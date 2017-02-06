Поляки на Волге. Четыре века в истории города
Мы продолжаем проект «Час пешком» - каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
Длина маршрута 2 километра
Время гуляния 45 минут
Что это мы все пешком да по улицам русского города? Хорошо бы, для разнообразия, про- гуляться по какому-нибудь европейскому граду. Для этого не надо никуда ехать. Достаточно «сменить оптику» и взглянуть на Самару чуть по-другому. Знаете ли вы, как много в Самаре Польши? Многие символы города, достопримечательности и предметы нашей гордости - творение рук поляков. Поэтому сегодня мы предлагаем потратить час пешком, чтобы посмотреть на польскую Самару. Это очень красивый и славный город!
1. Костел-кирха. 2. Отель «Бристоль» - «Жигули». 3. Антикварный магазин. Архитектор Тадеуш Хилииньский. 4. Дом-усадьба Кароля Позерна. 5. Филармония - ранее цирк «Олимп». 6. Костел. 7. Особняк Новокрещеновой. 8. Театр драмы. 9. «Белый дом». 10. Театр оперы и балета. 11. Польское посольство в годы войны.
Четыреста лет на Волге
Самые первые поляки поселились на волжских берегах после 1610 года, когда часть польской шляхты перешла в подданство к русскому царю. Тогда поляков расселили по течению реки от Казани до Самары. Так что это первый европейский народ, чья крупная диаспора появилась в Самаре. Можно праздновать четыреста лет польско-самарской дружбы.
Кирхокостел
Начнем мы наш путь от здания лютеранской кирхи. Правильно, немецкой. Она стала кирхой в 1863 году. А построена была как римско-католический костел на деньги купца Аннаева и польской общины. Но тут в Польше случилось восстание, и отношение в русском обществе к католикам и полякам резко изменилось. Отныне никакого католического костела в Самаре появиться не могло, и тогда католическая община и Аннаев сами (!) передали здание немцам-лютеранам. Так появилась первая самарская достопримечательность, созданная при участии поляков.
Цветы модерна
Если мы пойдем по Дворянской вперед, скоро узнаем, каковы были плоды польского восстания в Самаре. Точнее, его цветы. Потому что вслед за кирхой стоит здание гостиницы «Жигули», бывший «Бристоль», построенное по проекту архитектора Квятковского. «Квят» - по-польски «цветок». При взгляде на фасад здания все становится очевидным - оно усыпано цветами! Архитектор Квятковский - один из главных имиджмейкеров Самары. Его здания в стиле модерн, может, не настолько раскручены, как особняк Курлиной, но уж точно входят в топ туристического внимания.
Пан Тадеуш
На углу Куйбышева и Ленинградской - еще одно здание польского авторства, архитектора Тадеуша Хилиньского. Сейчас здесь антикварный салон. Хилиньский - это архитектор, который много сделал для Самары. По его проектам построены и стоят по сей день Дом архиерея, Ольгинская община сестер милосердия, церковь при епархиальном женском училище, корпус церковнослужителей в Иверском монастыре, городская тюрьма, та, что на Арцыбушевской. А сам Тадеуш Хилиньский был главным архитектором Самары.
Надо сказать, что поляки, хоть и были (некоторые!) ссыльными, жили в Самаре очень неплохо. Среди них основную массу составляли интеллигенты, поэтому, несмотря на свой сложный статус, они занимали видное место в обществе.
Ссыльная судьба
Примером польского наследия может служить и дом-усадьба Кароля Позерна - угол Фрунзе и Ленинградской. Зайдите на второй этаж этого дома по лестнице, установленной еще в те времена. В кафе, обставленном по моде позапрошлого века, возьмите селедку и чай и представьте себе, что этот дом принадлежал поляку, высланному после вооруженного восстания. Не из Польши, правда, а из Санкт-Петербурга, за общую неблагонадежность и неправильную национальность... Раньше на первом этаже дома располагалось одно из самарских сокровищ - аптека в стиле ар-деко с цветными витражами и деревянными панелями. Здесь снимали культовый телефильм «Тревожные ночи Самары».
