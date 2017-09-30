Куйбышевская, а не Дворянская. Главная улица запасной столицы

Тем более что есть резон: мы вроде бы уже все согласились, что распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа. Но если представить, что ее не было, то… Сейчас бы мы все ударно (и уже давно!) готовились бы отметить 100-летие ВОСР - Великой Октябрьской Социалистической революции. Как развились бы Куйбышев и Куйбышевская за эти 30 лет, невозможн представить, но можно вспомнить, какой она была, например, когда праздновалось 70-летие Великого Октября.Сначала общее - каждый столб и вся улица украшены. На столбах флаги и неоновые факелы-гвоздики-авроры. Больше всего просто красных полотнищ, символики СССР - с серпом и молотом, попадаются флаги РСФСР с синей полосой и флаги союзных республик с полосами посложней. Весь город был бы красным. А уж про площадь Революции и говорить нечего. И вождь в центре на месте поверженного царя. Отсюда и начнем.Как ни странно, но за прошедшие 30 лет на улице Куйбышева почти не изменилась архитектура, но полностью поменялась ее«начинка». На улице только один (!) магазин не поменял профиль за это время.В 1987 году детским сознанием улица представлялась средоточием торговли. Даже «Юность» и «Самара» тогда казались дворцами, представить себе существование ТРЦ и моллов было невозможно. Да и масштабы были другие. Например, в начале Куйбышевской, в скромном старом доме, рядом с фабрикой беловых товаров, был комиссионный. Самый роскошный магазин на улице, а может, и в городе. Сюда моряки «Волгатанкера» сдавали привезенные из «загранки» «Грюндики» и «Шарпы». Естественно, по пути из школы мы заходили сюда каждый день и наслаждались видом этих двухкассетных чудес. Обладание таким «мафоном» было верхом богатства и роскоши в нашем детском, да и взрослом, сознании.Очень сильно утратила «тарелка» свою роль и значение. Раньше здесь принимали в пионеры и октябрята. Регулярно приносили цветы и венки все делегации, приезжавшие в город. Даже Горбачев в 1986 году пришел сюда и общался с народом прямо на площади. Теперь здесь самое популярное место - суд. И не потому, что там служил помощником поверенного Володя Ульянов.С площади пойдем по нечетной стороне - сейчас тут магазин одежды, а когда-то была очень популярная кулинария. Справа - прилавок с пирожными и молочным коктейлем. Молочный коктейль стоил десять копеек (его делали при тебе) и еще было три вида пирожных - заварное, трубочка и безе по 22 копейки каждое. Ну или кекс за 16.Вот он! Несмотря на такое краткосрочное название, это единственный магазин, который стоит на том же месте и торгует теми же секундами, минутами, часами, годами. Ассортимент изменился сильно. В советское время в таких магазинах все товары были советские, часы «ЗиМ» занимали несколько витрин. Но если не обращать внимание на плакаты с героями рекламы, то магазин почти не изменился.А от этой красоты не осталось и следа. Винный в доме мавританского стиля был важной достопримечательностью улицы Куйбышевской. Здесь была огромная стена с деревянными панелями, волжским камнем и вмурованными зелеными винными бутылками. Эпичная была вещь, но в те времена посетителям было не до интерьера. Велась суровая борьба с пьянством и алкоголизмом. Поэтому водки отпускалось по две бутылки в руки, потом вообще ввели талоны. Магазин открывался в два часа дня, работал до семи. Очередь в него тянулась почти до Ленинградской, драки, скандалы - и все ради двух «чебурашек» «русской».В этом салоне были все, кто жил и учился в центре. Сюда водили классы в первом, четвертом, восьмом и десятом. Здесь были мягкие игрушки и бумажные фоны - декорации, фикус в кадке и особая атмосфера. Фотография как событие, фотография как праздник. В каждой семье есть карточки, и эти, из 80-х, почти последние - потом началось цветное фото, потом «цифра». А тут родственники собирались специально, как на праздник, чтобы все в сборе - снимается семейство.Там, где сейчас торгуют Ecco, был магазин «Главхлеб». Он долго работал - до восьми вечера. Хлеб лежал в наклонных деревянных поддонах, и его свежесть проверялась специальной лопаткой, привязанной бечевкой. Хала за 20, с изюмом - 9, городская - 6 копеек и хит школьников крохотные белые булки по несколько копеек. Ну и, конечно, большой кондитерский отдел - три вида пряников, столько же печенья, а в глубине - еще одно детское счастье - кулинария.Если ассортимент всего «Главхлеба» легко переплюнет даже самая скромная сегодняшняя булочная-пекарня, то вот шик магазина «Дары моря», увы, сейчас не воссоздать. Длинный - он занимал первые этажи двух домов, и ближе к Ленинградской, прямо у входа, был бассейн, в котором плавала живая рыба. В первом зале продавалась свежая и мороженая. Второй зал был посвящен рыбным консервам и всякой копченой рыбе. Не сказать, что выбор был велик, но сейчас такого горячего копчения, да и холодного, не найдешь даже на рынке.В следующем квартале тоже очень многое изменилось. Распалась мистическая фигура, которая была его основой, - «треугольник», три кинотеатра. Имени Ленинского комсомола - тут теперь торгуют роллами, «Молот» - теперь тут одноименный ТЦ, и лишь «Художественный» продолжает показывать кино. Раньше все лучшие фильмы шли в «Комсомоле» - с Бельмондо, Челентано... Потом они шли в «Молоте». А в «Художественном» в 1987 году показали последний фильм Тарковского. Народа было немногим больше, чем сейчас. Но в детстве это был один из главных видов спорта - пролезть в зал на сеанс через выход. В «Комсомол» залезть было сложно, но можно, в «Молот» не лазил только совсем уж ленивый или трусливый, а вот в «Художественный», чей выход был прямо на Куйбышевскую, а не во двор, попадали только самые отчаянные.Там, где сейчас Сбербанк, был магазин безалкогольных напитков, в котором продавался лимонад «Исинди». Вместо пиццерий был гастроном, вместо «Блинарей» - «Зоркий», но самое чудесное превращение случилось с районом кирхи. Если встать к ней лицом, то слева, на углу Некрасовской, была «Домовая кухня», и женщина в платке и белом халате продавала пирожки с рисом-мясом за 9 копеек. В центральной части был горячий цех, рядом - кафе «Чай» с уникальным деревянным интерьером. Туда все ходили есть торт «Прага». Рядом магазин детского питания, в котором, кстати, были импортные продукты - болгарские соки с женщиной на этикетке.И заканчиваем мы нашу короткую экскурсию по советской улице Куйбышева в кафе «Три вяза». Культовое место. Здесь еще стиляги собирались. Само кафе - это столики на открытой веранде и окошко продавца с небольшим прилавком. Все покрашено дешевой зеленой краской. Продавались «Агдам» в розлив, мороженое, посыпанное тертым шоколадом, три вида сока, два вида пирожных, шампанское и шоколадные конфеты на закусь. Вот и все, что нужно было людям для счастья! Очень жаль это простое летнее кафе, сейчас таких, как «Три вяза» или «Солнышко», увы, нет. Их погубило изобилие.