Час пешком. Запанской
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 45 минут.
Запанской - это такая часть Самары, про которую все знают, но почти никто не был, а если и был, то из машины старался не выходить. Самое время исправить это досадное недоразумение. Предлагаем вам пройтись по главной улице поселка, носящей имя писателя Неверова. Тем более что это практически центр города. От дома №1 на Неверова до площади Революции - всего полтора километра. Нельзя сказать, что Запанской насыщен удивительными достопримечательностями, но свой колорит у поселка Шмидта, как он официально называется, есть.
Храм Архистратига
Начнем свой путь из самого сердца Запанского - храма Архистратига Михаила. Церковь была освящена 102 года назад, но уже в 1920 году большевики закрыли ее, хотя и не снесли. В разное время здесь были клуб, магазин и кооператив. Сегодня в этом храме снова можно помолиться. Здание церкви выдержано в русской версии эклектики, ее купола видны из большей части Запанского, и в этом смысле это единственная часть города, в которой сохранилась такая архаичная ситуация. В других районах церкви давно уже перестали быть самыми высокими зданиями - ближе других к Богу. На фоне двухэтажной застройки Запанского это несложно.
Неверов
От церкви, из глубины района, двинемся к улице Неверова. Это главная артерия поселка. Александр Неверов - один из первых писателей советской эпохи, наш земляк, более всего известный как автор повести «Ташкент - город хлебный», входившей даже в школьную программу. Рекомендуем перечитать - это история голода в Поволжье глазами 12-летнего мальчика, бегущего от смерти в Ташкент. Александр Неверов не стал великим советским классиком только потому, что умер очень рано, в 1923 году, на взлете карьеры.
Депо
Запанской зажат между железной дорогой и Самарой, и это, конечно, определяет его жизнь. Многие местные достопримечательности связаны с железной дорогой. Мосты, водонапорные башни, сами здания депо - все это построено еще в позапрошлом веке, поэтому и выглядит очень стильно. Да и РЖД свое имущество содержит в порядке. Старое депо и паровоз около него можно осматривать долго, если, конечно, пустят на территорию. Здесь стоит памятник Глебу Кржижановскому. Это еще один наш земляк, видный революционер и один из главных авторов электрификации РСФСР. Он работал в этом депо 115 лет назад и не только вел подпольную работу, но и был одним из лучших инженеров. Депо открыто в 1875 году и является одним из старейших действующих предприятий Самары, работающих непрерывно все это время! Кстати, с этим предприятием связано и несколько курьезное название улицы. Район же Запанской, так что улица за депо так и называется - улица За Депо!
Училище
Вернемся от депо к улице Неверова и пойдем по ней к новому зданию вокзала. Исторических зданий в Запанском не много. Одно из них - это заброшенный кинотеатр с говорящим названием «Авангард». Кинотеатр был открыт еще в 1965 году и закрылся всего лет десять назад. Еще дальше - настоящий архитектурный памятник - здание смешанного училища, спроектированное в неоклассицизме архитектором Дмитрием Вернером. Собственно, сам факт того, что в поселке еще сто с лишним лет назад главный архитектор города (Вернер занимал именно этот пост!) проектировал образовательное учреждение, доказывает, что Запанской тогда не был таким уж депрессивным.
Промзона
А вот сегодня депрессивности Запанскому добавляют закрытые и еле работающие предприятия. В советскую эпоху здесь было построено сразу несколько заводов, сейчас они в основном закрыты или работают вполсилы. Напротив пешеходного моста, который уводит наверх - в сторону вокзала, стит здание завода «Рейд», когда- то крупнейшего предприятия Запанского. «Рейд» закрыт, не в последнюю очередь из-за того, что мост через железнодорожные пути - это единственное постоянно действующее сообщение Запанского с остальной Самарой. Есть еще два переезда, но если по железной дороге идет (или стоит) поезд, то даже «скорая помощь» и пожарные не смогут добраться до района. Город, на который из Запанского открывается совершенно неожиданный вид, кажется совсем близким, но если на путях стоит поезд, то у переезда выстраивается огромная очередь из автомобилей, и пока будет так, район, прилегающий к центру, будет находится в статусе гетто.
Деревяшки
Если пройти по Неверова дальше, то можно увидеть немало интересных, хотя и почти утраченных образцов деревянной архитектуры. Например, дом №40 с разрушенным шпилем и покосившимся угловым фасадом лет сто назад выглядел очень богато. Сейчас это развалина, но в ней еще живут люди. Напротив стоит двухэтажный деревянный дом, в стиле которого угадываются черты северного русского зодчества, а может, даже и альпийского шале. Ну а вокруг - фестиваль стихийной архитектуры. Цыганское барокко, фавелы из фанеры, все возможные варианты сайдинга - фантазия людская проявляет себя в этом районе по-разному. Явных шедевров, тем более среди современных домов, здесь не увидишь, но сама городская ткань в Запанском выглядит особенно пестро.
