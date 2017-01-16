Сердце старого города. Улица Степана Разина

Степана Разина - одна из старейших улиц города. Это понятно даже из прошлых ее названий. Симбирская - потому что с этой улицы начиналась дорога на Симбирск, Земляная - потому что шла вдоль земляной крепости, построенной в XVIII веке. И наконец - Вознесенская, по главному собору старой Самары. Так что и сам Разин, имя которого улица получила в 1923 году, вполне мог тут хаживать.На этой улице жили великие люди, с этой улицы начиналась Самара. Но при этом центральной ее совсем не назовешь, хотя и зданий важных, и организаций серьезных здесь по сей день хватает. Однако для понимания души старого города именно эта улица очень важна.Наши гулянья начинаются почти от берега реки Самары, где и берет свое начало улица Степана Разина. Этот участок был сильно перестроен в советское время, но кое-что от старого города все-таки можно увидеть.Первая квартира Ульяновых в Самаре, дом №10, - с полуторавековой историей и знаменитым жильцом. Хорошо сохранившийся старый самарский дом с двором и дворовыми постройками. В год столетия октябрьской революции особенно интересно представлять себе, как в этот двор входил молодой Владимир Ульянов. Но и тем, кто не симпатизирует вождю мирового пролетариата, будет любопытно взглянуть на типичную архитектуру позапрошлого века. На фасаде еще сохранился солярный деревянный символ - резное солнце.Мимо завода идем к Хлебной площади, которая на самом деле Полицейская, а справа в сквере, за трамвайным кольцом, - металлический забор. За ним - законсервированные раскопки самарской земляной крепости XVIII века. Посмотреть там можно, увы, только на яму, засыпанную частично песком.Здесь с улицей Степана Разина происходит удивительное - их становится две. На квартале от улицы Крупской до улицы Комсомольской две улицы Степана Разина идут параллельно друг другу! При этом у этих двух улиц Степана Разина - общая нумерация домов, настолько запутанная, что найти здесь нужный дом непросто.Если на улице Степана Разина, идущей мимо площади, встать спиной к бывшему зданию Хлебной биржи, построенному по проекту архитектора Щербачева в стиле неоклассицизма, то можно примерно представить себе, как выглядела эта часть города лет 120 назад.По крайней мере каланча, само здание биржи, дома на улицах Степана Разина и Алексея Толстого стояли уже тогда. Вместо завода были дома и церкви, но в целом тут старая Самара проступает очень заметно. Во многом благодаря тщательно отреставрированной каланче (дом №16 на ул. Крупской), в которой расположился современный музей МЧС.В следующем квартале эпоха меняется. Здесь почти не осталось зданий позапрошлого века, но зато стоит несколько памятников советской эпохи. Прежде всего это прекрасный пример конструктивизма - «Дзержинка» - Дом культуры УВД. Интересный серый дом в середине квартала, напоминающий жилые здания 1930-х годов в Берлине, строился для командного состава НКВД. На фасаде - барельеф в виде серпа и молота.Вообще, этот перекресток является своеобразным самарским «местом силы». Если встать на углу Пионерской и Степана Разина и мысленно обвести круг с радиусом в сто метров, то в него попадут здания ФСБ, СК, ФСИН, Волжский РОВД и еще много силовых структур, у некоторых из которых даже вывесок нет.В следующем квартале стоит очень яркое здание. Дом №41 - едва ли не единственный в старой Самаре яркий представитель мавританского стиля. Колорит этому зданию, в самом прямом смысле, придают оригинальная раскраска и тот факт, что тут расположен стационар кожвендиспансера.В этом же квартале стоит собор, давший улице название. Вознесенский - самый старый из уцелевших соборов Самары. Именно здесь служили благодарственный молебен после объявления о создании Самарской губернии. Здесь молодой журналист Максим Горький венчался с Екатериной Волжиной, вчерашней гимназисткой, работавшей корректором в «Самарской газете». В собор надо зайти обязательно - его стены помнят тысячи и тысячи молитв, дух старой Самары проявлен здесь наиболее ярко.Особое внимание надо уделить следующему перекрестку - с улицей Венцека. Раньше это был главный подъем от реки в город. Наверху, на площади, стоял император Александр, взирающий на Волгу. Поэтому на этом подъеме была самарская «золотая миля». Кое-что от нее осталось. Дом Сурошникова и дом Шадрина стоят друг напротив друга и демонстрируют нам «купеческий шик» той эпохи, когда Волга была главной улицей города, а железная дорога еще не пришла в Самару. Это старые купеческие дома, русские, почти традиционные, без модернизма. Но и модернизм на улице Степана Разина в изобилии! Чего стоит одна из жемчужинок старой Самары - дом №82 с горгульями на фасаде и очень необычной эклектикой.Чуть дальше, также по четной стороне, находится, наверное, один из самых известных пустырей Самары. Здесь когда-то стоял особняк Наймушина (дом №106), в котором во время войны располагалась английская военная миссия. После череды скандалов и пожаров дом был снесен полностью, но новый собственник обещал восстановить дом Наймушина в оригинальном виде.В следующем квартале четная сторона сильно пострадала от бессистемного сноса, а вот на нечетной застройка сохранилась практически нетронутой. Здесь есть интересные образцы провинциальной архитектуры, но гораздо важней и ценней для нас возможность погрузиться в атмосферу старой Самары. Ну а чтобы понять, что на дворе все-таки XXI век, можно заглянуть в почетное консульство Италии. По диагонали от консульства - два старых здания. В том, что поскромнее, была первая квартира все того же Пешкова-Горького, журналиста «Самарской газеты». А соседний дом принадлежал основательнице музыкальной школы госпоже Сивре, и этот дом - типичный пример скромного, но «вкусного» провинциального модерна.Последний квартал улицы Степана Разина за прошедшие двадцать лет был снесен почти полностью. Но и здесь есть интересные места. Практически не изменился за полтора века ансамбль на углу с Некрасовской (дома №93 и №20 на Некрасовской), а также сквер около этих домов, вынесенный вверх, его склон и даже лестницы.Чтобы закончить путешествие по улице Степана Разина, пересе- чем улицу Льва Толстого и зайдем во двор. Здесь стоит старообрядческая церковь - одна из самых крупных церквей Самары. Она была построена незадолго до революции и стоит закрытой уже много лет. Около этого здания очень хорошо думается о том, как мы сохраняем память наших предков. А то, чтопамять о себе они оставили прекрасную, вы убедитесь лично, если пройдетесь по старой улице Степана Разина в погожий денек.