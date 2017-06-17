Самая первая. Улица Водников

Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.



А пойдем по самой первой улице города? От нее мало что осталось, многим самарцам она ненавистна, потому что плотно ассоциируется с пробкой на мост. Самые главные достопримечательности давно уничтожены, мы их можем только представить себе… Но попробовать стоит. Потому что это - уходящая Самара, Самара изначальная.





Здесь была построена деревянная самарская крепость - теперь на ее месте закрытый завод, улицы, развалины более поздних зданий. Здесь стоял первый самарский храм - Спасо-Преображенский, построенный в XVII веке, он был снесен в 1952 году, при строительстве моста через Самару. И теперь каждый проезжающий через него едет колесами по первому нашему храму. Здесь же стояли первые монастыри Самары - женский Спасо-Преображенский, а ближе к улице Кутякова - мужской Преображенский. На углу с той же Кутякова был построен и самый первый каменный дом Самары. Он, кстати, был уничтожен не так давно - в 70-е годы прошлого века.Конечно, главное, что привлекает внимание историков, - это первая самарская крепость. Еще в 1976 году исследователь Гурьянов при замене труб на улице Карбюраторной (сейчас - улица Князя Григория Засекина) видел остатки деревянных конструкций, которые он идентифицировал как часть крепостной стены. Более 40 лет эта версия не имела практических подтверждений, но теперь дело сдвинулось с мертвой точки - в районе перекрестка Засекина-Водников профессор Зубов и его археологическая команда сделали несколько шурфов. С улицы их особо не видно, да и не производят они впечатления - просто небольшие дырки в земле, на территории мельницы Соколова, прилегающей к перекрестку. Но археологи нашли остатки деревянных бревен, установленных в виде частокола и укрепленных в земле. Возможно, это и есть остатки самарской крепости 430-летней давности. В любом случае это сенсация в истории города, которую, впрочем, никто особо не заметил.Начать прогулку лучше всего с моста, а можно даже из-под него, с берега Самары. Мост снизу кажется гораздо масштабней и живописней, чем когда проезжаешь по нему, а река - шире и важней. Металлические конструкции и огромные быки выглядят очень фотогенично, но вокруг, увы, горы мусора, так что для эффектного селфи трудно выбрать позицию. Поднимемся на мост по боковой лестнице и окинем взором всю панораму - слияние Волги и Самары. Привольный пейзаж портит запустение на берегах. Ржавеющие корабли и дебаркадеры, склады и цеха - все в забвении и унынии. Через дорогу по мосту днем, увы, не перейдешь, но вид, открывающийся с моста на старую бухту и башню элеватора, не менее захватывающий, чем волжские пейзажи.Улицу Водников с тем же успехом можно было назвать улицей мельников. До сих пор сохранились три крупных комплекса по переработке и хранению зерна. Вещественное и мощное напоминание о той эпохе, когда Самара была хлебной столицей России.В самом начале улицы, с нечетной стороны, - большой комплекс мельницы Соколова. На момент постройки она была крупнейшей в Самаре. Настоящий гигант дореволюционной пищевой промышленности. Пятиэтажное здание самой мельницы было одним из самых высоких в городе. От вокзала к мельнице, и дальше в порт, и на мельницу Башкирова протянули ветку железной дороги. Она, кстати, действует по сей день, хотя редкие тепловозы проезжают по ней один раз в несколько дней. Комплекс мельницы Соколова пустует и медленно руинируется, но уже несколько лет ведутся переговоры по созданию здесь большого арт-кластера, по типу столичного «Флакона». Будем надеяться, что через несколько лет придем сюда на выставку или концерт.В первых кварталах улицы Водников сохранилось совсем немного старых домов. Что-то снесли во времена СССР - эта часть Куйбышева была заводской, некоторые дома не пережили новейшей эпохи, но еще можно увидеть милые сердцу старые самарские домики. Интересные здания стоят как раз напротив того места, где была крепость, они расположены в Малярном переулке, но выходят на Водников. В их стиле угадываются элементы церковной архитектуры. Здесь как раз и располагались Спасо-Преображенский монастырь и одноименный храм. Быть может, эти дома - перестроенные остатки старейших самарских церквей и обителей, кто знает… В следующих кварталах есть немало приятных глазу строений, но особых шедевров нет.