Вросшие дома
Конечно, одна из достопримечательностей - это старые вросшие в землю деревянные дома. К началу улицы Неверова их попадается сразу несколько, и производят они жутковатое впечатление, особенно когда вечерами в еле видных из-под земли окнах когда-то первого этажа загорается тусклый свет. Для современного городского жителя такая среда выглядит, может, и не очень комфортно, но очень живописно. Поэтому не поленитесь, отклонитесь от улицы Неверова, пройдите направо или налево - посмотрите на самый частный сектор старой Самары.
Лабиринт имени революционеров
По странному стечению обстоятельств, большинство улиц в Запанском носят имена революционеров. Причем не просто революционеров, а предшественников большевиков. Это связано с тем, что улицы массово переименовали в 1924 году, а тогда было модно искать себе революционных предшественников. Поэтому здесь есть улица Пестеля, Маркса-Энгельса, Петрашевского и многих других - декабристов, народников, бомбистов. По иронии судьбы, самые трущобные улицы носят имена героев, более других мечтавших о светлом будущем для России. И если в самом начале улицы Неверова свернуть в сторону Самары, окажешься в настоящем лабиринте из кривых улиц, проулков и простых безымянных проходов. Никакой регулярной структуры здесь нет, и выглядят эти маленькие домики очень живописно, хотя и не всегда опрятно. Здесь легко заблудиться и не слишком приветливы аборигены, но ощущения от этого уголка Самары незабываемы.
Железнодорожные дали
Вот мы и дошли до начала улицы Неверова. Здесь, буквально в двух шагах, - Ленинградская, чуть дальше - переезд на Венцека. Центр. Но от первого дома на Неверова, который и не дом вовсе, а склад, открывается прекрасный железнодорожный вид на мост, реку Самару и окрестные дали. Можно пройти еще дальше на берег реки, а можно вернуться в город, и, гарантирую, вы будете сильно удивлены, как резко меняется городское пространство. И Запанской с его миксом железной дороги, закрытых заводов и прибрежных гетто покажется живописным и странным видением.
Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 45 минут.
Запанской - это такая часть Самары, про которую все знают, но почти никто не был, а если и был, то из машины старался не выходить. Самое время исправить это досадное недоразумение. Предлагаем вам пройтись по главной улице поселка, носящей имя писателя Неверова. Тем более что это практически центр города. От дома №1 на Неверова до площади Революции - всего полтора километра. Нельзя сказать, что Запанской насыщен удивительными достопримечательностями, но свой колорит у поселка Шмидта, как он официально называется, есть.
Храм Архистратига
Начнем свой путь из самого сердца Запанского - храма Архистратига Михаила. Церковь была освящена 102 года назад, но уже в 1920 году большевики закрыли ее, хотя и не снесли. В разное время здесь были клуб, магазин и кооператив. Сегодня в этом храме снова можно помолиться. Здание церкви выдержано в русской версии эклектики, ее купола видны из большей части Запанского, и в этом смысле это единственная часть города, в которой сохранилась такая архаичная ситуация. В других районах церкви давно уже перестали быть самыми высокими зданиями - ближе других к Богу. На фоне двухэтажной застройки Запанского это несложно.
Неверов
От церкви, из глубины района, двинемся к улице Неверова. Это главная артерия поселка. Александр Неверов - один из первых писателей советской эпохи, наш земляк, более всего известный как автор повести «Ташкент - город хлебный», входившей даже в школьную программу. Рекомендуем перечитать - это история голода в Поволжье глазами 12-летнего мальчика, бегущего от смерти в Ташкент. Александр Неверов не стал великим советским классиком только потому, что умер очень рано, в 1923 году, на взлете карьеры.
Депо
Запанской зажат между железной дорогой и Самарой, и это, конечно, определяет его жизнь. Многие местные достопримечательности связаны с железной дорогой. Мосты, водонапорные башни, сами здания депо - все это построено еще в позапрошлом веке, поэтому и выглядит очень стильно. Да и РЖД свое имущество содержит в порядке. Старое депо и паровоз около него можно осматривать долго, если, конечно, пустят на территорию. Здесь стоит памятник Глебу Кржижановскому. Это еще один наш земляк, видный революционер и один из главных авторов электрификации РСФСР. Он работал в этом депо 115 лет назад и не только вел подпольную работу, но и был одним из лучших инженеров. Депо открыто в 1875 году и является одним из старейших действующих предприятий Самары, работающих непрерывно все это время! Кстати, с этим предприятием связано и несколько курьезное название улицы. Район же Запанской, так что улица за депо так и называется - улица За Депо!
