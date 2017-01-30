От Оврага до собора. Улица Молодогвардейская

Какая улица в старой Самаре самая длинная? Молодогвардейская. Она же Соборная, а еще раньше - Сенная. Тянется от берега Самары почти до Осипенко. Через века истории самарской. Мы предлагаем пройти только часть этого длинного пути - по самой старой части города, по дороге, которая в давние времена вела самарцев к собору. На этой улице много памятных зданий и просто типовой застройки прошлых веков, есть настоящие жемчужины. И главное, на Соборной-Молодогвардейской много зданий модерна и русского стиля, характерного для купеческой Самары.Об овраге и Молодогвардейском спуске мы рассказывали в прошлый раз. Это место, где люди, возможно, жили еще до появления крепости Самара. Сегодня в самом начале улицы развернулось небольшое, но очень важное строительство. Здесь живет Слава Вершинин - известный в Самаре человек, создатель «Бумажной Луны», клуба «Чайковский» и много чего еще. Слава купил себе старый дом и начал его переделывать под себя - создавать свою городскую усадьбу. И создает уже много лет, постепенно прикупая соседние участки, чуть ли не комнатки в коммуналках, таким образом организуя новое пространство в старом городе. Этакая джентрификация своими руками. Если будете идти мимо летним вечером - обязательно зайдите. Хозяин рад гостям. Он сам с друзьями обычно пьет чай на веранде или в саду и с удовольствием расскажет о своем удивительном доме.В соседях у Славы Вершинина был Рудольф Абель - знаменитый шпион, который в начале войны жил в Куйбышеве, ходил на работу в НКВД, обучал будущих шпионов радиоиграм, а жил в маленьком деревянном домике. Скромен был быт людей, решавших судьбу страны и планеты, что и говорить. Если бы не мемориальная доска, ничем бы и не выделялся этот домишко. Кстати, именно за роль Абеля, жившего на Молодогвардейской, получил «Оскара» актер Марк Райленс. Вокруг этого домика - несколько хорошо сохранившихся строений с типовой архитектурой, уникальными малыми формами, добрыми «злыми собаками» и атмосферой настоящей старой Самары. Когда расцветает сирень, тут рай!Район этот в позапрошлом веке был довольно беспокойным. Даже частушка самарская констатировала: «Кто мне морду разобьет, по Соборной не пройдет!»Если стоять лицом к собору в самом начале улицы, то справа будет небольшой район сохранившейся старой застройки. Немного в глубине - многоэтажный дом. Это один из первых домов советской эпохи, построенный для трудящихся на реке. Мимо этого дома можно пройти в маленький узенький переулок, который, если не считать машин и антенн, за последний век практически не изменился. Люди только стали поспокойнее.На углу с улицей Пионерской - старое здание в русском стиле. Это Самарский РОВД. До революции здесь размещалась ночлежка Кириллова. И тогда, и сейчас подвыпившие и загулявшие граждане, всякие асоциальные элементы и маргиналы ночуют в этих старых стенах.В следующем квартале архитектура меняется. Здесь почти уже нет «домишек», все больше серьезных зданий - купеческих особняков. Самое примечательное, на углу Венцека, увы, закрыто баннерами, обещающими реставрацию. Здесь, в здании стиля провинциальный модерн, располагался винный склад, разграбленный сто лет назад во время погромов. Стоя на этом перекрестке Соборной и Воскресенской, можно живо представить себе, как выглядел этот престижный район в начале прошлого века. Богатые особняки лучших семей - Шихобаловых, Головкиных. Современные (на тот момент, конечно) производства - конфетная фабрика, взявшая Гран-при в Париже, модные магазины. А уж через два года практически на этом перекрестке женщины, жены людей, расстрелянных большевиками, растерзали Франца Венцека - председателя Ревтрибунала. Поверила бы в это купчиха Шихобалова, если бы ей сказали в январе 1917-го, когда она выходила из саночек у своего особняка, что вот тут, через полтора года… Никто бы не поверил.В следующем квартале выделяется торговый дом Пермяковой - это первое здание, построенное в Самаре архитектором Зеленко, автором дома Курлиной. Еще не модерн, но дом и по сей день смотрится прекрасно. По диагонали от него - крупный торговый центр - Новотроицкий комплекс архитектора Вернера, также выдержанный в стиле, похожем на модерн. Это универмаг «Юность». Перекресток с Ленинградской-Панской, конечно, очень известное видовое место, поэтому не будем здесь задерживаться, а пройдем через двор «Юности» во двор Дома специалистов.Это, конечно, небольшой крюк, но пройти мимо недопустимо. Когда его построили для специалистов новой советской страны,это был крупнейший дом в городе. Раньше на этом месте стояла Троицкая церковь, ее снесли, построили жилье. Частично, как говорят, из кирпича, оставшегося от церкви. В доме жило много славных людей, лучших людей города - достаточно посмотреть, сколько тут мемориальных досок. Уже через несколько лет после постройки именно в этот дом приезжали каждую ночь «воронки», и люди в квартирах, те самые специалисты, с ужасом прислушивались к шагам на лестнице. Ждали звонка в дверь.Пойдем по Молодогвардейской дальше. Сейчас она не кажется широкой, а до революции по улице ходила конка - маленький трамвай на конной тяге. Улица была центральной, и дома здесь строили высокие. Например, дом Каргиной по проекту Щербачева. Это, кстати, неизвестная страница нашей истории запасной столицы. В 1941 году здесь располагалась редакция «Волжской коммуны», и именно сюда была эвакуирована редакция «Правды». Серьезно, в этом доме в 1941 году делали газету «Правда»! Кстати, именно на Молодогвардейской темы «запасной столицы» и «русского стиля» сплетаются. Ближе к площади имени Куйбышева стоит замечательная пара домиков. В одном из них, доме Васильева, было в годы войны посольство Норвегии. Соседний дом, Основнина, имеет редкую для Самары архитектурную деталь - флюгер. И, в отличие от многих других, это оригинальный, старый флюгер, а не новодел советской эпохи.Как-то так получилось, что русскому стилю на Молодогвардейской везет больше. Здания модерна, которые здесь стоят, выглядят намного грустнее. Разрушаются фасад и балкон дома Гринберга (№98), все грустнее смотреть на дом архитектора Вернера (№69), разрушается дом №126, бывший в годы войны болгарским представительством. Поэтому есть смысл сходить и посмотреть сейчас - это настоящая купеческая Самара, в своем шике и красоте.Ну а мы постепенно подходим к площади имени Куйбышева, которая раньше называлась Соборной. Собора на ней 80 лет, как нет. Зато есть театр оперы и балета, а вокруг - уникальный архитектурный ансамбль, который скоро станет фан-зоной чемпионата мира по футболу. Но прежде чем перейти улицу и влиться в армию болельщиков, посмотрите налево - это последний дом нашего маршрута. Раньше здесь был магазин «Сюрприз». В советские времена - один из самых необычных, потому что торговал не предметами первой необходимости, а подарками. А сам дом был одной из первых девятиэтажек, построенных в Самаре, - пример советской точечной застройки и элитного жилья одновременно. В этом «высотном» доме селилась творческая интеллигенция, о нравах жителей ходили легенды. Дом казался вершиной роскоши. Посмотрите на него теперь. Возможно, что и к новым проектам, которые так будоражат воображение общественности, через полвека люди будут относиться так же снисходительно.