Размышления об «Олимпе»
Отправимся в сторону костела, обратив по пути внимание на одну утерянную и переосмысленную достопримечательность, связанную с Польшей. Это филармония. Ее старое здание - цирк «Олимп», то самое, в котором провозгласили советскую власть в Самаре, проектировал архитектор Платон Шиманьский. А Юрий Храмов переосмыслил проект Шиманьского в новом здании филармонии, сохранив его идеи. Так что польский отблеск в этих круглых окнах сверкает и по сей день.
Два шпиля
Самарский костел. Этот прекрасный подарок городу - стремительная готика, сдержанная и строгая, конечно, останется одним из символов Самары навсегда. Костел выглядит как ракета, и это тоже очень символично. Построили храм самарские поляки почти через полвека после подавления восстания. Здание, по проекту Богдановича, было освящено 111 лет назад - 12 февраля 1906 года. Сейчас здесь снова проходят службы, и заглянуть внутрь, соблюдая правила вежливости, очень даже интересно.
Еще немного модерна
На четной стороне улицы Фрунзе - особняк Новокрещеновой. Еще одно сокровище самарского модерна. Достаточно бросить взгляд на фасад, чтобы понять - архитектор Квятковский. Торжество цветов! Как совпало, архитектору с такой фамилией творить в эпоху, когда цветочный, растительный орнамент был главным выразительным средством стиля? Квятковскому принадлежит еще одно цветочное здание, но оно находится в печальном состоянии, и мы до него не дойдем - это здание доходного дома Нуйчева. То самое, чей фасад украшают не только цветы, но и слоны. Впрочем, особняк Новокрещеновой несколько лет назад тоже представлял жалкое зрелище, а сейчас отреставрирован и ухожен. Дойдет дело и до этого сокровища в стиле модерн.
Шпион, построивший оперу
А наше путешествие по польской Самаре постепенно подходит к концу. Мы выходим на площадь Чапаева. Здесь стоит театр драмы, построенный под руководством поляка Кароля Позерна, и дом губернатора - «Белый дом», построенный в 1915 году архитектором Платоном Шиманьским. Здание было выдержано в стиле итальянского ренессанса, и уже в советские времена его «закатали» под конструктивизм. Реконструкцию производил архитектор Щербачев, но и здесь производителем работ был поляк - Франтишек Ленкевич, принадлежавший к новой волне польских мигрантов. Ленкевич был одним из лучших специалистов в Самаре. Именно он руководил работами при строительстве театра оперы и балета. А в 1938 году Франтишек Ленкевич был арестован в числе 38 поляков - активистов польского клуба по обвинению в шпионаже и контрреволюционной агитации. 4 ноября 1938 года в числе 28 других поляков был расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.
Военная Польша
Через несколько лет после больших репрессий в Куйбышеве снова зазвучала польская речь. И зазвучала на весь мир. Польское радио вещало из здания почтамта на улице Красноармейской. Польское посольство находилось рядом, на улице Чапаевской. Можно сказать, что судьбы Польши в какой-то момент решались и в нашем городе тоже. Здесь было посольство, представляющее Польшу буржуазную, были враждебные ей польские коммунисты, которые создавали свои структуры власти. Но это уже история людей, приехавших к нам ненадолго. Поэтому около здания бывшего польского посольства мы скажем спасибо полякам за то, что они сделали для Самары за эти четыре века.
Длина маршрута 2 километра
Время гуляния 45 минут
Что это мы все пешком да по улицам русского города? Хорошо бы, для разнообразия, про- гуляться по какому-нибудь европейскому граду. Для этого не надо никуда ехать. Достаточно «сменить оптику» и взглянуть на Самару чуть по-другому. Знаете ли вы, как много в Самаре Польши? Многие символы города, достопримечательности и предметы нашей гордости - творение рук поляков. Поэтому сегодня мы предлагаем потратить час пешком, чтобы посмотреть на польскую Самару. Это очень красивый и славный город!
