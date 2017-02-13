К юбилею Василия Ивановича. Улица Чапаевская

Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.

1. Старая одноэтажная Самара. 2. Баня. 3. Посольство Японии - музыкальная школа. 4. Общежитие ОГПУ и первые «высотки». 5. Софийская церковь. 6. Посольство Польши. 7. Радиодом. 8. Дом начсостава РККА. 9. Памятник Чапаеву9 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева - начдива периода Гражданской войны, героя современной поп-культуры, человека, который стал частью национального мифа. О живом Чапаеве, обстоятельствах его жизни и смерти мы вряд ли узнаем правду, остаются только легенды. Но в нашем городе герой Гражданской бывал, и с именем его здесь многое связано. Поэтому предлагаю пройтись по улице, носящей его имя. Тем более что на Чапаевской есть и места, связанные с Чапаевым, и уголки Самары, живо напоминающие город век назад, и много еще интересного и неожиданного. Чапаевская улица - это квинтэссенция старой Самары, исчезающей у нас на глазах. И если вы хотите посмотреть, как выглядели старые кварталы в Куйбышеве, скажем, лет 40 назад, начните прогулку отсюда.На углу Чапаевской и Комсомольской стоит на трех деревянных ногах-столбах фонарь. Таких по городу уже не осталось. По диагонали от фонаря - странная постройка, которая наверняка восхитила бы архитекторов-минималистов. Вокруг, с очень небольшими изменениями, - старый провинциальный город. Сейчас здесь все занесено снегом, а весной и летом пахнет мальвой, черемухой, сиренью. Раньше на улицах было очень много сирени, здесь она еще осталась. Домишки - деревянные и каменные, даже те, что зашиты сверху современными материалами, - стоят здесь уже третий век. Особых архитектурных шедевров нет, но здесь можно увидеть, каким был город примерно полвека назад.Пройдя до улицы Пионерской, оказываемся в самом злачном месте этого района - у бани. Это одна из немногих уцелевших общественных бань Самары. Построен комплекс уже в 1960-е. Баня тут хорошая, любители пара приезжают со всей округи. Но сама площадка перед баней всегда был местом скопления маргиналов и пьяниц. Традиция жива и поныне.По легенде, в этом же квартале жила в двадцатые годы вдова боевого товарища Чапаева - Пелагея Камишкерцева, которая воспитывала детей Василий Ивановича. Троих чапаевских и двоих своих. Впрочем, истории о любовных похождениях начдива и его женщинах - это тоже в основном мифы. Одно правда: для детей Чапаева Самара, а позже и Куйбышев - это родной город.В годы войны на Чапаевской располагались сразу четыре посольства. Югославское, японское, польское и канадское. Самое примечательное из них - японское, занимавшее дом №80, красивый особняк с элементами модерна. В этом здании осенью 1941-го посол Японии Татекава мерз из-за пьяницы-истопника, и всемогущий заместитель наркома иностранных дел Вышинский искал ему другого. А так как японцы были союзниками немцев, которые уже стояли под Москвой, от Татекавы требовали постоянных донесений о состоянии сил русских. Вряд ли мы узнаем, о чем писал Татекава каллиграфически безупречными иероглифами в Токио, вернувшись с куйбышевского парада 7 ноября 1941 года, но Япония на СССР не напала, несмотря на все давление немцев. Теперь из окон, за которыми мерз Татекава, раздаются детские голоса и первые аккорды - в здании музыкальная школа.Сразу за музыкальной школой, во дворе, действующая синагога. Осмотрев ее, мы двинемся на угол Ленинградской, чтобы посмотреть на некогда самый высотный перекресток города. Два старых пятиэтажных здания на нечетной стороне улицы были в начале прошлого века самым высоким жилым архитектурным ансамблем Самары. «Европейским кварталом» той эпохи. Или «Трансгрузом». Посмотрите на эти дома сегодня. Когда-то они казались горожанам гигантскими.Очень интересный конструктивистский дом на третьем углу - его проектировал архитектор Щербачев-сын, а соседний дом (№106) - Щербачев-отец. У этого конструктивистского дома есть брат-близнец на Льва Толстого. Строились оба в 1929-1930 годах как общежития Объединенного государственного политического управления при Совете Народных Комиссаров. На четвертом углу зияет за забором провал. Уже много лет пустует эта площадка в центре города, вызывая недоумение у гостей. А около забора торгуют самарскими сувенирами с лотков.Если бы эта улица не была Чапаевской, ее можно было бы назвать Щербачевской. Кроме двух домов рядом с Панской, Щербачеву-старшему принадлежит проект Софийской церкви (дом №136). Сейчас здание вернули епархии, а когда-то здесь располагался филиал краеведческого музея, здание было разделено на два этажа, и посреди второго стоял автомобиль ВАЗ 2106 - гордость Куйбышевской области. То место, на котором он стоял, сейчас примерно в трех метрах в воздухе над алтарем. Рядом с церковью - живописная площадка, одно из немногих мест в центре Самары, где стоят яблони, оставшиеся от городских садов. Еще один проект Щербачева - особняк Эрна. Один из первых домов Самары в стиле модерн, где в годы войны размещалось посольство Польши.Мощное здание в стиле конструктивизма и памятник, известный в народе как «Змей Горыныч», - это тоже славная история. Здесь, в доме №176, в годы войны было смонтировано оборудование Всесоюзного радио, и отсюда велось вещание не только на СССР, но и на весь мир. Вещание на иностранных языках в странах, оккупированных нацистами, велось отсюда, из куйбышевского радиодома. По легенде, знаменитое «Говорит Москва» Левитан произносил сидя здесь. Но это только городская легенда.Впрочем, есть и достоверные истории. Монументальное здание, покоящееся на мощном стилобате, дом №180, принадлежит руке младшего Щербачева. Дом построен для командиров Приволжского военного округа, красных военачальников. Если бы Василий Иванович выплыл в Гражданскую, то вполне мог бы жить здесь, командуя округом. И, кстати, сын его - Александр - уже после войны был одним из командующих артиллерией ПриВО. Дом этот построили в 1937-м. И началась его история с того, что именно здесь был арестован Тухачевский. Арестован, объявлен врагом народа и затем расстрелян. Чапаев этой участи избежал. Остался героем.Было бы несправедливо посвятить час пешком Чапаеву и обойти стороной посвященный ему памятник. Так что свернем с именной улицы и направимся прямо к монументу.Памятник Василию Ивановичу давно уже стал одним из символов нашего города. В советские времена в Куйбышеве даже бытовали анекдоты не про Чапаева, а про памятник ему - мол, он идет на штурм обкома партии. Но давайте приглядимся к памятнику повнимательнее. Это 1932 год, первая в советской монументальной пропаганде многофигурная композиция. Скульптор Манизер лепил Чапая с одного из его сыновей, а в композиции из семи человек отразил очень многое. Например, удивляющий всех полуголый мужик - это волжский грузчик-татарин, а лежащий на земле боец - башкир. Для социального равновесия в группу добавлены русский крестьянин и изящный матрос, чей пулемет неоднократно пытались сдать в цветмет. Сам Василий Иванович на коне и с шашкой - герой, знакомый с детства. Наверное, правильно будет в эти дни, заканчивая маршрут по улице, носящей его имя, принести ему пару гвоздик, хотя бы в благодарность за те слезы, которых мы не могли сдержать на последних кадрах бессмертного фильма братьев Васильевых. Или на последних страницах романа Пелевина. Это наш герой.