Социалистический город. Архитектурное наследие советской эпохи



Советская эпоха оставила в Куйбышеве немало интересных памятников истории и архитектуры. И, что особенно важно, эти памятники в соответствии с концепцией социалистического строительства объединялись в масштабные архитектурные ансамбли, которые символизировали мощь и завоевания социализма. Сегодня они не производят прежнего впечатления, но выглядят помощнее нынешних строек, если не по высоте, то уж по масштабу - точно! Прогуляемся и мы по центру социалистического города-миллионника.



Уникальные стандарты



Старт - на улице Молодогвардейской. Здесь перед нами предстает ансамбль, который начал формироваться примерно полвека назад. Тогда практически одновременно запустили строительство цирка по типовому проекту и дома, прозванного в народе «Шанхай», на основе типовой секции домов 528-й серии. Оба объекта, несмотря на типовой характер, уникальны. Цирк - сложнейшей системой вант-тросов, на которых держится крыша, делающая его таким узнаваемым. А в доме «Шанхай», кроме сплошного остекления первого этажа, есть еще этаж художественных мастерских наверху, которые по сей день занимают люди искусства. На крыше этого здания видны остатки особой решетки - перголы. Планировалось, что там будет променад, и от Полевой почти до Маяковского можно будет прогуляться на высоте 12-го этажа.



Спорт и музыка



Еще один достопримечательный объект этого ансамбля - куйбышевский Дворец спорта, который значим и как культурный центр. Это здание помнит сотни великолепных концертов. Здесь пела Алла Пугачева в тот вечер, когда узнала о смерти матери, выступал Владимир Высоцкий, Deep Purple с Йоном Лордом, «Машина времени» в 1980 году, «Браво» с Жанной Агузаровой - зал с очень большой историей. А сколько спортивных состязаний! Каждый самарец имеет свои воспоминания, связанные с этим местом. Но самое прославленное - концерты Высоцкого, в честь которых здесь стоит памятник Владимиру Семеновичу работы Михаила Шемякина.



Дворец бракосочетаний



Идем по Молодогвардейской - и все по тому же архитектурному ансамблю эпохи развитого социализма. По левую руку - бывший «Горизонт». Дом быта, в котором начинали свою карьеру многие известные самарские мастера самого разного профиля - здесь стригли Гарус и Лутова за два рубля и без особой очереди. И была одна из немногих студий звукозаписи, где можно было записать рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда», и это было очень ценно всего 30 лет назад.



Сразу за Домом быта - редкий для наших краев террасированный дом по проекту А.Н. Герасимова. А на углу еще один социалистический дворец - бракосочетаний. Сейчас, после реконструкции, он выглядит великолепно, ремонтные работы сохранили его стиль и дух. Поэтому обязательно зайдите внутрь и посмотрите на разноцветные витражи и советский шик.

Первомайский микрорайон



Если дойти до улицы Первомайской и повернуть наверх, то во дворах можно увидеть самые первые дома, построенные в нашем городе при советской власти. Это пять зданий, на проектирование которых в 1927 году объявляли Всесоюзный конкурс под председательством самого Щусева. Победил архитектор Вольфензон. Сейчас жильцы сильно изменили внешний вид домов, да и реконструкция 1992 года тоже повлияла, но конструктивизм этих домов еще заметен.



Дом сельского хозяйства



Мы выходим еще к одному ансамблю, который, к сожалению, частично разрушен, а частично закрыт из-за строительства метро. Площадь Сельского хозяйства в 50-е годы прошлого века была одним из главных общественных пространств Куйбышева. Символично, что ансамбль начинался от Полевой, там, где заканчивалась старая Самара. Дом сельского хозяйства, увы, так и не оправился после 90-х. Сегодня он частично реконструирован, частично заброшен, утратил свой конструктивистский вид, но можно представить его масштаб и мощь, хотя проект Щербачева-младшего был реализован не полностью. Главные корпуса должны были иметь по 9-10 этажей, а на месте нынешних многоквартирных домов должны были вырасти концертный, выставочный залы и библиотека. Мимо зияющих пустых окон Дома сельского пройдем к проспекту Ленина.



Проспект Ленина



Это один из последних мощных проектов советского градостроительства. Проспект был продолжением улицы Ленинской, которая, так как на ней жил вождь мирового пролетариата, мнилась главной в старом городе. Проспект должен был стать главным в городе новом, Куйбышеве. На эту ось было нанизано все - жилые дома, транспортные потоки, инфраструктура. Размах замысла сегодня можно оценить, выйдя на угол Первомайской и Ленина. В глубине сквера Фадеева - главный элитный дом Куйбышева.



Козловский дом



Зайдите во двор этого знаменитого «именного» дома. На подъезде по Первомайской висит коллективный портрет завоевателей космоса. Прекрасные лица выдающихся людей, многие из которых жили, а некоторые и сейчас живут в этом доме. Огромный, самый большой на момент строительства жилой комбинат. Длина серого фасада - 400 метров. Здесь было все - от кафе и магазинов до шахматного клуба и станции юннатов. Во дворе - школа и детский сад. Перед домом - огромный сквер, разбитый на месте бывших Молоканских садов. Вдоль дома №1 пройдем до улицы Осипенко - здесь нам откроется еще один ансамбль советской эпохи, но уже закатной.



«Рашпиль»



Дом на улице Осипенко, 32 действительно похож на напильник, и его жители не очень любят, но сейчас это один из самых известных модернистских домов, памятник эпохи - брутальная архитектура сейчас становится классикой. И наше советское наследие занимает в этом ряду достойное место. Мы сами пока не пришли к осознанию этой ценности, но, стоя у подножия «Рашпиля», трудно не впечатлиться! С этого перекрестка открывается вид на последний полноценный архитектурный ансамбль, созданный в Куйбышеве.



Сипа



Площадь Героев 21-й Армии, в просторечье - «Сипа». Место молодежных тусовок и одно из важнейших общественных пространств города. Сейчас уже достаточно тепло, чтобы зайти туда вечером в субботу и посмотреть, чем дышат нынешние тинейджеры. Цветение самарских субкультур по весне происходит здесь. А напротив - один из главных оплотов академических знаний.



Библиотека

Недавно реконструированная областная библиотека - настоящий шедевр монументального функционализма. Архитектор Гозак начал работу над проектом еще в 1967 году, но закончилось строительство ближе к 1990-м. В этом проекте заметно влияние Альвара Аальто, но в целом это совершенно уникальное здание. Внутри масса интересного: галерея «Новое пространство», книги, мультимедиа, всякие активности - зайдите! От входа в библиотеку хорошо виден не только «Рашпиль», но и дом партактива на проспекте Ленина. Это еще один образец элитной застройки советского периода - брежневский модернизм. В этом доме была мастерская выдающегося архитектора и одного из соавторов проекта Вагана Каркарьяна.



«Ракета» и музей



Завершается наш маршрут у «Ракеты». Настоящий «Союз», такие же выводили на орбиту спутники и космические корабли. Установлен уже в «новое время», но, по сути, является ярчайшим символом советской эпохи.

У подножия довольно странная, но любимая детьми подборка персонажей из инопланетян и «космопупса». В огромном постаменте «Ракеты» - музей «Самара космическая». К сожалению, за «Ракетой» построили жилой комплекс, который разрушил всю перспективу проспекта Ленина. Увы. Достижения социализма мы активно используем, но пока создать что-то сопоставимое не получается. И прогулка по социалистическому городу, особенно для молодых духом, должна быть уроком. Когда мы выучим его - сможем так же.