леса вполне приличный парк. Второе свое рождение и отчасти современный свой вид и планировку парк получил при Алабине. Дума вложила в благоустройство парка большие по тем временам деньги - 1800 рублей. В советские времена в парке поставили аттракционы и открыли бассейн «Чайка». Сейчас парк, который городские власти хотят привести в порядок уже в этом году, сохраняет свое очарование. На его аллеях особенно приятно ощущать - весна пришла. С этим прекрасным ощущением мы и закончим нашу прогулку, посвященную тому прекрасному моменту, когда трогается лед.