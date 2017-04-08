Улица царей и революционеров. Вверх по Венцека

Сегодня мы гуляем по одной из немногих центральных улиц, которая проходит насквозь через весь город. Благо в этой части он еще не так велик. Эта улица носит имя Венцека, пламенного революционера с трагической судьбой. И наша прогулка - это не только приятное и познавательное времяпрепровождение, но и повторение исторических уроков, которые в год 100-летия революции вспомнить просто необходимо, чтобы не соскользнуть в пропасть и не пропасть.На этот раз мы пойдем от Волги к Самаре. Снизу вверх по улице, которая долгие годы была основными воротами города. До появления железнодорожного сообщения путешественники прибывали в город по реке. И там, где сейчас речной вокзал, сто пятьдесят и двести лет назад стояли пассажирские пристани. Сюда 29 августа 1871 года пристал пароход общества «Кавказ и Меркурий», на борту которого находились царь Александр II и цесаревичи. Кстати, несмотря на монархический режим и богопомазанный статус царя, встречала его довольно фамильярная надпись, выложенная из дубовых веток на специально построенной арке: «Здравствуй, царь-освободитель!».Из всех визитов русских правителей в Самару приезд Александра был, наверное, самым длительным и подробным. Царь заложил камень в основание строящегося собора, посетил множество самарских учреждений и заведений, принял делегацию киргизов и совершенно потряс самарское общество. По легендам, самарчане снимали верхнюю одежду, а самарчанки - платки, кидали их под ноги самодержцу, чтобы он наступил на одежду, а потом эту одежду с отпечатком царского сапога хранили дома как реликвию. После убийства Александра в 1881 году, 136 лет назад, городская дума приняла решение увековечить память Александра II. Поэтому когда в 1889 году на ту же пристань ступил молодой Володя Ульянов, его уже встречал Александр бронзовый. От пристани был виден памятник, стоящий в центре Алексеевской площади. Интересно, приходило ли хоть раз в голову молодому Володе Ульянову, что через 35 лет на этот постамент водрузят его фигуру?Сейчас на набережной ничто не напоминает о Самаре времен Ульянова. Но достаточно пройти совсем немного вверх, до улицы Водников, и сквозь остекление проступает старый город. Само название говорит о том, кто тут жил. Домики выглядят достаточно скромно. Прежде всего потому, что на «первой линии» тогда жил рабочий люд, те, кто всю жизнь проводил на реке. Вдоль Волги больше всего было грузчиков-татар, людей зажиточных и непьющих. На некоторых домах в этом околотке еще можно найти на ставнях резные колосья - это почти наверняка дом татарского грузчика. Недаром чуть выше, на улице Алексея Толстого, стоит старая мечеть, которую давно реставрируют. Вперемежку с домами работяг попадаются богатые городские усадьбы. Благо на улице Венцека еще сохранились целые блоки нетронутой старой застройки. Ближе к площади жили самарские богатеи, сделавшие деньги на реке, - на углу со Степана Разина стоят напротив друг друга два мощных дома. Для середины XIX века - почти дворцы. Это старый дом купца Сурошникова и дом купца Шадрина - символы богатства и зажиточности - спорят, кто круче. Не доходя до дома Шадрина, загляните во дворик. Здесь обнаружится очень симпатичная стенка с дверцей, ведущей в XIX век. Идеальное место для романтических фото.Проходим мимо кожвендиспансера, не задерживаемся. Отметим только, что по результатам опроса горожан это самое популярное медучреждение Самары. Мы выходим на площадь Революции, бывшую Алексеевскую. По правую руку - здание окружного суда. Это прекрасный образец провинциальной эклектики - здание неоднократно перестраивалось в разных стилях. Здесь работал Владимир Ульянов. Считается, что служба в самарском суде и близкое знакомство с жизнью низов оказали на будущего вождя большое влияние. Он действительно решил стать революционером, проживая в Самаре. И теперь его памятник, занявший место Александра II в 1927 году, ежедневно напоминает нам об этом. Оглядитесь вокруг. Алексеевская площадь (в народе - «Тарелка») долгое время была центральной в городе. На месте памятника когда- то было озерцо, у которого, по преданию, отдыхал святитель Алексий. В архитектуре площади еще проглядывает порядок николаевской России: если присмотреться, можно увидеть, что все дома изначально были одинаковой высоты - двухэтажные, с типовыми окнами и фасадами. Там, где этажей больше, заметно, что верхние надстроены.