Поляки на Волге. Четыре века в истории города

Что это мы все пешком да по улицам русского города? Хорошо бы, для разнообразия, про- гуляться по какому-нибудь европейскому граду. Для этого не надо никуда ехать. Достаточно «сменить оптику» и взглянуть на Самару чуть по-другому. Знаете ли вы, как много в Самаре Польши? Многие символы города, достопримечательности и предметы нашей гордости - творение рук поляков. Поэтому сегодня мы предлагаем потратить час пешком, чтобы посмотреть на польскую Самару. Это очень красивый и славный город!

1. Костел-кирха. 2. Отель «Бристоль» - «Жигули». 3. Антикварный магазин. Архитектор Тадеуш Хилииньский. 4. Дом-усадьба Кароля Позерна. 5. Филармония - ранее цирк «Олимп». 6. Костел. 7. Особняк Новокрещеновой. 8. Театр драмы. 9. «Белый дом». 10. Театр оперы и балета. 11. Польское посольство в годы войны.

Самые первые поляки поселились на волжских берегах после 1610 года, когда часть польской шляхты перешла в подданство к русскому царю. Тогда поляков расселили по течению реки от Казани до Самары. Так что это первый европейский народ, чья крупная диаспора появилась в Самаре. Можно праздновать четыреста лет польско-самарской дружбы.Начнем мы наш путь от здания лютеранской кирхи. Правильно, немецкой. Она стала кирхой в 1863 году. А построена была как римско-католический костел на деньги купца Аннаева и польской общины. Но тут в Польше случилось восстание, и отношение в русском обществе к католикам и полякам резко изменилось. Отныне никакого католического костела в Самаре появиться не могло, и тогда католическая община и Аннаев сами (!) передали здание немцам-лютеранам. Так появилась первая самарская достопримечательность, созданная при участии поляков.Если мы пойдем по Дворянской вперед, скоро узнаем, каковы были плоды польского восстания в Самаре. Точнее, его цветы. Потому что вслед за кирхой стоит здание гостиницы «Жигули», бывший «Бристоль», построенное по проекту архитектора Квятковского. «Квят» - по-польски «цветок». При взгляде на фасад здания все становится очевидным - оно усыпано цветами! Архитектор Квятковский - один из главных имиджмейкеров Самары. Его здания в стиле модерн, может, не настолько раскручены, как особняк Курлиной, но уж точно входят в топ туристического внимания.На углу Куйбышева и Ленинградской - еще одно здание польского авторства, архитектора Тадеуша Хилиньского. Сейчас здесь антикварный салон. Хилиньский - это архитектор, который много сделал для Самары. По его проектам построены и стоят по сей день Дом архиерея, Ольгинская община сестер милосердия, церковь при епархиальном женском училище, корпус церковнослужителей в Иверском монастыре, городская тюрьма, та, что на Арцыбушевской. А сам Тадеуш Хилиньский был главным архитектором Самары.Надо сказать, что поляки, хоть и были (некоторые!) ссыльными, жили в Самаре очень неплохо. Среди них основную массу составляли интеллигенты, поэтому, несмотря на свой сложный статус, они занимали видное место в обществе.Примером польского наследия может служить и дом-усадьба Кароля Позерна - угол Фрунзе и Ленинградской. Зайдите на второй этаж этого дома по лестнице, установленной еще в те времена. В кафе, обставленном по моде позапрошлого века, возьмите селедку и чай и представьте себе, что этот дом принадлежал поляку, высланному после вооруженного восстания. Не из Польши, правда, а из Санкт-Петербурга, за общую неблагонадежность и неправильную национальность... Раньше на первом этаже дома располагалось одно из самарских сокровищ - аптека в стиле ар-деко с цветными витражами и деревянными панелями. Здесь снимали культовый телефильм «Тревожные ночи Самары».Отправимся в сторону костела, обратив по пути внимание на одну утерянную и переосмысленную достопримечательность, связанную с Польшей. Это филармония. Ее старое здание - цирк «Олимп», то самое, в котором провозгласили советскую власть в Самаре, проектировал архитектор Платон Шиманьский. А Юрий Храмов переосмыслил проект Шиманьского в новом здании филармонии, сохранив его идеи. Так что польский отблеск в этих круглых окнах сверкает и по сей день.Самарский костел. Этот прекрасный подарок городу - стремительная готика, сдержанная и строгая, конечно, останется одним из символов Самары навсегда. Костел выглядит как ракета, и это тоже очень символично. Построили храм самарские поляки почти через полвека после подавления восстания. Здание, по проекту Богдановича, было освящено 111 лет назад - 12 февраля 1906 года. Сейчас здесь снова проходят службы, и заглянуть внутрь, соблюдая правила вежливости, очень даже интересно.На четной стороне улицы Фрунзе - особняк Новокрещеновой. Еще одно сокровище самарского модерна. Достаточно бросить взгляд на фасад, чтобы понять - архитектор Квятковский. Торжество цветов! Как совпало, архитектору с такой фамилией творить в эпоху, когда цветочный, растительный орнамент был главным выразительным средством стиля? Квятковскому принадлежит еще одно цветочное здание, но оно находится в печальном состоянии, и мы до него не дойдем - это здание доходного дома Нуйчева. То самое, чей фасад украшают не только цветы, но и слоны. Впрочем, особняк Новокрещеновой несколько лет назад тоже представлял жалкое зрелище, а сейчас отреставрирован и ухожен. Дойдет дело и до этого сокровища в стиле модерн.А наше путешествие по польской Самаре постепенно подходит к концу. Мы выходим на площадь Чапаева. Здесь стоит театр драмы, построенный под руководством поляка Кароля Позерна, и дом губернатора - «Белый дом», построенный в 1915 году архитектором Платоном Шиманьским. Здание было выдержано в стиле итальянского ренессанса, и уже в советские времена его «закатали» под конструктивизм. Реконструкцию производил архитектор Щербачев, но и здесь производителем работ был поляк - Франтишек Ленкевич, принадлежавший к новой волне польских мигрантов. Ленкевич был одним из лучших специалистов в Самаре. Именно он руководил работами при строительстве театра оперы и балета. А в 1938 году Франтишек Ленкевич был арестован в числе 38 поляков - активистов польского клуба по обвинению в шпионаже и контрреволюционной агитации. 4 ноября 1938 года в числе 28 других поляков был расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.Через несколько лет после больших репрессий в Куйбышеве снова зазвучала польская речь. И зазвучала на весь мир. Польское радио вещало из здания почтамта на улице Красноармейской. Польское посольство находилось рядом, на улице Чапаевской. Можно сказать, что судьбы Польши в какой-то момент решались и в нашем городе тоже. Здесь было посольство, представляющее Польшу буржуазную, были враждебные ей польские коммунисты, которые создавали свои структуры власти. Но это уже история людей, приехавших к нам ненадолго. Поэтому около здания бывшего польского посольства мы скажем спасибо полякам за то, что они сделали для Самары за эти четыре века.