1. Костел-кирха. 2. Отель «Бристоль» - «Жигули». 3. Антикварный магазин. Архитектор Тадеуш Хилииньский. 4. Дом-усадьба Кароля Позерна. 5. Филармония - ранее цирк «Олимп». 6. Костел. 7. Особняк Новокрещеновой. 8. Театр драмы. 9. «Белый дом». 10. Театр оперы и балета. 11. Польское посольство в годы войны.
Четыреста лет на Волге
Самые первые поляки поселились на волжских берегах после 1610 года, когда часть польской шляхты перешла в подданство к русскому царю. Тогда поляков расселили по течению реки от Казани до Самары. Так что это первый европейский народ, чья крупная диаспора появилась в Самаре. Можно праздновать четыреста лет польско-самарской дружбы.
Кирхокостел
Начнем мы наш путь от здания лютеранской кирхи. Правильно, немецкой. Она стала кирхой в 1863 году. А построена была как римско-католический костел на деньги купца Аннаева и польской общины. Но тут в Польше случилось восстание, и отношение в русском обществе к католикам и полякам резко изменилось. Отныне никакого католического костела в Самаре появиться не могло, и тогда католическая община и Аннаев сами (!) передали здание немцам-лютеранам. Так появилась первая самарская достопримечательность, созданная при участии поляков.
Цветы модерна
Если мы пойдем по Дворянской вперед, скоро узнаем, каковы были плоды польского восстания в Самаре. Точнее, его цветы. Потому что вслед за кирхой стоит здание гостиницы «Жигули», бывший «Бристоль», построенное по проекту архитектора Квятковского. «Квят» - по-польски «цветок». При взгляде на фасад здания все становится очевидным - оно усыпано цветами! Архитектор Квятковский - один из главных имиджмейкеров Самары. Его здания в стиле модерн, может, не настолько раскручены, как особняк Курлиной, но уж точно входят в топ туристического внимания.
Пан Тадеуш
На углу Куйбышева и Ленинградской - еще одно здание польского авторства, архитектора Тадеуша Хилиньского. Сейчас здесь антикварный салон. Хилиньский - это архитектор, который много сделал для Самары. По его проектам построены и стоят по сей день Дом архиерея, Ольгинская община сестер милосердия, церковь при епархиальном женском училище, корпус церковнослужителей в Иверском монастыре, городская тюрьма, та, что на Арцыбушевской. А сам Тадеуш Хилиньский был главным архитектором Самары.
Надо сказать, что поляки, хоть и были (некоторые!) ссыльными, жили в Самаре очень неплохо. Среди них основную массу составляли интеллигенты, поэтому, несмотря на свой сложный статус, они занимали видное место в обществе.
Ссыльная судьба
Примером польского наследия может служить и дом-усадьба Кароля Позерна - угол Фрунзе и Ленинградской. Зайдите на второй этаж этого дома по лестнице, установленной еще в те времена. В кафе, обставленном по моде позапрошлого века, возьмите селедку и чай и представьте себе, что этот дом принадлежал поляку, высланному после вооруженного восстания. Не из Польши, правда, а из Санкт-Петербурга, за общую неблагонадежность и неправильную национальность... Раньше на первом этаже дома располагалось одно из самарских сокровищ - аптека в стиле ар-деко с цветными витражами и деревянными панелями. Здесь снимали культовый телефильм «Тревожные ночи Самары».
Размышления об «Олимпе»
Отправимся в сторону костела, обратив по пути внимание на одну утерянную и переосмысленную достопримечательность, связанную с Польшей. Это филармония. Ее старое здание - цирк «Олимп», то самое, в котором провозгласили советскую власть в Самаре, проектировал архитектор Платон Шиманьский. А Юрий Храмов переосмыслил проект Шиманьского в новом здании филармонии, сохранив его идеи. Так что польский отблеск в этих круглых окнах сверкает и по сей день.
