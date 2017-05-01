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Улица имени города. От реки до подземки

Странно, почему до сих пор мы не прогулялись по улице, носящей имя города, - Самарской. Тем более что на этой улице не только множество памятников самых разных эпох, но и яркие контрасты, которыми так славится Самара. И пройдем мы почти от Самарки до будущей станции метро «Самарская», которую планируют открыть в ближайшие годы.

Длина маршрута 3 километра
Время гуляния 40 - 60 минут

Немного гетто
Кварталы вдоль реки Самары - это куски старого города, забытого на десятилетия. Почему-то эта часть Самары никогда не привлекала внимание градостроителей. Посему между заброшенной железнодорожной веткой, идущей вдоль реки, улицами Самарской и Садовой сохранился кусок архаичной застройки, живописный, но грязноватый, пронизанный проходными дворами, в которых слышен не только лай, но и хрюканье и кукареканье. Аборигены не слишком приветливы, но при соблюдении мер безопасности тут можно обнаружить много интересного.

Новая самарская крепость
А вот и контраст! Напротив кварталов-фавел стоит крепость из красного кирпича - обнесенный стенами городской замок - бывший офис «Волгопромгаза» и памятник 90-х, когда бизнес строил крепости. По слухам, внутри до сих пор сохранились «роскошные» офисы в стиле эпохи, но сам замок практически пуст. Вдоль высокой кирпичной стены двинемся в сторону Троицкого рынка, не забывая осматривать живописные старые дома.

Троицкий рынок
Это единственный торговый комплекс Самары, который сохранился с позапрошлого века. Правда, трудно сказать, сколько ему еще осталось - торговые павильоны вдоль улицы Самарской сейчас частично реставрируют. Представьте себе этот район лет 120 назад: это был целый комплекс из Троицкого собора, собственно рынка и еще огромного сенного рынка, который занимал территорию сквера. От всего этого остался узнаваемым только этот участок на Самарской - красные торговые павильоны и дома напротив. Сквер Высоцкого Сквер, в котором Владимир Семенович, скорее всего, не был никогда. Но памятник стоит, а в доме напротив, в котором, кстати, расположена и редакция «Самарской газеты», есть небольшой музей Высоцкого, созданный местными поклонниками и друзьями великого барда. Этот сквер раньше назывался сквером Специалистов - общественное пространство, созданное в начале советской эпохи. С приходом века авто сенные рынки стали ни к чему, собор снесли, из кирпича построили Дом специалистов.


























«Аквариум»
Идем дальше - на четной стороне застройка конца XIX века перемежается зданиями советской эпохи, а на нечетной - от Некрасовской до Льва Толстого - почти сохранилась застройка столетней давности. Почти - потому что во дворах уже стоят многоэтажки, а на первой линии - дома, изуродованные рекламой. Главная достопримечательность квартала - бывший ресторан «Аквариум», который в советские времена стал ТЮЗом. Сейчас здесь заканчивается масштабная реставрация, и здание готовится принять театр кукол. Работы идут полным ходом, но уже сейчас можно полюбоваться этим прекрасным зданием в стиле модерн по проекту самарско-польского архитектора Квятковского.

Застройка
В квартале между улицами Льва Толстого и Красноармейской тоже сохранилось немало типовых зданий конца позапрошлого века и несколько памятников архитектуры. Нельзя не отметить дом №100, который, несмотря на возраст, находится в идеальном состоянии. И это полностью заслуга хозяев здания - частной компании. Редкий, но приятный пример ответственного отношения собственника. Соседние дома такой заботой похвастать не могут, но их внешний вид все равно интересен. На углу с Красноармейской еще один контраст. Дом купца Левина (№106) - символ шика из позапрошлого века. Дом стоил 4 000 рублей - дороже всех домов в округе. Напротив него - гигантская стройка первого в Самаре пятизвездочного отеля, символа роскоши века XXI.

