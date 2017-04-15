Красноармейская: вчера, сегодня, завтра. Главная улица социалистической весны

Улица Венцека, по которой мы гуляли на прошлой неделе, была основной осью дореволюционной Самары. Однако за полвека город сдвинулся на север, в сторону будущих микрорайонов и растущих окраин. Памятники и смыслы новой эпохи нанизывались на улицу с самым подходящим названием - Красноармейскую.Начинаем мы путь с места, которое всем в городе известно как «Красноармейский спуск». Этот участок набережной и пляжа с 40-х годов пользуется наибольшей популярностью у жителей города. Сам спуск с мраморной облицовкой и широкими лестницами, клумбы с яркими цветами, затейливые фонари - это был урбанизм в стиле 50-х. Наглядный символ счастливой жизни советских людей, реализующих не только свое право на труд, о котором напоминал станкозавод, стоящий на нечетной стороне улицы (теперь здесь «Кубатура»), но и право на отдых, который символизировало почти все остальное.Больше всего отдых символизировал Струковский сад, получивший после смерти буревестника революции его имя. В принципе, почти все парки культуры и отдыха в советские времена носили имя Максима Горького. Но у нашего есть одно принципиальное отличие: великий пролетарский писатель действительно гулял по этим аллеям 120 лет назад. Пройдемся и мы, чтобы окинуть его привычный облик прощальным взглядом. Скоро здесь начнется масштабная реконструкция, которая наверняка сделает парк еще более любимым, но другим. Надеемся, что входная группа на углу с улицей Куйбышева останется неизменной. Стилизованные «под буревестника» ворота парка - одна из визитных карточек нашего города уже больше полувека.Напротив входа в парк - символ не менее яркий, но, увы, ушедший. В стеклянном, советской модернистской архитектуры, параллелепипеде в советские времена располагался ресторан «Парус». А под ним - еще более знаменитая пивная. В «Парусе» играли первые в городе ВИА. В конце 70-х здесь джемовал с гитаристом Воробьевым по прозвищу «Воробей» совсем молодой еще Андрей Макаревич. Ну и все новинки мировой эстрады и рок-музыки куйбышевцы могли услышать вживую именно тут.Монстр первых лет советской власти. Для его постройки использовался кирпич из взорванного кафедрального собора. Это здание должно было объединить все управление промышленностью на территории региона. Интересно, что задумывалось оно еще более масштабным, но проект «подрезали», чтобы сохранить домик Клодта, который изначально попадал в проектируемую зону! Зайдите вовнутрь и пройдите по гулким, теперь пустым этажам, прокатитесь в клетке лифта - атмосфера советской эпохи еще не оставила эти стены.На нечетной стороне, чуть выше, расположено одно из самых злосчастных зданий Самары - это бывшая кухмистерская Фон Вакано. Прекрасный памятник архитектуры принадлежит частным лицам и уже много лет руинируется. Посмотреть на одну из достопримечательностей пивной империи Фон Вакано можно только через высокий железный забор. Хочется верить, что этот памятник, прекрасный и важный для города, все-таки вернется к нам, а пока продолжаем путь.Этот перекресток с особняком Курлиной, костелом, музеем Алексея Толстого и перспективой улицы Фрунзе - один из самых популярных самарских видов. Узнаваемый и даже немного надоевший, но много ли вы знаете о нем? Знаете ли, например, что в Доме Курлиной в годы войны было посольство Швеции, а на пустыре напротив стоял дом самарского губернатора Аксакова, и в этом доме была создана сказка «Аленький цветочек». И в музей полезно зайти - посмотреть на интерьеры и представить себе, как жила тут молодая и ветреная красавица Сандра Курлина. Про этот дом можно написать отдельную книгу, и некоторые ее главы вам могут рассказать сотрудники Музея модерна, расположенного здесь. Зайдите и убедитесь!Соседнее здание - это бывший Центральный телеграф, «Радиодом», участник героических событий. Этот яркий пример конструктивизма был воздвигнут в тридцатые годы. В годы постройки именно радио было самым современным и мощным инструментом пропаганды, о чем говорит размер и мощь здания. И делу пропаганды оно послужило как ни одно другое. В годы войны, когда Куйбышев стал запасной столицей, отсюда шло вещание Советского радио. Важнейшие сводки и новости люди сего мира узнавали из передач, транслируемых из Куйбышева. Ну а памятник перед зданием - это самый расцвет советского монументализма. Прекрасный памятник борцам революции известен в Самаре как «Змей Горыныч».Вот мы и дошли до площади имени Куйбышева. Это крупнейший архитектурный ансамбль 30-х годов в нашем городе. «Величайшее в истории города архитектурное произведение - храм трудового народа» - так писали про площадь в книге «Архитектура Куйбышева за 30 лет советской власти». Мощное здание оперного театра, бескрайний асфальт площади и зелень скверов… конечно, площадь дано существует вне времени, но теперь и здесь начнутся большие изменения. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу здесь начнутся масштабные работы по благоустройству. А в дни турнира разместится вторая по площади в России фан-зона для болельщиков. Чтобы достойно встретить эту шумную армию, площадь будет благоустроена. Работы начнутся совсем скоро, и стоит прийти взглянуть на площадь - запомнить ее такой как есть. После реконструкции она станет намного современнее.Ну а дальше, на углу с Галактионовской, изменения уже идут полным ходом. Здесь к Чемпионату строится первый в городе пятизвездный отель, готовый встретить самых высоких гостей. А на углу с Самарской - лицом к лицу с отелем - один из лучших образцов самарской оконной резьбы. Наша сила и стиль в таких ярких контрастах. И если на четной стороне старой архитектуры практически не осталось, то с противоположной стороны - вполне самарская застройка, в меру замшелая и очень аутентичная. Нечетная сторона квартала от Самарской до Садовой выглядит практически так же, как и 30 или 50 лет назад.Еще один архитектурный ансамбль на Красноармейской - это бывший мемориал Ленина. Здание самого мемориала сейчас принадлежит Музею краеведения, но, стоя рядом с этим зданием, легко представить себе весь пафос, который наполнял этот музейный комплекс в момент строительства. Это ведь был самый последний ленинский мемориал, открытый в СССР. Уже в эпоху перестройки, на самом высшем этапе развитого социализма. В самом музее о ленинском прошлом напоминает только гигантская мозаика с Ильичом в атриуме центрального входа.И еще один ансамбль эпохи социализма - на перекрестке с Арцыбушевской. По замыслу это должен быть комплекс Красноармейской площади, но в итоге получилось несколько больших кусков, не сведенных в целое. Мощное здание Гипровостокнефти - с одной стороны напротив него - дом командного состава ПриВо. Сталинский стиль во всей своей красе. Декоративные элементы - статуи, шпили, колонны, галереи создают общий помпезный вид. Сейчас эти здания утратили свой блеск, но атмосфера 50-х на этом перекрестке чувствуется.Закончить путешествие по главной оси социалистического города надо на Комсомольской площади. Сейчас, после постройки огромного вокзала, масштабы здесь изменились, и здание управления железной дороги уже не доминирует. Но совсем недавно это было выдающееся сооружение. Архитектор Щербачев-младший на момент постройки был еще очень молод, поэтому в проекте смело соединил модерн, классику и всяческие элементы неожиданной эклектики. Человек, приезжавший в Куйбышев, первым делом видел этот дворец посреди площади. Сегодня для нас это легкая ностальгия по ушедшей навсегда эпохе. Социалистический город внутри нас - куда бы мы ни пошли гулять.