Два шпиля
Самарский костел. Этот прекрасный подарок городу - стремительная готика, сдержанная и строгая, конечно, останется одним из символов Самары навсегда. Костел выглядит как ракета, и это тоже очень символично. Построили храм самарские поляки почти через полвека после подавления восстания. Здание, по проекту Богдановича, было освящено 111 лет назад - 12 февраля 1906 года. Сейчас здесь снова проходят службы, и заглянуть внутрь, соблюдая правила вежливости, очень даже интересно.
Еще немного модерна
На четной стороне улицы Фрунзе - особняк Новокрещеновой. Еще одно сокровище самарского модерна. Достаточно бросить взгляд на фасад, чтобы понять - архитектор Квятковский. Торжество цветов! Как совпало, архитектору с такой фамилией творить в эпоху, когда цветочный, растительный орнамент был главным выразительным средством стиля? Квятковскому принадлежит еще одно цветочное здание, но оно находится в печальном состоянии, и мы до него не дойдем - это здание доходного дома Нуйчева. То самое, чей фасад украшают не только цветы, но и слоны. Впрочем, особняк Новокрещеновой несколько лет назад тоже представлял жалкое зрелище, а сейчас отреставрирован и ухожен. Дойдет дело и до этого сокровища в стиле модерн.
Шпион, построивший оперу
А наше путешествие по польской Самаре постепенно подходит к концу. Мы выходим на площадь Чапаева. Здесь стоит театр драмы, построенный под руководством поляка Кароля Позерна, и дом губернатора - «Белый дом», построенный в 1915 году архитектором Платоном Шиманьским. Здание было выдержано в стиле итальянского ренессанса, и уже в советские времена его «закатали» под конструктивизм. Реконструкцию производил архитектор Щербачев, но и здесь производителем работ был поляк - Франтишек Ленкевич, принадлежавший к новой волне польских мигрантов. Ленкевич был одним из лучших специалистов в Самаре. Именно он руководил работами при строительстве театра оперы и балета. А в 1938 году Франтишек Ленкевич был арестован в числе 38 поляков - активистов польского клуба по обвинению в шпионаже и контрреволюционной агитации. 4 ноября 1938 года в числе 28 других поляков был расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.
Военная Польша
Через несколько лет после больших репрессий в Куйбышеве снова зазвучала польская речь. И зазвучала на весь мир. Польское радио вещало из здания почтамта на улице Красноармейской. Польское посольство находилось рядом, на улице Чапаевской. Можно сказать, что судьбы Польши в какой-то момент решались и в нашем городе тоже. Здесь было посольство, представляющее Польшу буржуазную, были враждебные ей польские коммунисты, которые создавали свои структуры власти. Но это уже история людей, приехавших к нам ненадолго. Поэтому около здания бывшего польского посольства мы скажем спасибо полякам за то, что они сделали для Самары за эти четыре века.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Час пешком
6 февраля 2017
90
30 января 2017
223
23 января 2017
196
16 января 2017
331
6 февраля 2017 , 15:49
4
Российские лыжники стали победителями эстафеты 4 по 7,5 км на зимней...
6 февраля 2017 , 15:44
21
Инцидент произошел 2 февраля в селе Надеждино Кошкинского района.
6 февраля 2017 , 15:17
58
Для расчистки улично-дорожной сети города МП «Благоустройство» было...
6 февраля 2017 , 15:16
91
Психотропное вещество они производили в квартире на Южном шоссе в Тольятти.
6 февраля 2017 , 15:08
73
В финале приняли участие 79 команд из Самарской области.
6 февраля 2017 , 14:33
889
ДТП произошло вчера примерно в 15:00 на участке Чапаевск-Самара трассы Волгоград-Самара....
6 февраля 2017 , 14:29
152
Вчера на тольяттинском специализированном спидвейном стадионе имени Анатолия Степанова...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
7873
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5365
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4910
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4144
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1226
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
960
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1390
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
7 января 2017
800
По официальным данным полиции, в 149 населенных пунктах Самарской области прошли массовые...