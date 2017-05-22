Главная улица старой Самары. Большая, Дворянская, Алексея Толстого

Пока весна, мы продолжаем гулять по самым цветущим улицам города. И отправимся на Алексея Толстого - это старейшая улица города. Ее первое (известное) название - Большая. Потом ее называли Дворянской, и это была главная улица Самары. Здесь до сих пор, как ни на какой другой улице города, много роскошных особняков. С них и начнем путешествие.Бывший особняк Субботина-Шихобалова. Построен в неоренессансном стиле по проекту В.А. Шретера 140 лет назад, в 1877 году. Сейчас здание ждет реставрации. Вся округа должна преобразиться: на месте пустыря появится сквер, а эта часть улицы станет пешеходной. Пока можно полюбоваться благородством здания и попробовать осторожно попасть внутрь, чтобы полюбоваться на сохранившиеся интерьеры. Следующий особняк стоит практически напротив, его занимает Торгово- промышленная палата. Это здание было построено по проекту Щербачева-старшего купцом Аржановым. Сюда можно зайти. Хотя здание существенно перестроено, отзвуки эпохи в нем еще сохранились.Район застроен очень хаотично. Дом губернатора стоит стена к стене с заводским цехом, но если заглянуть во дворики четной стороны, то здесь еще очень живописно и как-то по-старинному уютно. Это старейшая часть нашего города, и каждый кирпич в стене может иметь два или три века истории. На Хлебной площади, если не обращать внимания на завод, а смотреть на каланчу, можно запросто представить, как выглядело это место лет сто назад. О сегодняшнем дне напоминает бюст Дзержинского в сквере, реклама на домах и разномастные автобусы.Семья купцов Субботиных- Шихобаловых оставила заметный след в городе. Здесь на два квартала - три особняка, им принадлежавших. Это «дом губернатора», дом №22, во двор которого стоит зайти, - это старый еще городской купеческий дом середины позапрошлого века, «без дизайну». Ну и, конечно, неоготический дом №30 - одна из достопримечательностей города, которую, увы, никак не приведут в порядок. Три огромных для того времени дома - вот масштаб самарских купцов. Впрочем, если мы пойдем дальше, то масштабные особняки будут встречаться нам едва ли не через дом. Улица все-таки была центральной. И на ней стоит здание, в котором было объявлено о создании губернии.В 1851 году здесь находился дом фон Маке - один из немногих каменных домов города, уцелевших после пожара. Здесь был оглашен высочайший указ о создании Самарской губернии. Был дан торжественный прием, первый в истории губернии. Потом в здании было реальное училище, потом Суворовское, потом военно-медицинский факультет. Но сейчас этот дом - одна из главных проблем для городского сообщества. Его спасением занимаются вместе городские власти, активисты, краеведы, журналисты. Надеемся, что через пару лет в это прекрасное здание можно будет войти без опаски. Внутри единственная в городе домовая церковь и удивительное по масштабу и красоте здание.За зданием реального училища - целое созвездие особняков. Гостиница «Волна» - бывший особняк Марьи Николаевны Загуменновой. Далее на перекрестке - сразу три особняка: Неронова, Сурошникова и благородное собрание - дом Шелашникова. В последнем давно живут люди, особняк отреставрирован и радует взор, а вот его более значимые соседи, увы, выглядят не очень. Особняк Неронова датируется вообще 1840 годом, что для Самары - предел возраста здания. И в нем, благодаря тому что особняк принадлежал минобороны, сохранились интерьеры. Правда, их никто не видел. Особняк Сурошникова приписывают знаменитому архитектору Шехтелю, но это не 100%. И в нем также сохранились интерьеры, но, увы, увидеть их тоже нельзя.В следующем квартале самое интересное - перепад высот. Дорога на двух уровнях и отвесная стена, которая стала отдельной достопримечательностью. На ней можно увидеть работы самых интересных самарских стрит-артистов. Современные дома напротив - редкий для Самары пример хорошей архитектуры в историческом центре. И хотя многим больше нравились деревянные дома, стоявшие раньше на этом месте, нельзя не отметить, например, дом архитектора Кудерова, напоминающий лайнер.Сразу за улицей Венцека начинается сирень. На улице и во дворах - облака цветов и пьянящий запах. Здесь уже многое снесено, но сохранились старые дома и старые дворики. Например, №№88-90 - здесь все выглядит так же, как и 30-40 лет назад, когда по соседству не было 16-этажных домов, а в каждом дворе на сарае лежала лодка.На нечетной стороне, в глубине - старое здание мечети. Дальше квартал обезображен бездарной архитектурой, но на четной стороне еще есть несколько старых домов. Сейчас их покрасили, и они выглядят очень симпатичными в окружении цветущей сирени и черемухи.После пересечения с Ленинградской контрасты на улице Алексея Толстого становятся еще ярче. Цветущая во дворах одноэтажных домиков сирень и пафосные иномарки рядами около гостиницы Holiday Inn. Это контраст, очень хорошо характеризующий Самару. В бывшем здании общежития пединститута, в котором всегда играла музыка республик средней Азии, теперь расположился банк, но на газоне все так же цветут каштаны. Они цветут сегодня - приходите вдохнуть! На углу с улицей Некрасовской стоит роскошное здание галереи «Виктория», в котором экспонируется современное искусство. Зайдите посмотреть - вам будут рады! А напротив галереи, среди огромных многоэтажных монстров, еще сохранился крохотный островок старой террасной застройки. Загляните во дворик и посмотрите - так жили в Куйбышеве рядом с Волгой.На четной стороне улицы - бывшие здания мельниц и пристроенные к ним жилые дома 50-х. От особняков мы пришли к чересполосице эпох. Улица Алексея Толстого пересекается в конце с улицей Льва Толстого. И самое удивительное, что сегодня здесь, как и 150 лет назад, неустроенный перекресток и пустырь. Загадка, но пустырь тут действительно был всегда. Здесь мы заканчиваем прогулку.