Училище
Вернемся от депо к улице Неверова и пойдем по ней к новому зданию вокзала. Исторических зданий в Запанском не много. Одно из них - это заброшенный кинотеатр с говорящим названием «Авангард». Кинотеатр был открыт еще в 1965 году и закрылся всего лет десять назад. Еще дальше - настоящий архитектурный памятник - здание смешанного училища, спроектированное в неоклассицизме архитектором Дмитрием Вернером. Собственно, сам факт того, что в поселке еще сто с лишним лет назад главный архитектор города (Вернер занимал именно этот пост!) проектировал образовательное учреждение, доказывает, что Запанской тогда не был таким уж депрессивным.
Промзона
А вот сегодня депрессивности Запанскому добавляют закрытые и еле работающие предприятия. В советскую эпоху здесь было построено сразу несколько заводов, сейчас они в основном закрыты или работают вполсилы. Напротив пешеходного моста, который уводит наверх - в сторону вокзала, стит здание завода «Рейд», когда- то крупнейшего предприятия Запанского. «Рейд» закрыт, не в последнюю очередь из-за того, что мост через железнодорожные пути - это единственное постоянно действующее сообщение Запанского с остальной Самарой. Есть еще два переезда, но если по железной дороге идет (или стоит) поезд, то даже «скорая помощь» и пожарные не смогут добраться до района. Город, на который из Запанского открывается совершенно неожиданный вид, кажется совсем близким, но если на путях стоит поезд, то у переезда выстраивается огромная очередь из автомобилей, и пока будет так, район, прилегающий к центру, будет находится в статусе гетто.
Деревяшки
Если пройти по Неверова дальше, то можно увидеть немало интересных, хотя и почти утраченных образцов деревянной архитектуры. Например, дом №40 с разрушенным шпилем и покосившимся угловым фасадом лет сто назад выглядел очень богато. Сейчас это развалина, но в ней еще живут люди. Напротив стоит двухэтажный деревянный дом, в стиле которого угадываются черты северного русского зодчества, а может, даже и альпийского шале. Ну а вокруг - фестиваль стихийной архитектуры. Цыганское барокко, фавелы из фанеры, все возможные варианты сайдинга - фантазия людская проявляет себя в этом районе по-разному. Явных шедевров, тем более среди современных домов, здесь не увидишь, но сама городская ткань в Запанском выглядит особенно пестро.
Вросшие дома
Конечно, одна из достопримечательностей - это старые вросшие в землю деревянные дома. К началу улицы Неверова их попадается сразу несколько, и производят они жутковатое впечатление, особенно когда вечерами в еле видных из-под земли окнах когда-то первого этажа загорается тусклый свет. Для современного городского жителя такая среда выглядит, может, и не очень комфортно, но очень живописно. Поэтому не поленитесь, отклонитесь от улицы Неверова, пройдите направо или налево - посмотрите на самый частный сектор старой Самары.
Лабиринт имени революционеров
По странному стечению обстоятельств, большинство улиц в Запанском носят имена революционеров. Причем не просто революционеров, а предшественников большевиков. Это связано с тем, что улицы массово переименовали в 1924 году, а тогда было модно искать себе революционных предшественников. Поэтому здесь есть улица Пестеля, Маркса-Энгельса, Петрашевского и многих других - декабристов, народников, бомбистов. По иронии судьбы, самые трущобные улицы носят имена героев, более других мечтавших о светлом будущем для России. И если в самом начале улицы Неверова свернуть в сторону Самары, окажешься в настоящем лабиринте из кривых улиц, проулков и простых безымянных проходов. Никакой регулярной структуры здесь нет, и выглядят эти маленькие домики очень живописно, хотя и не всегда опрятно. Здесь легко заблудиться и не слишком приветливы аборигены, но ощущения от этого уголка Самары незабываемы.
Железнодорожные дали
Вот мы и дошли до начала улицы Неверова. Здесь, буквально в двух шагах, - Ленинградская, чуть дальше - переезд на Венцека. Центр. Но от первого дома на Неверова, который и не дом вовсе, а склад, открывается прекрасный железнодорожный вид на мост, реку Самару и окрестные дали. Можно пройти еще дальше на берег реки, а можно вернуться в город, и, гарантирую, вы будете сильно удивлены, как резко меняется городское пространство. И Запанской с его миксом железной дороги, закрытых заводов и прибрежных гетто покажется живописным и странным видением.
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