Перекресток с Рабочей
За стройкой есть еще более яркие контрасты. Будущий пятизвездник будет соседствовать с домиком одной древней бабушки, которая очень любит собачек и голубей и обильно кормит их. Очень самарское соседство. А мы двигаемся дальше и выходим на один из самых живописных перекрестков в городе. Точнее, он мог бы им быть.

С одной стороны дом Гринберга - прекрасная эклектика в парижском стиле, по диагонали - гимназия Харитоновой, на третьем углу - прекрасный деревянный дом, но… Слоны и декор на фасаде гимназии почти полностью утрачены, дом обнесен забором. Декор на доме Гринберга разрушается, сам дом в плачевном состоянии. Будем надеяться, что слонов все-таки спасут и этот перекресток станет нашей гордостью.

Особняк Зеленко
Квартал между Рабочей и Вилоновской видоизменился за последние годы очень сильно. Правда, здесь есть образцы хорошей современной архитектуры, что у нас, увы, редкость, - это дом №173, который напоминает кусок фаса- да старого цирка «Олимп», увеличенного в несколько раз. Такой самарский постмодерн. А чуть дальше модерн самый настоящий - собственный дом архитектора Зеленко, асимметричный, но гармоничный. Во дворе флигель, в самом особняке - отделение Союза журналистов. Интерьеров, увы, не сохранилось, но стоит зайти вовнутрь - например, чтобы удивиться сложности планировки.

Дом №182
За Ульяновской старых домов становится меньше, но среди них попадаются настоящие шедевры. 182-й дом - один из них. В начале прошлого века это была окраина Самары, но богатые люди селились и здесь. Ну по местным меркам богатые. Это один из признаков домов самарских нуворишей: первый этаж - дорогой, то есть каменный или кирпичный, второй - деревянный, но уж зато изукрашенный, насколько денег хватит. Резьба на этом доме очень вычурная, изобильная, что для Самары не совсем характерно. А сейчас из-за постоянных машин она еще и сильно загрязнена, но и в таком виде этот дом прекрасен уходящей, разрушающейся красотой.

Наша цель - коммунизм
Комплекс Самарской площади - еще один пример уходящей натуры. Совсем давно здесь были огромные лужи, в которых тонули извозчики с лошадьми, потом появилась церковь, потом вместо церкви построили имперское здание (№203), на фасаде которого светились буквы «Наша цель - коммунизм». В 90-е годы в этом здании было всякое, ну а сейчас здесь идет реконструкция. Напротив - прекрасно сохранившееся общественное пространство - собственно сама площадь. Фонари здесь стоят с 50-х, а бюст Устинова был установлен еще при жизни нашего земляка, министра обороны СССР, 40 лет назад, в мае 1977 года. Он знаменит тем, что уже в 1978 году два куйбышевских студента пытались его взорвать. Это был пик диссидентской деятельности в закрытом Куйбышеве.























Дом Маштакова
За площадью стоит окруженный забором еще один шедевр деревянной архитектуры. Дом Маштакова, построенный по проекту архитектора Щербачева. Его должны были куда-то переносить, потом решили сделать в нем музей, а сейчас о нем, похоже, просто забыли. За последние несколько лет здание сильно разрушилось, поэтому стоит посмотреть на него сейчас - неизвестно, что с ним будет при строительстве метро. Напротив дома Маштакова - 81-я школа, недавно полностью реконструированная. Этот тоже памятник, но другой эпохи. В 1941 году в этом здании располагался Большой театр. При эвакуации в Куйбышев не нашлось сразу подходящего здания, и театр въехал сюда. Где-то здесь, рядом со школой и домом Маштакова, будут выходы станции метро «Самарская». Будем надеяться, что эта грандиозная стройка не приведет к новым утратам, а напротив, станет новым символом улицы Самарской, настоящим символом XXI века.



Дата: 30 апреля 2017 , 12:53
164
Автор текста: Илья Сульдин
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