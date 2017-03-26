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На дороге перемен. Улица Фрунзе

Каждую субботу мы публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.  

Длина маршрута 2 километра
Время гуляния 30-40 минут




























1. Остатки булыжной мостовой.
2. Фахверковый дом.
3. «Питерский» дом и «Националь».
4. Магазин «Жемчуг».
5. Церковь старообрядцев - клуб швейников.
6. Дом №127.
7. Квартира Эльдара Рязанова.
8. Готический костел.
9. Дом, в котором жил Шостакович.
10. Площадь Чапаева.

Концепция «Стрелки»

Самара вошла в большую программу благоустройства российских городов. Занимается концепцией передовое конструкторское бюро «Стрелка», которое недавно разработало и реализовало грандиозный проект по благоустройству улиц Москвы. 22 марта прошла первая рабочая встреча, на которой представитель КБ «Стрелка» рассказал о параметрах проекта. Планируется создание замкнутого туристического маршрута, который будет проходить в основном по улицам Фрунзе и Молодогвардейской. Так как по Молодогвардейской мы недавно гуляли, то сейчас есть смысл пройтись по Фрунзе и посмотреть не только на главные достопримечательности этой улицы, но и заглянуть в закоулки.

Здание НИИ

Маршрут начинается от улицы Венцека. И здесь есть сразу три скрытых достопримечательности. Одна из них - скорее даже архитектурный курьез. Речь идет о доме №70, в котором раньше располагался банк СВКБ. А что такого - большой дом в хорошем состоянии? Фокус в том, что это стандартное советское здание НИИ. На старых фотографиях Самары его можно найти - невзрачная серая трехэтажка. А в лихие девяностые оно превратилось вот в такой образчик провинциального псевдоклассицизма, русского постмодерна в духе Сорокина.

Булыжник

На перекрестке Фрунзе и Венцека сильнее всего выдается из-под земли старая булыжная мостовая. Небольшие куски ее торчат сквозь асфальт, раздражая водителей и приводя в восторг любителей старины. Вот таким булыжником была вымощена вся Самара век назад.

Фахверк

Напротив символа фальшивого классицизма стоит, притаившись во дворике, единственный в Самаре фахверковый дом. Он бы и в Голландии или Бельгии смотрелся очень достойно, ну а для Самары - явление просто уникальное. Дом с флюгером, словно сошедший с иллюстраций к сказкам братьев Гримм. Место волшебной атмосферы и, увы, медленного разрушения. Никто пока не проявил заинтересованности в спасении единственного фахверка Самары.

























«Питерский» дом

В том же квартале, немного дальше, единственный в Самаре дом (№79), попавший к нам в город будто бы из Питера. За незаметной железной дверью скрывается самая настоящая парадная, а не какой-то жалкий подъезд. Грандиозное, прежде всего из-за своей неожиданности, зрелище. Ждешь, что на подоконнике будет сидеть с гитарой Виктор Цой, сошедший с близкой стены его имени. Двор под стать парадной. Единственный в Самаре экземпляр и тоже - сто лет истории. Этот жилой дом, один из последних построенных в Самаре до революции, по тем временам - гигант домостроения, под стать соседней гостинице.

«Националь»

Одно из самых высоких жилых зданий Самары, построено в 1902-м, а потом надстроено. Самая роскошная городская гостиница, в которой бывали сотни знаменитостей самых разных эпох - от Керенского и Инессы Арманд до польского правительства в изгнании и Клима Ворошилова. Вот что писал об этом отеле Сергей Есенин: «Третий день смотрю из окна на проклятую Самару и вижу один и тот же унылый двор, похожий на колодец». Мемориальных номеров в гостинице нет, но интерьеры украшены очень неплохой живописью самарских художников-реалистов 1970-х годов.