На угол улиц Водников и Крупской выходит комплекс зданий еще одной мельницы, принадлежавшей купцу Башкирову. Дома под №№20, 22 - это бывшие склады и офисы, сейчас они медленно разрушаются. Сама мельница занята торговым центром, и через арку дома можно попасть во двор, где еще сохранились местами железные ставни на окнах, да и само здание мельницы поражает качеством архитектуры и постройки. Проект архитектора Щербачева! 1901 год. Надо ли говорить, что на момент постройки это была крупнейшая мельница в Самаре? По четной стороне через два квартала расположена третья мельница - самая красивая и до сих пор использующаяся по назначению. Мельница Стройкова и Якимова, также построенная по проекту Щербачева-старшего. Часть мельницы - корпус СГСПУ, известный в народе как «сундук», выходит на улицу Горького. А часть, построенная в 1914 году в причудливом смешении неоготики и русского стиля, выходит на Водников. И это одно из красивейших зданий Самары. Несмотря на небрежное отношение, комплекс находится в рабочем состоянии. По сей день здесь мелют зерно.Из деревянных красот на Водников осталась, может, пара домов, но дом №19 - настоящая сказка. Долгое время сказка была страшной, внешнее состояние дома наводило на грустные мысли, но сейчас это один из примеров удачной реставрации фасада к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Грамотно подобранный колер и добросовестная работа маляров сделали из развалины настоящий домик-пряник.К сожалению, дома с интересной резьбой, находящиеся на Водников, например между Пионерской и Венцека, ожидает более грустная судьба. Этот квартал уже в ближайшие несколько лет будет снесен окончательно. Поэтому сюда стоит поспешить. Четная сторона еще более-менее сохранна, в зарослях сирени и черемухи прячутся старые домишки, а вот с другой стороны улицы остались считанные дома из старой застройки. Здесь как раз и жили водники, во дворах, на крышах сараев лежали лодки, а рядом цвели скромные, но ухоженные садики. Аборигены еще живут в своих домишках, и если вы хотите посмотреть, как жила старая Самара 30-60-90 лет назад, пройдитесь по последним дворикам. Не очень красиво, но это настоящее.За улицей Венцека - последний квартал Водников. Здесь стоит еще один символ былого величия - здание «Волготанкера». Построенное в тридцатые годы, оно стилистически больше напоминало особняк на французской Ривьере, чем советскую контору. Но у фасада с улицы Горького до 50-х годов стоял памятник с Лениным и Сталиным на скамеечке. Изящное здание советской эклектики хорошо сохранилось, и при небольшой сноровке вы со стороны Водников можете обойти его кругом и осмотреть полностью. Когда-то пароходство «Волготанкер» имело огромный флот, ходивший от Архангельска до Гибралтара, а этот особняк был достойной штаб-квартирой. Теперь это акционерное общество, а Ленина и Сталина куда-то дели вместе с нефтеналивным флотом.В последнем квартале улицы Водников, с нечетной стороны, не осталось ни одного старого дома. Зато в изобилии разного уровня новодел. Здесь обитает новое самарское купечество - крупные бизнесмены, их родственники и подруги. Ради их особняков и многоквартирных домов варварски уничтожили несколько памятников архитектуры. Закономерно, но на месте снесенных памятников теперь мертвая стройка. Архитектурных шедевров среди новодела, увы, нет, но внимание всегда привлекает последний дом на улице, где в нише стоит самый рыцарский доспех, ну и предупреждение о том, что ведется видеонаблюдение. Это не мешает детям лазить на рыцаря и фотографироваться. А улица Водников заканчивается, упираясь в бывшую Панскую. Паны Водникам поставили предел. И старая Самара, жившая Волгой, все дальше и дальше уплывает в прошлое, исчезая в волнах нашей памяти.