Алексеевская площадь связана со многими знаменитыми гостями Самары. В доме №73 на углу с улицей Куйбышева когда-то находилась редакция нашей газеты. В те самые времена, когда в ней работал Алексей Максимович Пешков. Буквально на днях фасад этого исторического здания начали реставрировать в рамках подготовки к ЧМ-2018. Кстати, идея противостояния и демонстрации «крутизны» явно прослеживается и здесь - в доме напротив в те годы располагалась редакция конкурента «СГ» - газеты «Самарский вестник», в которой печатались Ульянов и Плеханов.На улице Венцека каждый дом имеет свою историю. Увы, в рамках одной статьи все не расскажешь, тут и книги не хватит. Квартал от Чапаевской до Молодогвардейской практически весь состоит из таких домов. Когда-то здесь жили богатейшие люди города. Невозможно пройти мимо таких выдающихся зданий, как особняк Шихобалова, он же «дом с атлантами». Шихобаловы - одна из главных купеческих династий Самары. Дом с атлантами был спроектирован архитектором Щербачевым и представляет собой прекрасный пример провинциальной эклектики с элементами модерна. В этом здании уже несколько лет идет реставрация, после завершения которой здесь откроется новый корпус Самарского художественного музея. В основе коллекции русского искусства XIX века нашего музея как раз собрание картин Шихобаловых. Напротив стоит дом купца Неклютина, а во дворе - недействующий хлебозавод №8, который был создан тем же Неклютиным еще в 60-е годы позапрошлого века. Кстати, именно из- за хлебозавода Неклютина улица и называлась Заводской до 1928 года.Соседний дом украшает мемориальная доска, рассказывающая о судьбе человека, давшего название этой улице. Франциск Венцек был поляком, участвовавшим в революционной борьбе с 1904 года. В 1918 году он был в Самаре председателем Ревтрибунала. Революционный трибунал - это такая организация, которая в основном казнила людей. О степени их виновности перед революцией можно спорить, но ненависть самарских обывателей была так велика, что после взятия Самары белочехами и ареста Венцека и других видных коммунистов их даже не стали судить. Чехи просто вывели коммунистов на улицу и не стали мешать расправе. Венцека и его товарищей забили до смерти. По некоторым сведениям, Венцека просто разорвали на части родственники погубленных им людей. Всего за три года до этого события по улице ездили первые автомобили, и публика обсуждала преимущества социализма. А через три года после в бывшем доме купцов Шихобаловых поселится организация с аббревиатурой НКВД. Впрочем, тогда она еще называлась ВЧК. Есть о чем подумать, стоя на том самом месте, где погиб Венцек.Двигаемся дальше, среди все тех же изрядно обветшавших и ждущих своего часа особняков. Каждый дом с историей, иногда не такой и древней. Например, в доме №50, который известен как усадьба Соколова и который был построен еще в начале XIX века, совсем недавно снимался фильм Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» с участием Сергея Маковецкого. А на противоположной стороне улицы, чуть дальше, жил в годы Гражданской войны легендарный генерал Карбышев. Кадровый офицер царской армии, он встал на сторону Советской власти, воевал в РККА и героически погиб в фашистском концлагере, замороженный заживо.Если дойти до улицы Садовой и пройтись немного в сторону Самарки, то неожиданно попадаешь в совершенно другой город. Здесь настоящие старые трущобы, уголок самарских фавел. Очень колоритные места для фотографирования. А в самом начале улицы Садовой, в зарослях, не уступающих лесу, - старый железнодорожный мост с гранитным основанием, из ниоткуда в никуда.Перекресток с Садовой - еще одно место, где ждут своего часа старые деревянные дома. Тут тоже сохранилась средовая застройка, и если смотреть на четную сторону, то можно представить себе Самару XIX века. Но этот район центральным уже не назовешь. Да ведь это и есть другие ворота города - улица Венцека заканчивается железнодорожным переездом и фактически является границей Самары. Вот так, меньше чем за час, можно пройти от одних ворот города до других, вспомнив историю, которую очень не хочется повторять и поэтому надо помнить.