«Жемчуг»

Напротив гостиницы - дом с магазином «Жемчуг» на первом этаже. Некогда это был главный ювелирный магазин города. В 90-е годы - одно из самых оживленных мест. Здесь круглосуточно терлись какие-то подозрительные личности, бубня: «валюта-золото», «валюта-золото», а в близлежащей подворотне кого-то могли запросто ограбить среди бела дня. Теперь тут спокойно, а на Ленинградской нет и дикого рынка с примерочными на картонке.

Дома и дворы

Улица Фрунзе пока еще сохраняет свой колорит. Здесь можно идти, просто любуясь архитектурой. На углу Некрасовской стоит перестроенное Щербачевым-сыном здание по проекту Щербачева-отца. Была церковь - стал клуб швейников. Здесь у каждого дома своя вековая история. Напротив здания министерства культуры стоит дом №127 - типичный самарский дом начала прошлого века. Он уходит глубоко вглубь квартала анфиладой дворов. Вместо палисадников, увы, стоянки, но дух старой Самары здесь очень крепок. История у дома тоже имеется: в годы, когда Самара была второй столицей, в этом доме находилась правительственная гостиница. Здесь жили Михаил Калинин и Николай Шверник, и бывали у них в гостях разные люди - Вышинский, Ворошилов, Берия. Подробной истории и полной карты запасной столицы, увы, до сих пор так и не создано, а ведь в старом городе очень много таких неизвестных исторических мест.

Рязанов

На четной стороне - дома №114-116 - здесь маленький, но интересный музей Фрунзе. Полководец жил здесь после освобождения города от белочехов, а в соседнем здании был штаб 4-й армии. Само здание - прекрасный образец русского стиля и один из первых проектов архитектора Зеленко, реализованных в Самаре. Через улицу Льва Толстого - дом, в котором скоро откроется музей Эльдара Рязанова. Здесь родился наш великий режиссер. Пока тут только мемориальная доска, но с развитием пешеходности улицы Фрунзе этот адрес должен стать очень популярным. Скоро так и будет! А мы пока пройдем мимо будущего сквера. Посмотрите налево, вглубь двора - там еще сохранилась пара яблонь из старого городского сада, который был тут раньше и занимал почти всю площадь стоянки-сквера. В конце лета сюда можно прийти и сорвать пару самарских яблок.

Костел

Мимо музея Алексея Толстого имени Максима Горького подходим к костелу. Сейчас его ремонтируют, и можно посмотреть, как меняют готические окна. Да и внутрь зайти на службу не возбраняется, хотя и условия походные. Костел, видимо, тоже не будет прежним. И если вы помните его по тем временам, когда здесь был корпус краеведческого музея, - сходите и попрощайтесь: с ходом ремонта здание меняется все сильнее.

Дом Шостаковича

В следующем квартале - целое созвездие достопримечательностей: особняк Новокрещеновой, бывшая мужская гимназия, наконец, сквер, на месте которого стоял дом, где была написана сказка «Аленький цветочек». Хочется отдельно обратить внимание на угловой дом с мемориальной доской. Здесь жил Шостакович. 75 лет назад его «Ленинградская» симфония начала свой триумфальный путь по планете. А сам Дмитрий Дмитриевич из очень известного, но сложного композитора превратился в гения, создавшего гимн борьбы с фашизмом. Здесь, несколькими месяцами раньше, он творчески мучился, дописывая симфонию. И отказался от хора в финале. Хотя это и было принято, и дирижер Самосуд даже предлагал ввести для торжественности хор, но Шостакович отказался от него, сосредоточив мощь музыки в оркестре. И создал великое произведение. Не каждый день можно попасть в место, где было создано такое.

Новая городская площадь

Площадь Чапаева, по замыслу КБ «Стрелка», призвана стать новой городской площадью. Поэтому и здесь многое может измениться. Появятся деревья, исчезнут подъем посреди площади и парковка. Впрочем, это пока только техзадание - проектная работа только начинается. Но на всякий случай не откладывайте и прогуляйтесь по весенней улице Фрунзе. Тем более что погода располагает.

Дата: 26 марта 2017 , 10:57
120
Автор текста: Илья Сульдин
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