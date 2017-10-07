Час пешком. Улица Вилоновская. Долгий путь к Волге

Центр мы исходили. Но есть еще несколько очень примечательных улиц, но нашими прогулками не охваченных. Одна из них - Вилоновская. Улица, на которой расположено немало известных домов из самых разных эпох.Но сначала пара фраз о революционере, давшем имя улице. Никифор Вилонов не дожил до Октября 1917 года, умер в эмиграции в 1910 году. Но успел многое. В 1905 году в Самаре он был председателем местного Совета рабочих депутатов, выступал на митингах, организовал боевую дружину. Потом сидел, бежал, снова сидел. Затем добрался до Капри, где вместе с Горьким и Богдановым организовал партийную школу. Горький, такой же, как и Вилонов, залетный самарский, писал: «Вилонов был рабочий, большевик; несколько раз сидел в тюрьме; после 1906 года тюремщики, где-то на Урале, избили его и, бросив в карцер, облили нагого, израненного круто посоленной водой. Восемь дней он купался в рассоле, валяясь на грязном, холодном асфальте; этим и было разрушено его могучее здоровье». В 1910 году, побывав у Ленина в Лонжюмо, Вилонов умер от туберкулеза. Его жизнь - прекрасная иллюстрация к модным нынче рассуждениям о «французских булках» царского режима. Улица в Самаре, до этого носившая название Александровская, в честь императора, была переименована в 1927 году. Мы пройдем по Вилоновской из конца в начало. От «Самары» до Волги.Когда ЦУМ открылся, он был крупнейшим в городе универмагом. Здесь стоял первый в Куйбышеве эскалатор, а купить можно было все, о чем мог мечтать советский человек. Связка пригородный автовокзал - ЦУМ «Самара» - Крытый рынок делала этот район самым торговым в городе. Теперь, оглядевшись вокруг, вы не найдете остатков прежней роскоши. Вокзал по неясным причинам был уничтожен, ЦУМ перешел в руки арендаторов и ничего, кроме уныния, на фоне мегамоллов не вызывает. Но здание впечатляет и прямо-таки просится, чтобы сделать в нем универмаг класса premium.Идем в сторону Волги. На Вилоновской особенно заметно, как на смену деревянным домишкам приходят многоэтажные монстры. Старой застройки осталось немного, и она очень неровная, но до улицы Арцыбушевской можно увидеть несколько симпатичных домиков. На некоторых из них сохранились странные указатели. Например, один из них, на бараке №103, сообщает, где нанимают рабочих. Рабочих нанимали для строительства мемориала больше 30 лет назад, но указатель жив.А еще на Вилоновской очень много мертвых домов - недостроенных многоэтажек, или достроенных, но так и не заселенных. Это боль Самары, когда на месте исторической застройки возникают многоэтажные бетонные гробы. Самый знаменитый недострой - дом на углу Садовой. Это даже и не дом по документам, а «строительные материалы, сложенные в виде здания» - есть у нас такая формулировка.На перекрестке с Самарской стоит обратить внимание на очень интересный дом, который подтверждает: современное - не обязательно уродское и варварское. Вилоновская, 27. Этот дом, построенный почти 20 лет назад, изящно напоминает нам своим угловым фасадом о самарских архитектурных традициях - угловых фасадах в частности, а еще - о модерне. Фасад здания как бы вырезан из филармонии и перенесен сюда.А вот памятник советского модернизма, который, к счастью, сохранился и в целом жив-здоров. Дом актера, с роскошным металлическим украшением фасада, был спроектирован и построен в конце 60-х. Архитекторы - Красько и Каркарьян - создали компактный, но очень цельный образец советского модернизма. Ну а где еще на барельефе над Домом актера будут тематически изображены не только маски, но и революционный матрос, намекающий, скорее всего, на «Оптимистическую трагедию»?Сейчас здесь заканчиваются работы по реконструкции, и уже можно посмотреть, как изменились скверы и сама площадь. Изменились, надо сказать, не очень сильно.Еще один дом творческого союза. Сейчас здесь идут воркшопы и лекции большого форума по сохранению архитектурного наследия. Но и сам дом примечателен. Это советская «элитная застройка». В этом доме много лет жил Петр Львович Монастырский. А мы немного отойдем от маршрута и повернем за Домом архитектора во двор.Мы зашли во двор не ради баннеров с новостройками, а чтобы заглянуть внутрь огромного, по масштабам 30-х, дома обкомовских работников. Это было самое элитное здание в городе. Построенное на месте главного собора Иверского монастыря, частично из кирпича, оставшегося от храма, этот дом должен был показать: новая власть пришла на смену старой. Во двор, кстати, еще в 70-е годы попасть было не так просто - он охранялся, чтоб простые советикусы не могли нарушить покой ответственных работников. Теперь это просто увядающий, старый дом. Роскошным его можно назвать только по старой памяти. А напротив - обкомовский дом последнего образца. Жилой комплекс, построенный в конце 80-х, он был когда-то предметом ожесточенных споров и критики. В эпоху перестройки и гласности многим казалось, что ответственные работники должны подвинуться и уступить часть своего места простым труженикам. Впрочем, передовиков производства и знатных рабочих сюда поселили, но история с элитным жильем на этом доме не закончилась, а наоборот, перешла в новую, яркую фазу.Монастырь, которому сейчас больше полутора веков, не слишком населен. Но сам комплекс зданий, восстановление и расширение которого продолжается больше 20 лет, заслуживает внимания. Особенно сильное впечатление Иверский производит на иностранцев. Главный собор, увы, восстановлению не подлежит - на его месте стоит дом, но все остальное матушка-настоятельница трудами и молитвами смогла возродить. Включая мощную колокольню, купол которой сияет и виден далеко из-за Волги.Одно из знаменитых исторических мест города. Здесь и первые теннисные корты были, и спортивные площадки, и футбольные поля, и первый памятник Пушкину, и даже место сбора самарских хиппи - легендарный «косогор». А еще отсюда открывается самый известный вид на Волгу и Воложку. И на пивзавод. Все наше - навсегда!Ну а мы спускаемся по крутому Вилоновскому спуску к «старой» набережной. Подойдем к реке. Когда-то здесь располагался самарский яхт-клуб. Его здание, стилизованное под корабль, - одна из досадных потерь. Лодок здесь и сейчас много, но от яхт-клуба осталась только небольшая будка. Вполне возможно, через несколько лет этот участок не будет тупиковым и новая очередь набережной соединит оба городских променада в один. А пока закончим прогулку здесь, слушая плеск волн и вдыхая ароматы осени.