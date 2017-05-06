Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой

Пройтись в предпраздничный весенний день по улице Победы - это значит погрузиться в атмосферу той великой эпохи, когда Победа ковалась. Ковалась здесь, на Безымянке, которая всегда была отдельным городом с героическим трудовым характером. И даже то, что улица Победы переходит в улицу Гагарина, - символично точно. Это две главные вершины нашей истории XX века, и космический полет, конечно, является наследником и продолжателем нашей Победы 1945 года. Начнем нашу прогулку с развилки двух улиц.Три человека у подножья даже не ракеты, а какой-то стрелы, устремленной вверх. С «ракетой» покорителей соединяет металлическая проволока, символизирующая внеземные орбиты. И хотя лица у героев, крашенных серебрянкой, вдохновенные, может показаться, что они привязаны к ракете, которая сейчас унесет их в безвоздушное пространство космоса. И об этом тоже не нужно забывать на улице Победы - этот район стоит на костях заключенных Безымянлага. Энтузиазм и радость побед здесь смешаны с липким страхом и рабским трудом. Такова ее цена - Великой Победы.От начала улица Победы застроена «хрущевками», и это самый скучный с архитектурной точки зрения участок улицы. Но стоит сразу же обратить внимание на масштаб и размах. Эта улица, как и Гагарина, задумана и построена как проспект. Спроектированы обе улицы были еще в 1927-1929 годах, когда профессора В. Семенов и А. Галактионов разработали проект планировки и застройки города «Большая Самара» на 30 лет. На конец расчетного периода (1958 г.) численность населения города должна была достигнуть 336 тысяч человек. И хотя в Самаре тогда было несколько десятков автомобилей, в планах это уже был крупный промышленный центр, а улица, тогда носившая название 2-я улица Безымянки, должна была стать главной его артерией. Отсюда и размах. Поразимся предусмотрительности наших предков, которые еще 90 лет назад подумали о нашем автомобильном безумии.Впрочем, на углу с улицей XXII Партсъезда вспоминается совсем другая эпоха. Помните, здесь и на прилегающих улицах развернулся один из самых диких рынков 90-х. А в переходе продавалось все, что только можно себе вообразить, и даже больше. Сейчас мы вздыхаем о том, что наши улицы выглядят недостаточно по-европейски, но вспомним, что творилось здесь всего лишь двадцать лет назад, когда в ближайших домах в открытую продавался героин, на рынке круглосуточно - паленая водка и денатурат, а заходить вглубь этого лабиринта вечером было опасно для кошелька и жизни. Теперь это просто подземный переход, в котором, если закрыть глаза, еще можно услышать отзвуки недавней жизни.По мере приближения к улице Ново-Вокзальной дома становятся все разнообразней и вычурней - появляются элементы декора и всякие архитектурные излишества. Вот, например, дом №10. Его размеры и масштаб явно отсылают к сталинскому стилю, да и два первых этажа интересно декорированы, а вот выше - сплошная голая «хрущевка». Этот дом спроектировал знаменитый самарский архитектор Щербачев. Первоначально он весь был декоративным, но в процессе строительства началась борьба с излишествами, и вот результат - памятник безымянской архитектуры. О том, что раньше здесь была совсем другая застройка, говорит и нумерация домов - сразу за десятыми идут семидесятые. Что тут было раньше, сложно сказать, но скорее всего бараки.Ну этот адрес нельзя проигнорировать. Здесь находится отделение экспертизы опьянения наркодиспансера, на которую направляют водителей, раньше был вытрезвитель, а в столовой по соседству уже много лет делают вкуснейшие пироги. Сам дом №90 представляет собой провинциальную советскую эклектику - сталинский шик на кирпичной коробке. Закусим пирогом и двинемся дальше, тем более что впереди нас ждут главные кварталы улицы Победы.Продвигаемся дальше вглубь Безымянки. Кстати, это не народный топоним, а вполне официальное имя. До 1949 года улица Победы носила название 2-й улицы Безымянки. А началась ее история намного раньше - примерно 105 лет назад, когда в 11 километрах от станции Самара был построен Императорский Самарский железнодорожный ремонтный завод. Около завода, по модной тогда градостроительной концепции «города-сада», были построены поселки для рабочих - сначала Зубчаниновка, а затем Сажерез. Так появились первые капитальные дома на Безымянке.Поселок Сажерез построен в 30-е годы в границах современных улиц Победы, Ново-Вокзальной, Калинина и Свободы. Из восьми запланированных домов выстроено шесть. Это архитектура переходного периода от конструктивизма, который здесь еще угадывается, к сталинскому классицизму, который даже сейчас, в крайне ветхом виде, впечатляет. Спроектировал район архитектор Волков. Побродите по этим дворам и посмотрите на дома поближе. Им уже 80 лет - настоящая самарская старина, но об охране и спасении этих памятников архитектуры, увы, никто не заботится. 90-е номера домов на улице Победы - это уникальная застройка и одна из ценнейших архитектурных достопримечательностей Самары.Распоряжение перевести Безымянку на оборонную промышленность было подписано Сталиным еще в 1940 году. И началось строительство менее вычурное и более массовое. В основном силами заключенных были построены десятки двухэтажных домов. Например, дом №132 явно построен руками немецких пленных - в его внешнем облике угадываются национальные черты.После того как «фураг» начали романтизировать, сквер Калинина стал… нет, увы, более ухоженным или красивым он пока не стал, но вот более известным - наверняка. В этих районах лет 35-40 назад действительно было неспокойно, ходили ребята в мохеровых бабайках, олимпийках и брюках-дудочках. Новая волна интереса к «фурагам» поднимается сейчас, после выхода романа Олеха про Безымянку «Улица Свободы» - она идет параллельно Победе. Ничего особо интересного в сквере Калинина не наблюдается, и, если честно, в новейшие времена он был гораздо более известен как место сбора девиц нетяжелого поведения.Гораздо цивильней выглядит сквер «Родина» напротив, в котором установлена статуя матери работы скульпторов Куклева и Цибер. Из-за огромных латунных крыльев фигура напоминает бабочку и добавляет в городской пейзаж безымянской психоделии.Улица Победы идет и дальше, но мы закончим наше путешествие на площади Кирова. Ансамбль площади был создан уже после войны - в 1959 году. Сейчас масштаб застройки сильно изменился из-за «Вива Лэнда», но нетрудно представить себе мощь и масштаб этого центра социалистического города. Прекрасный памятник и совершенно уникальный ДК имени Литвинова. Обязательно зайдите туда и осмотрите его интерьеры и витражи. Это настоящие шедевры советской эпохи, ее величия и расцвета. Конечно, сейчас ДК выглядит не так мощно, как в начале 60-х, но стиль и дух здесь еще можно почувствовать.Мы все дальше уходим от Дня Победы. Это история, у которой почти не осталось очевидцев. Но улица и дома на ней были не просто очевидцами Великой Победы. Это и есть Победа во всей своей сложности и непогрешимости, в величии счастья и горя, в истории нашего города. С праздником вас, самарцы, с Днем Победы!